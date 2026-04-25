El embajador de EEUU reforzó el apoyo a Javier Milei: "La inversión ya está llegando"

Peter Lamelas demostró su apoyo a la gestión del mandatario libertario. “Si se mantiene el camino, llegará mucho”, aseveró.

El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas , volvió a expresar un fuerte respaldo al rumbo económico del gobierno de Javier Milei y aseguró que el país comenzó a captar inversiones a partir de las reformas impulsadas por la actual administración.

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“ El mundo está mirando a Argentina, y le gusta lo que ve” , escribió el diplomático en su cuenta oficial de X . Y agregó: “Con las reformas de Javier Milei: estabilidad, reglas claras y rumbo real. La inversión ya está llegando”. En la misma línea, proyectó: “Si se mantiene el camino, llegará mucho”.

Las declaraciones del representante estadounidense se sumaron a o tras manifestaciones de apoyo recientes, en las que destacó el vínculo entre la Casa Blanca y el Gobierno argentino. En particular, subrayó la afinidad entre Donald Trump y Javier Milei , a la que vinculó con un modelo basado en “libertad económica, menos regulaciones, más transparencia y un sector privado fuerte”.

El mundo está mirando an Argentina—y le gusta lo que ve. Con las reformas de Javier Milei: estabilidad, reglas claras y rumbo real. La inversión ya está llegando. Si se mantiene el camino, llegará mucho #Argentina #Estabilidad #LibertadEconómica #AmericaFirst #USArgentina pic.twitter.com/tdLzMDpRuk

Durante su participación en el evento de AmCham , realizado en Buenos Aires, Lamelas sostuvo que su principal objetivo diplomático fue “trabajar con el Gobierno del presidente Milei y con el sector privado para asegurar que Argentina vuelva a crecer con más libertad económica, más estabilidad y con los Estados Unidos como su socio preferido”.

En ese marco, definió el presente como “el momento más dinámico de la relación” bilateral y remarcó que “el capital responde a condiciones, a señales”, al tiempo que consideró que el país hoy ofrece “rumbo, orden y transparencia”.

EEUU busca consolidarse como socio estratégico

El embajador también dejó en claro la intención de Washington de posicionarse como aliado central de la Argentina en el nuevo escenario global. “Estados Unidos está aquí para ser su socio”, afirmó ante empresarios y funcionarios.

Al referirse a la estrategia internacional de su país, explicó el concepto de “America first” y aclaró que “no significa América solo”, sino la necesidad de construir alianzas para lograr “resultados concretos”.

En ese sentido, destacó el potencial argentino en sectores clave como la energía, con desarrollos como Vaca Muerta, así como la minería —litio, cobre, plata y uranio—, la agroindustria y la tecnología. “Argentina tiene lo que el mundo necesita”, aseguró.

Lamelas Milei Lamelas celebra la relación entre EEUU y la Argentina. Archivo

Acuerdos bilaterales y expansión de inversiones

Lamelas también puso el foco en los instrumentos recientes que buscan fortalecer el vínculo económico. Entre ellos mencionó el Acuerdo Recíproco de Comercio e Inversiones (ATI) firmado en 2024, al que definió como una herramienta para “eliminar barreras, estimular la innovación y reducir la burocracia”.

“Elimina barreras reales, recompensa la innovación, reduce la burocracia y manda un mensaje muy claro: afirma que Argentina está lista para competir con los mejores”, señaló.

Además, precisó que la embajada brindó asistencia a más de 2.400 empresas estadounidenses interesadas en invertir en el país, lo que reflejó un creciente interés del sector privado.

Pese al optimismo, el diplomático advirtió que la disponibilidad de recursos no garantiza por sí sola la llegada de inversiones. En ese sentido, insistió en la necesidad de profundizar reformas orientadas a generar confianza.

“Menos trabas, más flexibilidad, reglas más claras y más confianza”, enumeró como condiciones clave para consolidar el proceso.

Para Peter Lamelas, el rumbo actual posicionó a la Argentina en una etapa de oportunidades dentro de un contexto global en transformación, en el que las cadenas productivas buscan mayor seguridad y previsibilidad.