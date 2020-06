Medidas fiscales para la crisis y audacia para reconstruir el país

Como era esperado por las empresas también se dispuso la extensión del programa de asistencia a la Producción el Trabajo y Producción (ATP) para los meses de Junio y Julio a través de la Decisión Administrativa 1133/2020 y por el Acta de Comité de Evaluación 15 y 16 se establecieron nuevos requisitos para su goce: se mantiene el límite de un incremento de hasta 5 % de la facturación de Mayo en relación a igual período de 2019, se limita el beneficio a trabajadores con sueldos brutos menores a $ 140.000 y las empresas beneficias se obligan a: 1) - No distribuir utilidades ; 2) - No podrán recomprar sus acciones directa o indirectamente. ; 3) - No realizar contado con liquidación o Dólar MEP ; 4) - No podrán realizar erogaciones de ninguna especie a sujetos vinculados radicados en paraísos fiscales o países no cooperantes. Estas limitaciones durarán 12 meses para las empresas de hasta 800 trabajadores y dos años para las de más de 800 empleados. Adicionalmente para las empresas de más de 800 trabajadores se introduce un requisito adicional: " no podrán incrementar los honorarios, salarios o anticipos de los miembros de los órganos de administración más de un 5%..”

Para las empresas que se hayan adherido al beneficio pero que no estén dispuestas a cumplir las limitaciones está previsto poder desistir hasta el día 20 del mes en que se haya realizado el pago, reintegrando las sumas otorgadas (RG 4719/2020)

En la mencionada normativa también se extiende hasta el 31 de Julio la posibilidad de solicitar los préstamos a tasa cero para autónomos y monotributistas.

Si bien el Estado ha redirigido importantes recursos a los sectores más vulnerables y a intentar sostener la actividad en empresas y particulares Todo esfuerzo puede lucir insuficiente dada la magnitud y lo inédito de la crisis, lo que amerita explorar, estudiar y poner en marcha desde el Estado mecanismos creativos para activar la producción, el empleo y la exportación que conlleven a sacar a la población en el menor tiempo posible de la pobreza y decadencia económica que va a dejar esta crisis histórica.

Incluso los países más desarrollados están tomando medidas de gran estímulo monetario y fiscal para reactivar sus economías de la inédita crisis generada por la pandemia.

La mayor economía del planeta aprobó en Mayo el paquete de estímulo fiscal más grande de la historia. El paquete de estímulo fiscal que aplicará Estados Unidos para paliar los efectos y recuperar la economía de la crisis asciende a una suma cercana al 10 % de su PBI, es el triple del puesto en práctica en 2009 tras el estallido de la crisis financiera, por una suma cercana al Plan Marshall, para la reconstrucción de Europa al final de la Segunda Guerra Mundial.

La legislación incluye una partidas para pagos directos a individuos y familias de 1.200 dólares para quienes tengan una renta de menos de 75.000 dólares al año más 500 dólares por cada menor de 17 años. Asimismo, se disponen 350.000 millones en préstamos para pequeñas empresas y otros 250.000 millones para ampliar los beneficios por seguro de desempleo.

También otorga el apoyo financiero a las autoridades locales y estatales, y otros 130.000 millones para reforzar el sistema sanitario y prevé préstamos para empresas en dificultades, como los sectores de las aerolíneas, el hotelero o el de los cruceros.

Por su parte, Alemania, que es una potencia europea y se caracteriza por la prudencia y austeridad fiscal inyectó a su economía cerca del 4 % del PBI y prevé seguir aumentando su ayuda. El conjunto de medidas incluye financiación para las industrias con dificultades, fondos adicionales para los municipios alemanes con desempleo y pérdida de ingresos fiscales a causa de la pandemia, y un bono único de 300 euros por niño dirigido a las familias, que se pagará junto a otras prestaciones por tener hijos. También anunció reducción del IVA temporalmente del 19 al 16 por ciento y rescate a empresas consideradas estratégicas.

Es fácil advertir que si las principales potencias del planeta con los cuantiosos recursos que poseen planifican una recuperación y ejecutan hoy medidas para que esto sea posible, las economías menos desarrolladas deben ser mayormente previsoras, creativas e impulsoras de la actividad. En nuestro caso se agregan los problemas de la deuda pública, la recesión, desempleo y pobreza heredados, mala gestión del estado e ineficaz distribución de la riqueza que configuran un panorama de desastre social.

En nuestro país se requieren medidas audaces para salir de la crisis y recuperar el empleo y la actividad productiva.

Entre las medidas o herramientas fiscales que ya se aplicaron en el país o en otras economías que entendemos vale la pena estudiar en lo inmediato para empezar a transitar el camino para superar la enorme crisis y recuperar al país destacamos:

1) Dación en pago de tributos: En esta nueva actualidad donde hay inexistencia de ingresos en muchos contribuyentes y con situaciones de parálisis de la actividad sería una medida atinada permitir el pago de tributos en especie, esto es con bienes o servicios propiedad de los particulares. En nuestra historia tributaria ya se han implementado distintos regímenes que permitían el pago de obligaciones tributarias en especie. Ello fue así con el decreto 793/1994 y el Decreto 1226/2001 que permitió la cancelar deudas tributarias futuras con títulos públicos.

Asimismo por el decreto 1145/2009 , Decreto 852/2014 y Decreto 345/2016 en una situación de crisis de los medios de comunicación se les permitió cancelar todo tipo de obligaciones fiscales y previsionales con dación en pago de espacios publicitarios.

Puede mencionarse que el pago en especie de impuestos no es una novedad que hayamos descubierto hoy ya que otras administraciones tributarias las vienen aceptando hace algunos años:

Entregar obras de arte a cambio de la condonación de impuestos es una práctica aceptada en España desde 1985, sin embargo, puede ser aplicada por cualquier ciudadano o empresa y no únicamente por artistas. La única condición es que la obra que se pretende entregar se registren en el Inventario General de Bienes Muebles o en el Registro General de Bienes de Interés Cultural.

Por su parte los ayuntamientos españoles y las entidades públicas locales pueden aceptar el pago en especie de los tributos municipales. La ley que regula el sector municipal de Canarias contempla esta opción como fórmula alternativa a los ciudadanos que tengan problemas económicos para abonar los impuestos de los ayuntamientos. El pago en especie es una alternativa por la que se puede abonar una deuda con la entrega de una mercancía o bien distinto del dinero. En este caso, si los ayuntamientos admitiesen esta fórmula de pago un ciudadano podría solventar una deuda tributaria con la Corporación mediante la entrega de un bien de su propiedad (cuadros, joyas, etcétera) o de su patrimonio.

Otro caso lo constituye un país latinoamericano: Mexico. El SAT (oficina tributaria mexicana) permite pagar las deudas tributarias en especie, es decir, entregando -en lugar de dinero- otros bienes distintos. Los bienes que se ofrecen a Hacienda se encuentran inscritos en el Registro General de Bienes de Interés Cultural o en el Inventario General de Bienes Muebles y, además, es necesario que el Ministerio de Cultura o el organismo autonómico competente den su visto bueno a la operación.

Las sanciones tributarias también pueden extinguirse mediante pago en especie. Sin embargo, se excluyen del pago en especie las deudas que tengan la condición de inaplazables.

En resumen, el pago de deudas tributarias en especie están previstos en varios países y administraciones tributarias. Dada la situación de colapso económico entendemos que debe reinstaurarse la posibilidad de pago de tributos con títulos públicos y Dación en pago de espacios publicitarios de medios de comunicación e incluso deberían contemplarse propuestas más audaces como que cualquier contribuyente pueda cancelar sus tributos ofreciendo servicios que previa licitación pueda necesitar el Estado o bien ofreciendo bienes que previo avalúo y remate por parte del estado cancelen obligaciones fiscales en su justa medida.

2) Reducción alícuota del IVA: Ya hemos vivido períodos históricos de reducción temporaria de la alícuota de IVA como ser la reducción a 0% para alimentos de canasta básica en Septiembre 2019 (Dto. 567/2019) o la rebaja generalizadas de 2 puntos que se implementó por el Dto. 2312/2002 en situaciones de colapso social.

3) Bonos de crédito fiscal para quienes inviertan fondos en empresas que puedan ser transferidos libremente y aplicados a todo tipo de tributos.

El decreto 379/2001 había creado un régimen de incentivo a la fabricación de bienes de Capital, informática y comunicaciones que podían ser aplicados a la cancelación de obligaciones y/o transferidos que continúa vigente al día de hoy. No obstante el valor del bono es un 14 % deducido el valor de bienes importados incorporados. Este tipo de herramientas puede ser un estímulo a la producción industrial si se amplían los productos, sectores incluidos y el valor reconocido sobre el precio de venta.

4) Reducción de alícuota de aportes seguridad social y exención de contribuciones por sector de actividad con mayor afectación por el Covid-19.

Por el decreto 300/2020 se estableció una reducción del 95 % de las Contribuciones Seguridad Social para el Sector Salud. Una mayor inclusión del beneficio para las actividades muy afectadas por la pandemia es necesario. Por otro lado hubo períodos históricos de reducción de alícuota de Aportes de la Seguridad Social para fortalecer los ingresos de trabajadores y el blanqueo laboral. Analizar una reducción del aportes de la seguridad social, es deseable con el fin de obtener de lograr mayor trabajo registrado y sustentabilidad del régimen de seguridad social.

5) Posibilidad de no pago de Impuesto a las ganancias por reinversión en actividades o proyectos productivos: exención total, deducción o diferimiento impositivo.

Con las leyes 20.560 21608 (actividades industriales en todo el país) y las leyes 22021, 22702 y 22973 (actividades industriales, agropecuarias y turísticas en las provincias de Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis y Mendoza) se crearon sistemas de promoción industrial con “bonos de crédito fiscal” que podían utilizar contra sus propios impuestos que luego modificada por la ley 23568 y el decreto 2054/1992 se otorgaba un importe en función del costo fiscal teórico por impuesto y por los ejercicios fiscales restantes.

Crear sistemas de “bonos de créditos fiscales” trasmisibles por inversión de capitales en actividades productivas y generadoras de empleo tiene antecedentes históricos que pueden estudiarse e implementarse en el contexto actual.

6) Condonación de multas e intereses anteriores y generadas durante la pandemia y períodos anteriores: Se espera que la prorroga a la moratoria actual ley 27.541 se lo suficientemente abarcativa en facilidad de acceso, cantidad de cuotas, financiamiento y condonaciones para no dejar excluidos a sujetos que no cuenten con certificado Pyme o limitaciones en el acceso por requerir anticipos que en la situación actual son de difícil cumplimiento.

7) Planes de pago permanentes sin limitaciones por calificación de riesgo, incumplimientos anteriores o caducidad de planes: En este contexto donde el incumplimiento generalizado de obligaciones por falta de ingresos de gran parte de la actividad alcanza a los recursos fiscales no sería atinado mantener los mismos requisitos que en períodos normales, porque impediría el acceso a los mismos a la mayoría de los contribuyentes.

8) Políticas de incentivos tributarios a actividades para atraer inversiones y especiales para actividades con alta generación de empleo y movilizadoras de la economía doméstica: Construcción de viviendas e infraestructura con capital privado, producción de alimentos

Un ejemplo de amplio consenso para el impulso y promoción de una actividad es la Ley de conocimiento Ley 27.506 próxima a sancionarse con foco en las pymes. No debería ser extremadamente complejo establecer marcos de estabilidad fiscal e impulso para actividades consideras estratégicas para desarrollo del país.

9) Bonos de crédito fiscal y subvenciones para capacitación y formación profesional y en oficios.

La ley 22.317 había creado un bono de crédito fiscal destinado a cancelar tributos para incentivar la capacitación de trabajadores. El monto a reconocer puede ascender hasta el 30 % de la nómina de Mipymes y hasta el 0,8 % en grandes empresas. Consideramos que aumentando los beneficios si se incorpora a personal desocupado y con mayor e impulso y financiamiento de estos programas en los próximos años pueden ser vitales para la inserción laboral.

10) Préstamos subsidiados o aportes del Estado a actividades estratégicas o que verifiquen la creación genuina de puestos de trabajo:

Si el sector privado lo solicita que el Estado tendría que poder participar como inversor en forma temporal sobre actividades o sectores clave de la economía para evitar pérdidas irrecuperables.

Cabe mencionar que países desarrollados defensores a ultranza del capitalismo en los últimos meses han intervenido en el rescate de empresas. Se conoció el millonario rescate de Alemania a la mayor aerolínea de su país Lufthansa. Su misión es rescatar a empresas privadas que atraviesen crisis terminales y que puedan ser de importancia estratégica para el país . El proceso estuvo muy lejos de ser una expropiación, porque la firma seguirá siendo mayoritariamente privada, implicó una inversión fuerte por parte del estado alemán, aunque de manera consensuada y el 98% de los accionistas votaron a favor del acuerdo alcanzado entre la gerencia y el gobierno. El Gobierno Alemán anunció que no interferirá en el management de la compañía y que solo utilizarán el poder que le da su participación accionaria para bloquear intentos de compra por parte de empresas extranjeras con la intención de vender su participación cuando la empresa vuelva a ser atractiva comercialmente.

Estrategias de políticas de Estado para defender sus recursos estratégicos y mantenerlos en manos de capitales nacionales, no parecen ajenos a las economías más desarrolladas y abiertas del mundo y entendemos deberían imitarse.

11) Incentivos para la exportación sin derechos y con reintegros de IVA con efectivo cobro: Implementar procesos simplificados y sin demoras para su devolución o aplicación al pago de tributos.

12) Rediseñar el sistema tributario: hacerlo más progresivo y menos complejo con menor cantidad de impuestos que principalmente graven manifestaciones de capacidad contributiva directas como renta o patrimonio y se limiten los impuestos indirectos a bienes suntuarios.

13) Hacer más eficiente el funcionamiento del Estado redirigiendo empleo público a actividades productivas y de apoyo a la actividad empresarial y exportadora (actividades de incubadoras de empresas, capacitación, apoyo y financiamiento Pymes y emprendedores y promoción de exportaciones de la marca país)

14) Convertir los planes sociales y asistenciales del Estado en pago por capacitación e inserción de trabajadores en las actividades productivas con amplios incentivos para la inversión de capitales, creación de empresas, generación de valor nacional en sectores claves: exportación, servicios tecnológicos, producción de alimentos, construcción entre otros.

15) Promover la coherencia y estabilidad política, institucional y normativa.

16) Mayor y mejor difusión y comunicación de programas de capacitación estatal para el empleo.

Hoy, más que en ninguna otra oportunidad histórica, necesitamos que los dirigentes políticos, sociales, sindicalistas y empresarios se encuentren a la altura de las circunstancias, avancen en el consenso, desarrollo, análisis e implementación de estrategias y políticas audaces y creativas con un rumbo claro, rápido y firme de producción, trabajo e inclusión social que propendan al desarrollo económico y social del país y nos saquen del desastre que dejará la pandemia.

(*) Socio de RSD Consultores tributarios