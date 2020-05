Zoom inversor: cuál es la acción argentina vinculada con el alcohol en gel

Visto este escenario, si tuviéramos que elegir una empresa en la cual invertir, resulta lógico buscar aquella que esté en alguno de los tres sectores nombrados anteriormente. Por suerte en la Bolsa argentina existe una empresa que pertenece a dos de ellos. En primer lugar, el de alimentos, ya que la empresa produce azúcar y cítricos; en segundo lugar, el de sanidad, por producir alcohol etílico derivado de la caña de azúcar.

El imperio Ledesma

Ledesma es una empresa agroindustrial argentina que cuenta con 40.000 hectáreas en Jujuy destinadas a la cosecha de caña de azúcar, de las cuales destina el 35% de la producción al consumo masivo, un 40% a industrias y un 25% a exportación, lo que la convierte en el principal productor azucarero del país. Además, cuenta con 3.000 hectáreas en Jujuy y Salta destinadas a la plantación de naranjas, pomelos y limones, siendo el segundo mayor exportador nacional de cítricos, y el principal productor y exportador de naranjas de Argentina.

Con respecto a lo primero, solamente alrededor del 10% de la caña es azúcar. A pesar de esto, Ledesma la utiliza de forma completa y eficiente, al producir también papel y cuadernos (40% del mercado nacional), alcohol y bioetanol (segundo productor de bioetanol a base de caña del país) y energía (el 50% del consumo total de su complejo industrial).

El oro “blanco” y el “transparente”

Hoy sabemos que el consumo de azúcar en exceso puede causar enfermedades, sin embargo, el cuerpo lo necesita —en su justa medida— como fuente de energía. Por este motivo, la mayoría de los países lo incluyen en la canasta básica alimentaria. Esto significa que se encuentra dentro de un conjunto de alimentos que son necesarios en los hogares, dado que contribuye a aportar las calorías que requiere una persona promedio. No obstante en Argentina, en lo que va del año, el precio del azúcar se disparó alrededor de un 50%, siendo el producto de la canasta básica que más subió (INDEC). La explicación de esto sería que la zafra pasada no fue tan buena, pero principalmente se debería a que el azúcar no se encuentra en Precios Cuidados. Por lo que el principal producto de Ledesma se transformó actualmente en el nuevo “oro blanco” dentro de los alimenticios.

La segunda unidad de negocio de la empresa es la producción de alcohol y bioetanol, los cuales se obtienen por medio de la fermentación de los azúcares.

En relación al alcohol para su uso medicinal, actualmente el “oro transparente”, solamente en las primeras dos semanas de marzo la demanda de alcohol en gel en farmacias aumentó un 282 % (Focus Market) con respecto al mismo mes del año anterior. Por este motivo, según el administrador del Ingenio Ledesma, Federico Gatti, la empresa realizó una reestructuración del negocio para atender esta necesidad frente a la pandemia, destinando parte del sector de bioetanol a la producción de alcohol medicinal. Esto representa aproximadamente 35.000 litros por semana para la producción de alcohol en gel.

En cuanto al análisis de la empresa, en el último balance trimestral 2019/2020, a pesar del contexto, presentó un EBITDA (traducido del inglés “beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones”) del 14,1% en comparación al 10% del mismo periodo del anterior año. Lo más relevante es que mejora el perfil de deuda y de las exportaciones. Por este motivo, el mercado espera expectante el próximo balance a presentarse el próximo 11 de mayo.

En cuanto a lo bursátil, a raíz de que el gobierno ha garantizado desde el primer momento que no se interrumpa la cadena de suministro de productos de primera necesidad, el sector alimenticio experimenta un rally alcista. Esto se refleja en las subas observadas en las acciones de hasta un 200% en lo que va del año, como es el caso de Morixe (MORI). Por todo lo anteriormente expuesto, la acción de Ledesma (LEDE) podría seguir el mismo sendero alcista, por supuesto, si la coyuntura acompaña.

Lo mejor

La empresa produce bienes de primera necesidad.

Exporta parte de su producción.

Flexibilidad en el mercado local en la formación de los precios de sus principales productos.

La acción se encuentra dentro de un sector en la Bolsa que experimenta un rally alcista.

Lo peor