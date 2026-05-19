La ortodoxia de Javier Milei: ¿una ficción?

En los círculos financieros internacionales , la actual administración suele presentarse como un experimento de laboratorio de ortodoxia de mercado purista y desprovista de concesiones . Sin embargo, si examinamos la situación desde la perspectiva de la economía política internacional y la sociología financiera, observamos que detrás del discurso de estabilización macroeconómica existe una profunda fragilidad estructural. El vaciamiento institucional y la erosión del tejido socioproductivo local revelan una alarmante desconexión entre las afirmaciones oficiales de éxito y las variables reales de la economía real y la política territorial.

¿Cómo se sostiene la legitimidad de un programa de ajuste de mercado ante la pérdida de más de 230.000 puestos de trabajo y el cierre de 22.000 empresas?

¿Hasta qué punto la estabilidad macroeconómica de Argentina es autónoma, considerando su extrema dependencia de la volatilidad política estadounidense bajo Donald Trump y de la renovación del swap de monedas con la República Popular China?

La aparente estabilidad financiera del modelo argentino no se debe a un cambio estructural genuino en la productividad o la inversión, sino a un esquema de contención temporal de variables financieras que depende de factores geopolíticos externos y de la licuación del gasto público interno. Este modelo genera presiones políticas reales e institucionales insostenibles que erosionan el capital político acumulado por el Poder Ejecutivo.

La microeconomía de la recesión y la licuación fiscal

El núcleo explicativo del programa económico argentino actual radica en la drástica contracción de la actividad interna. Aunque las estadísticas oficiales celebran los equilibrios de caja, el costo subyacente se evidencia en la destrucción del empleo.

A nivel subnacional, la política de ahogo financiero centralizado ha provocado una caída drástica en la recaudación tributaria real, afectando de manera directa el financiamiento de las administraciones provinciales. Por ejemplo, las transferencias y la recaudación real reflejan retrocesos históricos devastadores en la periferia de la federación. Esta contracción generalizada de los tributos profundiza los déficits fiscales provinciales y paraliza la obra pública regional. Las demandas de financiamiento para el sistema sanitario y la educación superior pública siguen sin resolverse, lo que anticipa un escenario de conflicto social persistente en los próximos meses.

El paquete de mitigación de oferta (supply-side)

La profundidad de la recesión interna y la destrucción de los indicadores microeconómicos han forzado a la conducción económica a implementar un paquete de medidas de emergencia destinadas a apuntalar la actividad y amortiguar la transición recesiva. Esta respuesta gubernamental revela una paradoja teórica; un esquema que se autopercibe como de libre mercado puro debe recurrir a la manipulación de tasas y facilidades crediticias estatales para sostener el tejido empresarial superviviente:

Flexibilización Monetaria y de Liquidez: La drástica reducción de la tasa de interés de los pases pasivos al 20% y la disminución de las exigencias de encajes bancarios ex-ante representan un intento de liberar liquidez hacia el canal crediticio, forzando una baja del costo del dinero.

Asistencia Financiera Dirigida: A través de la banca pública (Banco Nación), el Ejecutivo dispuso líneas de crédito al 0% a 18 meses para maquinaria nueva en dólares vinculada al sector agropecuario, y tasas del 20% para capital de trabajo y refinanciación de pasivos de Pequeñas y Medianas Empresas (pymes). Asimismo, se amplió el programa Exporta Simple, eliminando los topes nominales por operación (u$s15.000) y anuales (u$s600.000) para bienes sin derechos de exportación.

A través de la banca pública (Banco Nación), el Ejecutivo dispuso líneas de crédito al 0% a 18 meses para maquinaria nueva en dólares vinculada al sector agropecuario, y tasas del 20% para capital de trabajo y refinanciación de pasivos de Pequeñas y Medianas Empresas (pymes). Asimismo, se amplió el programa Exporta Simple, eliminando los topes nominales por operación (u$s15.000) y anuales (u$s600.000) para bienes sin derechos de exportación. Contención de Costos Energéticos e Infraestructura: En un viraje respecto a la doctrina de traslado directo a tarifas, el Estado determinó la importación de gas vía la empresa pública ENARSA para mitigar el impacto invernal, bonificando un 25% a usuarios subsidiados y congelando el precio de las naftas por un periodo de 45 días. En paralelo, se aceleró la Red Federal de Concesiones Viales bajo el esquema de inversión privada.

Si se examina este paquete desde la sociología financiera, el sesgo es marcadamente distributivo hacia la oferta; busca reducir costos de capital y de operación, pero adolece de una ausencia absoluta de estímulos directos a la demanda agregada. Al evitar políticas expansivas sobre los ingresos reales para no comprometer el ancla fiscal, la eficacia de estas medidas queda limitada, consolidando la fragilidad del consumo doméstico.

La disonancia entre la retórica de la infalibilidad del plan y la praxis económica se vuelve explícita al analizar el paquete de medidas de contingencia anunciado recientemente por el palacio de Hacienda. Si la economía argentina estuviera efectivamente ingresando en “los mejores 18 meses de su historia”, el diseño de la política económica no requeriría intervenciones tan agresivas como congelar el precio de los combustibles por 45 días, subsidiar tarifas de gas invernales o forzar de manera estatal la baja de tasas de pases al 20% para inundar de liquidez un sistema bancario contractivo.

Estas disposiciones -sumadas a la agenda de reclamos industriales de la UIA, tales como la reducción de retenciones a las exportaciones industriales de automotores, el cómputo de contribuciones patronales a cuenta de IVA o la devolución de IVA para insumos de la construcción- actúan como una admisión tácita de la fragilidad del modelo. El Gobierno se encuentra atrapado en una trampa macroeconómica; necesita reactivar la producción mediante incentivos de oferta de corte supply-side (incluyendo proyectos de ampliación de beneficios fiscales para un “Súper RIGI”), pero no puede recomponer el poder adquisitivo del salario ni el consumo interno sin dinamitar el esquema de desinflación inercial que sostiene su legitimidad política ante los mercados internacionales.

Fragmentación del capital político y presiones territoriales

A diferencia de los primeros meses de gestión, el Poder Ejecutivo nacional comienza a enfrentar tensiones con actores tradicionales de peso institucional real que limitan de manera severa su capacidad de acción en el territorio. La Iglesia Católica ha intensificado sus reclamos ante el evidente deterioro de la situación socioeconómica. Asimismo, en un hecho inusual, el Jefe de la Armada, almirante Juan Carlos Romay, manifestó públicamente la escasez de recursos presupuestarios destinados a la fuerza militar y el incumplimiento estatal de los planes de renovación submarina esenciales para la defensa nacional. A estas demandas se suma una creciente resistencia federal en el Congreso frente a la reforma electoral promovida por la Casa Rosada.

Inflación inercial global y la trampa de los términos de intercambio

El frente externo de la economía argentina se desenvuelve en un contexto global hostil e inflacionario. Este fenómeno es impulsado por el encarecimiento de la energía derivado de conflictos bélicos, como las tensiones en el Medio Oriente y el riesgo de cierre del Estrecho de Ormuz.

Este panorama anticipa un nuevo ciclo de endurecimiento monetario global, con subas de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra. Para Argentina, este endurecimiento financiero se traduce de manera directa en un encarecimiento del crédito internacional y una mayor presión cambiaria, justo cuando la inflación proyectada para el país se sitúa en un piso del 31,8% al 32,8% anual.

El alineamiento unilateral como estrategia de supervivencia

La Cancillería argentina busca proyectar al país como el principal referente de la centroderecha en América Latina. Esta estrategia busca desesperadamente el respaldo político y financiero de una eventual administración Trump para flexibilizar las metas institucionales con el FMI.

Sin embargo, esta dependencia se contradice con las urgencias de liquidez del BCRA, el cual necesita de manera imperiosa la prórroga y activación del swap de monedas con China para evitar un colapso en sus reservas netas.

Discusión

El análisis del modelo económico de la administración Milei revela que los logros financieros publicitados formalmente por el palacio de Hacienda carecen de fundamentos microeconómicos sostenibles en el mediano plazo. Las declaraciones del ministro Luis Caputo, quien califica las actuales políticas como el inicio de “los mejores 18 meses de la historia” y argumenta haber realizado “exactamente lo opuesto” a la gestión de Mauricio Macri-de la cual él mismo formó parte central procediendo endeudamiento y fuga de divisas, en forma similar-, representan una narrativa política orientada a preservar las expectativas de los inversores financieros antes que una descripción precisa de la realidad económica.

El mercado no opera de manera aislada del tejido social que lo sostiene. La pérdida sistemática de puestos de trabajo y el cierre de miles de unidades productivas de pequeña y mediana escala destruyen el capital organizacional interno de la economía argentina. La estabilidad cambiaria lograda mediante la postergación de pagos comerciales acumulados representa un mecanismo de contención temporal, no una solución definitiva a los desequilibrios. Medios internacionales de referencia como The Wall Street Journal y Financial Times, en sintonía con las evaluaciones de agencias de riesgo crediticio como Moody's, coinciden en destacar la extrema fragilidad de la gobernabilidad de Milei, centrando su atención en la marcada debilidad parlamentaria del oficialismo y en la creciente erosión de su apoyo en las encuestas de opinión pública.

Sin embargo, el verdadero dilema de política económica para los próximos meses radica en la sostenibilidad fiscal territorial. El superávit fiscal del gobierno central se ha conseguido mediante una transferencia directa del déficit hacia los estados provinciales a través del recorte de partidas presupuestarias. Como se demostró en los resultados, caídas de recaudación real superiores al 20% en provincias como Misiones colocan a las administraciones locales al borde de la cesación de pagos.

Conclusiones

El programa de estabilización económica implementado en la Argentina actual adolece de una asimetría estructural insostenible; mientras se priorizan los indicadores financieros de corto plazo, se genera una destrucción masiva del entramado socioproductivo y del empleo.

La gobernabilidad territorial del Poder Ejecutivo central se encuentra severamente condicionada por una caída generalizada en la recaudación de las provincias. Este fenómeno genera presiones políticas legítimas por parte de la Iglesia Católica, los gobiernos provinciales y las Fuerzas Armadas.

La estrategia de inserción internacional de Argentina presenta una contradicción sistémica de alta vulnerabilidad. El alineamiento político unilateral con los Estados Unidos convive de forma riesgosa con la dependencia financiera de la renovación de swap con la República Popular China.

Las advertencias formuladas por calificadoras internacionales y la prensa financiera global especializada confirman que el modelo económico argentino actual no ha logrado disipar el riesgo de ejecución política. La brecha existente entre la retórica optimista del funcionariado económico y la fragilidad institucional real del país plantea serios interrogantes sobre la viabilidad del programa macroeconómico en el mediano plazo.

Las proyección de inflación para 2026: es proyectada por encima del 32% anual. Esto ratifica la existencia de desequilibrios de precios relativos no resueltos por el programa oficial.

es proyectada por encima del 32% anual. Esto ratifica la existencia de desequilibrios de precios relativos no resueltos por el programa oficial. Límite Político al Ajuste de Precios Relativos: El reajuste persistente de las tarifas de los servicios públicos y los combustibles opera como un motor inercial que indexa los componentes de la economía, socavando los niveles de consumo y la confianza de los agentes económicos.

El reajuste persistente de las tarifas de los servicios públicos y los combustibles opera como un motor inercial que indexa los componentes de la economía, socavando los niveles de consumo y la confianza de los agentes económicos. Agotamiento de la Excepcionalidad Legislativa: La consolidación de resistencias federales en el Congreso de la Nación frente a reformas de carácter institucional y electoral evidencia el fin de la etapa de delegación ciega de facultades al Poder Ejecutivo.

La consolidación de resistencias federales en el Congreso de la Nación frente a reformas de carácter institucional y electoral evidencia el fin de la etapa de delegación ciega de facultades al Poder Ejecutivo. Exposición Sistémica al Shock Externo: En un mercado global caracterizado por la persistencia de tensiones inflacionarias subyacentes y el viraje restrictivo (Hawks) de los bancos centrales de los países desarrollados, la estrategia argentina de endeudamiento-que acumula U$S123.000 millones de aumento- y alineamiento unilateral queda altamente expuesta a shocks cambiarios y de tasas de interés. Esto condiciona de manera severa el éxito de cualquier plan de estabilización de mediano plazo.

Doctor en Ciencia Politica. Master en Politica Económica Internacional. Profesor de Finanzas en tiempos irracionales. YouTube: @DrPabloTigani, en X: @pablotigani