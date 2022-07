Proyecto ECO, ejemplo de inclusión digital para un mundo interconectado

El ser inclusivos ya no es una tendencia, es una realidad que debemos comenzar a trabajar con firmeza y que nos interpela especialmente como compañía de tecnología. En la actualidad, hay un 40% de la humanidad sin acceso al mundo digital. La inclusión aquí es clave para que determinados sectores de la sociedad no se queden fuera de un mundo que ofrece infinitas posibilidades. Desde Lenovo sabemos el espacio que ocupamos, no solo en el mercado, sino especialmente en cada uno de los hogares y la vida de la comunidad.