Clave para inversores: ¿es momento de entrar al blanqueo?

La situación local y global ha cambiado en los últimos años. Este nuevo blanqueo nos encuentra con un intercambio de información vigente con Europa y EEUU. Pero, ¿debo o no blanquear? ¿Puedo esperar a un próximo sinceramiento? La respuesta en esta columna.

Pero, ¿debo o no blanquear capitales en esta oportunidad? ¿Puedo esperar a un próximo blanqueo? La respuesta a esa pregunta no tiene una respuesta única, sino respuestas individuales ya que cada situación y riesgos asumidos cambian dependiendo de la situación particular de cada persona y su apetito por el riesgo.