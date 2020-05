Bitcoin: 3 razones de peso para tener un poco

Ahora veamos 3 razones de peso porqué debería ser incluida en el portfolio, en una medida mínima, de cualquier inversor que quiera apostar a ganar con su dinero (y no tanto a "no perder" contra la inflación y la devaluación de las monedas nacionales, incluyendo el dólar de Estados Unidos).

Razón #1: es dinero incensurable

Cualquier persona que lo desee puede participar (incluso los objetos pueden tener billetera de dinero cripto), y no hace falta autorización de ningun tipo para partiripcar de la red de dinero cripto.

Y es tan sencillo como bajarse una app al celular, y ya se está enviando y recibiendo Bitcoins, llega en minutos, sin importar en qué parte del mundo está, y pagando un costo de transferencia insignificante.

Los gobiernos no pueden censurar su uso, ni su envío. Y no hay sido por falta de intentos. De hecho, en Bolivia y Ecuador es ilegal comprar Bitcoins, pero esta revolución es indetenible, gracias a que es descentralizado.

Razón #2: puedes guardar tu propio dinero

Bitcoin es una red descentralizada, de persona a persona o participante-a-participante de la red (conocida como P2P por sus iniciales in inglés de Peer-to-Peer).

Es dinero que se envía directo entre los participantes, sin intermediarios. Es como que si mi teléfono celular llamara directo al tuyo, sin pasar por ninguna red o torre que curse las llamadas.

Lo se, resulta muy difícil de comprender al principio. Pero cuando uno entiende lo poderoso y revolucionario de una idea como el dinero digital sin intermediarios, se abre una ventana inabarcable de oportunidades. Hay que recordar que Bitcoin recién tiene 11 años, está como Internet estaba en 1995.

Podes ser tu propio banco, sin pagar comisiones por "mantenimiento" de cuenta, ni elevados costos de transferencia de dinero. Eso es una revolución tecnológica que impacta la vida de miles de millones de personas alrededor del mundo, no el homebanking.

Razón #3: ofrece riesgo asimétrico

¿Qué significa "riesgo asimétrico" en Español sencillo? Que para un inversor invertir en un activo financiero con riesgo asimétrico, en este caso Bitcoin, no se puede perder más que 100% de lo invertido, pero puede subir 1.000% o más.

En 2020 se desconoce que % de chances tiene cada escenario en los próximos 10 años, pero el de suba potencial es mayor que el 10%, me animaría a decir incluso que superior al 25%. Sólo el tiempo lo dirá.

Ayer me llamó un empresario amigo que vendió su compañía en 2018 a un grupo japonés muy grande. Me objetó con lógica muy sólida "Quiero poner u$s500.000 en Bitcoin. Ofrece riesgo asimétrico, hay una chance de que valga cero, pero también que 1 Bitcoin valga u$s 500.000 en el futuro."

Me parecía estar escuchandome a mí mismo del otro lado de la línea. Pero no, era Marcelo quien estaba convencido de algo que me resultaba impensado escuchar 3 años atrás.

Lo fascinante de hablar con emprendedores que saben lo que quieren: al otro día me mandó un mensaje para agradecerme por la gestión. Ya tenía en su poder sus primeros 53,78 Bitcoins. No serán los últimos, ni por casualidad.

Que se apure, porque en el mundo hay 25 millones de personas como él que son millonarios. Si cada uno quisiera comprar 1 Bitcoin, no habría stock suficiente. En el año 2140 se emitirán los últimos Bitcoins, para completar el total de 21 millón de BTC que se crearán jamás. No habrá ni uno más. Puede tu dinero nacional decir lo mismo?

(*) Fundador de Bitcoinario.com y autor de "Criptomonedas" (Ed. Penguin Random House).