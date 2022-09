Criptomonedas: los ganadores tras una semana difícil

No obstante, en diciembre de 2020, la SEC demandó a Ripple Labs afirmando que había recaudado u$s1.300 millones a través de la venta de $XRP, mediante transacciones no registradas.

Chris Larsen, el presidente de Ripple Labs y Garlinhouse afirmaron que dichas ventas eran legales. Basando su argumento en el “Howey Test”, un caso de los E.E.U.U. el cual determina si un activo es un valor.

Si bien Ripple no niega la venta de $XRP, la empresa de criptomonedas argumenta que no cumple con los criterios del “Howey Test”. Precisamente mencionan que no cumple con la primera regla que requiere un contrato de inversión.

Después de varios idas y vueltas dentro de dicho escándalo judicial $XRP experimento el aumento en la cotización mencionada. De momento se encuentra en una situación esperanzadora para Ripple Labs, la comunidad que apoya a dicha criptomoneda está muy ansiosa de esperar la resolución del fallo por parte de la corte.

Actualmente XRP ocupa el sexto lugar por capitalización de mercado de todas las criptomonedas, y el cuarto lugar sin contar monedas estables.

image.png

Por último, si analizamos el sentimiento actual del mercado, utilizamos el “Fear & Greed Index” (Índice de Miedo y Avaricia), el cual a través del análisis de muchas variables se determina si el sentimiento general del mercado en relación con Bitcoin se extiende mas hacia el miedo o la avaricia. Generalmente con precios bajos, el índice muestra valores relacionados con el sentimiento del miedo, mientras que, con cotizaciones altas, crece la avaricia.

Hoy por hoy nos encontramos con un sentimiento de miedo extremo. Este valor se mantiene de la misma manera desde el ultimo mes.

Analista Crypto & Financiero en N&W Professional Traders.