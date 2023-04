Argentina pre-electoral: Desafíos financieros (y macros) crecientes

La coyuntura financiera local luce desafiante. El Banco Central acumula un saldo negativo de ventas de dólares de poco más u$s 2.200 MM, en las últimas 21 ruedas, lo cual no deja de poner presión sobre las expectativas y sobre los dólares libres en medio de un crítico nivel de reservas netas. Adicionalmente crece la incertidumbre del real efecto que tendrá el recientemente anunciado *dólar agro* para calmar transitoriamente las aguas a sabiendas de que no se podrán resolver las cuestiones de fondo sin la tan necesaria credibilidad que podría tener (al menos de corto plazo) una nueva administración en diciembre próximo.