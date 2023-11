Oficina Anticorrupción será asignada a la oposición

En un encuentro de universidades nacionales, ONG e instituciones denominada “Compromiso con la transparencia y la democracia”, Sergio Massa anticipó que el futuro titular de la Oficina Anticorrupción será un dirigente opositor.“Creo que es importante que le planteemos a la sociedad que, así como hay organismos de control que son propios del funcionamiento del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo, hay uno que tiene la tarea de la persecución de los delitos identificados y observados por los deferentes mecanismos de control interno del Estado. Esa es la Oficina Anticorrupción”, dijo el candidato de Unión por la Patria en el encuentro.Posteriormente, subrayó que “el mayor desafío para mostrar nuestra voluntad de avanzar en una agenda de transparencia seria es que nuestra propuesta incluya que la Oficina Anticorrupción la lidere alguien propuesto y aprobado en el Congreso desde el principal bloque opositor, porque es una forma de transferir y compartir responsabilidades”. De ser así, se replicaría la lógica de la Auditoría General de la Nación, actualmente presidida por el dirigente radical Jesús Rodríguez. A su vez, aseguró que va a “impulsar la nueva Ley de Ética”, considerando que “es importante porque fija un piso de condiciones mínimas y de requisitos mínimos respecto no solo del conflicto de intereses, sino también del cuidado en materia de transparencia y en eficiencia y control de lo público”. La Oficina Anticorrupción tuvo un antecedente directo en la Fiscalía de Control Administrativa, constituida desde 1999. En ese marco, se sucedieron una serie de juristas independientes José Massoni, Carlos Garrido, Daniel Morín y Abel Ortíz de Rozas. La asunción de Julio Vitobello, referenciado con el PJ, en 2009 fue la primera designación de un oficialismo.Laura Alonso fue formalmente la primera directora de la Oficina Anticorrupción a partir de diciembre de 2015. Aunque logró culminar su gestión, recibió una serie de denuncias por no investigar irregularidades en la compra de gas a Chile por parte del entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren, por no actuar en las causas que involucraban a Mauricio Macri con los Panamá Papers y la condonación de la deuda de Correo Argentino; y por no intervenir en la denuncia del pago de coimas a funcionarios por parte de la empresa brasileña Odebrecht.Por su parte, Alberto Fernández contó con dos directores de la Oficina Anticorrupción: el fiscal Félix Crous (2019-2022) y la abogada Verónica Gómez, quien es la que actualmente dirige el organismo.