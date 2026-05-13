El mercado cripto adopta una postura más cautelosa y Bitcoin busca hacer pie en los u$s80.000

La criptomoneda más importante del mercado retrocede pese a que los flujos institucionales siguen siendo constructivos. La inflación norteamericana por encima de lo esperado y la reunión Trump-Xi Jinping marcan la agenda del mercado.

El mercado de activos digitales opera este martes con bajas moderadas. Bitcoin (BTC) cede terreno y retrocede a los u$s80.000 en las últimas 24 horas, mientras que Ethereum (ETH) logra diferenciarse con subas cercanas al 1% que le permiten sostener los u$s2.300 .

En el segmento de las altcoins, el panorama es mixto. Binance Coin (BNB) lidera las subas con un repunte del 2,5% , en tanto que toncoin (TON) es la gran perdedora de la jornada con una caída del 5%. XRP, solana (SOL), dogecoin (DOGE), cardano (ADA) y chainlink (LINK) operan con variaciones más acotadas.

Por su parte, el índice Fear & Greed cayó hasta los 42 puntos , entrando nuevamente en la zona de miedo , mientras que los ETFs spot de Bitcoin registraron salidas netas por u$s233 millones el martes, "reflejando una postura más cautelosa por parte de los inversionistas institucionales en el corto plazo", según la Country Manager de Bitget en Argentina , Carolina Gama .

"En este escenario, la región entre u$s80.000 y u$s81.000 se mantiene como soporte inmediato , mientras que una recuperación más consistente dependerá del regreso del flujo institucional y de un entorno macroeconómico más favorable", agregó.

El dato de inflación de EEUU, por encima de lo previsto

Mientras tanto, el mercado cripto sigue digeriendo un dato macroeconómico adverso. La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos informó que el Índice de Precios al Consumo (IPC) avanzó cinco décimas en abril, hasta el 3,8%, por encima del consenso de analistas.

El principal motor de la suba fue el encarecimiento de la energía, consecuencia directa del conflicto en Medio Oriente. La inflación núcleo —que excluye alimentos y energía— también sorprendió al alza: trepó dos décimas al 2,8%, contra el 2,7% que esperaba el mercado.

Gama destacó que aunque la inflación anual se aceleró, "fortaleciendo al dólar y reduciendo parte del apetito por riesgo, BTC logró mantenerse en niveles relevantes, mostrando resiliencia incluso en un entorno macroeconómico más desafiante".

La Clarity Act y la cumbre Trump-Xi, en el radar

En el plano regulatorio, los inversores esperan avances en cuánto al tratamiento de la CLARITY Act, el proyecto de ley de estructura de mercados de criptoactivos en EEUU. Se espera que la norma sea revisada la próxima semana, lo que podría representar un nuevo catalizador para el sector.

En paralelo, el mercado aguarda con atención la reunión entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su par chino, Xi Jinping, prevista para mañana.

"Se espera que temas como aranceles, cadenas de suministro de tierras raras y tensiones en Medio Oriente estén en el centro de las discusiones. Cualquier señal de avance diplomático o reducción de tensiones podría mejorar el sentimiento global y favorecer a los activos de riesgo, incluidas las criptomonedas", agregó Gama.