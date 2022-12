Nueva etapa en el BID: asume hoy Goldfajn (viejo conocedor de Argentina)

La nueva etapa que comienza hoy en el BID, no será ni fácil ni flexible para el país. Al frente de la entidad habrá no sólo un viejo conocido de la Argentina, sino alguien de perfil técnico ortodoxo; que, aunque no lleve al extremo su posición, exigirá números equilibrados y prolijos para que la entidad apruebe líneas reformistas fuera de lo común, como la de libre disponibilidad liberada por Massa. Goldfajn lo dejó siempre en claro mientras duró su breve, pero intensa para el país, gestión como director gerente para el Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI); donde terminó de negociar y luego aplicar los primeros meses del Facilidades Extendidas vigente desde el 25 de marzo. El brasileño mostró en ese cargo, profesionalismo técnico y conocimiento profundo de la Argentina, pero no mostró ni preferencias políticas ni económicas, ni a favor ni en contra del gobierno de Alberto Fernández. Simplemente aplicó el reglamento del FMI a rajatabla.