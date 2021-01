Bitcoin: ¿comprar, vender o esperar?

Y el tercer actor es aquel que se resguarda en criptomonedas y decide solo vender cuándo tiene alguna necesidad o cuándo está en ganancia y no en pérdida.

Las criptomonedas sin duda alguna en estos momentos y en el mundo entero levantan en el día a día la curiosidad de muchos. La aparición de ellas en los medios masivos de comunicación genera por supuesto un tanto de interés, incluso de aquel que las ignoraba por completo. A su vez el desconocimiento sobre la operatoria y/o las malas experiencias de otros pueden generar dudas, incertidumbre y hasta miedo. Dentro del mundo de las criptomonedas una de las más conocidas y queridas por su comunidad es el famoso Bitcoin o BTC, como se lo abrevia. Esta criptomoneda fue creada por el misterioso Satoshi Nakamoto y su historia tiene inicio en el año 2009.

Es importante entender que el Bitcoin en sí, no da ninguna rentabilidad nominalmente hablando ya que al comprar 1 Bitcoin y guardarlo por un determinado plazo de tiempo, seguirás teniendo el mismo Bitcoin que has comprado inicialmente. Para ello existen otras alternativas como por ejemplo las tokens de seguridad, que pueden dar rentabilidad nominal ya que estas tienen la capacidad de representar acciones de empresas y que además pagan dividendos de forma periódica.

Donde sí se pone muy interesante con el Bitcoin y lo que sí oscila y genera euforia entre muchos inversores (tanto mayorista como minoristas) es su valor con respecto a otras monedas como por ejemplo en dólar norteamericano. Nada más basta ver el recorrido histórico de su valor para entender que en el último año por ejemplo aumentó en más de un 340%. Si vemos un espectro de tiempo mayor, en los últimos 2 años tenemos un aumento en el valor de más de 750%. Y en 5 años, +8400%.

Y haciendo un énfasis en la Descentralización: ¿Cómo hace hoy en día una persona común para comprar cualquier criptomoneda? Uno de los principales motivos por los cuales muchas personas a veces se frenan hoy en día de comprar es porque resulta poco práctico tanto para entrar en este mundo, así como también para salir. A medida que va pasando el tiempo comienzan a aparecer por ejemplo ya los cajeros automáticos de Bitcoins y otras criptomonedas los cuales para una adopción masiva son una opción muy atractiva.

El valor del Bitcoin ha aumentado bastante en los últimos días. Una compra de BTC al valor que tiene hoy realmente no sería algo que pudiese recomendar como para una inversión a corto plazo. A diferencia de lo que es una inversión a largo plazo y considerando mantener la posición por algunos años puede ser una opción interesante si se tiene en cuenta la evolución del pasado, por supuesto que los rendimientos del pasado no reflejan lo que pueda ocurrir con la evolución del precio en el futuro. Como recomendación recuerda que además que no es necesario comprar 1 unidad de criptomoneda entera sino que puede comprar fracciones de la misma como 0,01 por ejemplo o incluso menos.

Entiéndase que hay muchos métodos disponibles, como por ejemplo con efectivo, transferencias bancarias, tarjetas de crédito/débito, y en una diversidad de monedas locales dependiendo del país. Si bien quizás en muchos lugares aún no es tan fácil como ir a un quiosco y comprar una botella de agua, considerando lo que avanzó la tecnología en los últimos años, asumo que la adopción masiva puede estar más cerca de lo que parece. Para lo que es la compra de otros cripto activos hay muchos que pasan primero por el Bitcoin o el Ethereum o XGamble con el objetivo de hacer la adquisición del activo deseado.

Otras Criptomonedas como por ejemplo Ethereum, Litecoin y Dash, por no nombrar las miles de otras que hay, son más económicas en lo que respecta al valor unitario en relación al Dólar. XGAT como criptoactivo cotiza 0,014 USD por token al momento. Pero cada criptomoneda activo tiene un proyecto, una misión y visión un poco diferente. Destacó la importancia de leer los whitepapers de los diferentes criptoactivos.

Si hay algo que ha quedado claro es que los cripto activos han llegado para quedarse. Si bien hay muchos usuarios a quienes aún no les ha convencido el concepto por completo, con la llegada de las monedas digitales de las diferentes potencias mundiales quizás veamos una transformación aún más allá de cómo se manejan las finanzas globales. Todo esto incluye por supuesto una desaparición progresiva del efectivo en mano.

(*) Analista financiero & CEO de XGamble