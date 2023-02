Nueva York: argentinos en los Maestros del Dibujo

Durante la semana de Maestros del Dibujo en Nueva York, diversas instituciones y museos se aúnan para mostrar colecciones de esta disciplina de diferentes épocas y estilos acompañadas de discusiones, simposios y paneles curatoriales. Intervienen Cooper Hewitt, The Hispanic Museum & Library, Sotheby´s, Christie´s, the Metropolitan Museum, Frick Collection, The West Harlem Fund, Frances Lehman Loeb Art Center, Clark Art Institute y 25 galerías privadas.