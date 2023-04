Conversaciones en la City: "¿Es el fin del carry trade? ¿Cuánto entrará por dólar agro?"

En estas conversaciones con la City se revela que el programa económico naufraga en un mar de pesos, y que le van a pedir perdón al FMI, aunque eso ya no alcanza. ¿Qué pasará con el Dólar Agro ? ¿El Gobierno podrá recaudar lo esperado? ¿Hay tanta soja disponible como se piensa? Hoy los inversores se preguntan qué es lo más conveniente para protergerse de la inflación. La respuesta: chau carry trade.

-Llevamos u$s668 millones en 4 días, pero creemos que serán de difícil cumplimiento las metas que se puso el Ministerio de Economía. Por otro lado, si las metas se cumplieran la cantidad de dinero emitido podría desestabilizar el precio de los dólares alternativos.

P.: No te viene nada bien...

-Emitir pesos por un dólar a $300 para financiar las exportaciones a un dólar especial, y pagar importaciones a un dólar en trono de los $220 es una pérdida difícil de remontar, máxime cuando dicha perdida se financia a tasas del 78% anual y efectiva del 112,9% anual (por ahora y solo por ahora, ya que el BCRA tendrá que subir las tasas pronto).

P.: ¿Cómo viene la meta de déficit fiscal?

-Incumplible, un déficit que se esperaba en el 1,9% del PBI, y seguramente será del 3% del PBI. La perspectiva de cosecha de soja bajó a 23 millones de toneladas, cuando un año atrás se cosecharon 43,3 millones; en el caso del maíz la perspectiva de cosecha bajó a 32 millones de toneladas cuando un año atrás se cosecharon 51 millones de toneladas.

P.: ¿Hay poca soja para vender?

-Mucho menos de la que cree el Gobierno y manifiestan el propio Ministerio. Se están realizando cálculos erróneos por desconocer la realidad. Los datos dicen que hay 10 millones de toneladas de soja sin precio de la campaña 2021/22. Nosotros creemos que hay menos de 6 millones de toneladas en esa condición, y las estimaciones de 22 millones de toneladas siguen siendo elevadas, podría ser algo menos. Recordemos que, ante cada anuncio de estimaciones, los valores informados caen.

P.: Es un problema grande

-Correcto, los números reales los tenemos en nuestro informe privado, pero tenemos una gran diferencia entre la soja que estima el Gobierno, y nuestras estimaciones relevadas en el territorio.

P.: ¿Podrá el Gobierno conseguir u$s5.000 millones de la soja?

-Es difícil que el Gobierno pueda recaudar los u$s5.000 millones que se propuso, esto debería corresponder a una venta de 10 millones de toneladas de soja desde la semana que paso al 31 de mayo próximo. Si en definitiva ocurre, podría darse por un adelanto de fondos de la exportación, pero no vemos en el productor voluntad de vender soja. Es más, creo que el Gobierno no conoce la idiosincrasia del productor. La soja que no necesita vender la terminará embolsando, y si necesita dinero venderá el maíz que vaya cosechando en los meses que vienen.

P.: ¿Que sería más conveniente?

-Personalmente vendería la soja y me guardaría el maíz, pero aquí poco importa lo que yo pienso, la realidad pasa por lo que piensa el productor. Se sienten estafados por el Gobierno: un año atrás la soja valía $51.000 la tonelada, y hoy con dólar soja no la pagan $100.000, así solo vende el que necesita el dinero, el resto guardara soja, y refinanciara deudas.

P.: ¿Qué sucede con las economías regionales?

-Para acceder al dólar agro, primero tenes que ir a visitar al secretario de comercio para fijar el precio del producto en el mercado interno. A nadie le interesa que le marquen la cancha, creo que las economías regionales difícilmente vendan a dólar agro, y luego tienen que regalar su mercadería al mercado interno. El gobierno tiene menos calle que Venecia.

P.: ¿El Banco Central debería subir la tasa de interés?

-Claro que sí, el plazo fijo en pesos es un pésimo negocio, te paga el 6,5% mensual versus una inflación del 7,7% mensual, como mínimo debería subir la tasa en breve, de lo contrario esta inacción del Banco Central aceleraría el proceso de dolarización de cartera.

Conclusiones

Le damos el certificado de defunción a la inversión en pesos, la inflación es más alta que las tasas de interés, el dólar mayorista está atrasado, y la tasa implícita del mercado de futuro está en el 126% anual. El dólar mayorista a marzo de 2024 a $517 es barato. Los dólares alternativos a $400 están a un precio de ganga.

Es momento de endeudarse en pesos y comprar activos financieros dolarizados y con tasas de retornos superiores al 10% anual, como es el caso de obligaciones negociables y bonos soberanos (estos estarán un poco ofertados por la venta del Estado)

La inflación a un año vista la proyectamos en el 160% anual, y la tasa de devaluación podría estar por encima de dicho nivel a un año vista, con un nuevo gobierno mediante.

Es momento de comprar cosas, deber pesos y dolarizar carteras.