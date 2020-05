Argentina y Portugal cuentan con el "Bono del tiempo"

Comienza una nueva etapa en la vida económica. Ya no se habla en términos de “flexibilización” de actividades sino en nueva “organización” y bienvenido sea. Ya no es “blanco” o “negro” sino que se comienzan a buscar los nuevos “grises sociales” para convivir y no esperar el final del coronavirus que no llegará hasta el llamado del timbre de una vacuna.