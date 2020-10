Crisis: oportunidad de negocio en marcas y franquicias

Por su parte, según un relevamiento que realizó la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF) en conjunto con las Cámaras de franquicias de Córdoba, Mendoza y San Juan, entre las principales cadenas de franquicias de todo el país en el bimestre julio y agosto, mejoró el nivel de facturación y se desaceleró el cierre definitivo de puntos de venta y pérdidas de empleo respecto al trimestre de abril-junio. Por su parte, en el mes de septiembre y octubre se produjeron ventas de franquicias y apertura de nuevos puntos de venta en calles y avenidas comerciales.

En el año 2002 luego de la crisis económica argentina post convertibilidad el sistema de franquicias comerciales vivió un boom. El desempleo había superado el 17 % en nuestro país. Los despidos de las empresas equivalían a una indemnización que era vista como una oportunidad de inversión en la adquisición de una marca, idea de negocio o comercio.

“El precio es lo que se paga, el valor es lo que se obtiene” frase del empresario e inversor norteaméricano Warren Buffet. Quienes estén interesados en adquirir una marca o comercio perteneciente a una cadena de franquicias comerciales quizás el actual contexto sea una oportunidad. Los locales vacíos son muchos y arrancan con precios en pesos muy bajos con muy buenas ubicaciones y las inversiones en marcas y franquicias cayeron en su precio en dólares. Quizás aún no podemos dilucidar cuando la economía argentina va a tocar fondo definitivo. Sin embargo, veamos el vaso medio lleno. Peor que en abril de 2020 en el medio de la cuarentena estricta no vamos a estar y cierre masivo de locales imposibilitados de vender no se ve en el corto plazo cuando se han aprobado protocolos para que estén abiertos. Si el riesgo puede ser una vuelta a cierre temporal de algunos rubros en el medio de la Pandemia, los comercios ya han adquirido la gimnasia y medios para vender online y ejecutar el take away. Hay una adaptación social y cultural de la demanda y una organización e implementación de nueva oferta lubricada por parte del sistema de franquicias comerciales.

Donde puede haber oportunidades? Cuál es el rendimiento de una inversión en una franquicia comercial? Qué conocimiento previo tengo que tener? Como asesorarme? Donde saber sobre las opciones de inversión en una marca? Del 3 al 5 de noviembre se desarrolla la primera Feria Virtual Internacional de Franquicias de Argentina en la que participarán las principales franquicias del país y del mundo, de todos los rubros y niveles de inversión. De acuerdo a un relevamiento preliminar sobre algunas oportunidades de negocio realizado por la AAMF (Asociación Argentina de Marcas y Franquicias) mostramos algunos ejemplos.

1- Cadena de Cafetería:

Inversión Inicial: $ 5.700.000 + IVA = u$s 29.230

Tiempo estimado de Recupero de Inversión: entre 24 y 28 meses

2- Cadena de Panadería:

Inversión Inicial: $ 5 millones en Local Tradicional = u$s 25.641 y $ 3 millones en local Express= u$s 15.384

Local Tradicional: 50m2, con 4 empleados de dos turnos horarios

Formato express: Entre 30 y 40m2, 2 empleados más el franquiciado al frente de la tienda

Tiempo estimado de recupero de inversión: en Formato Express 26 meses y en el Formato Tradicional 30 meses aproximadamente.

3- Franquicia Educativa Virtual: cursos de capacitación laboral con certificación universitaria

Inversión Inicial: Virtual: $ 100 mil = u$s 512 / Tradicional: $ 1 millón trescientos mil Pesos = u$s 6600

Tiempo estimado de recupero de inversión: Formato Tradicional 12 meses y Virtual 2 meses

Dentro de los formatos con más crecimiento en el medio de la Pandemia se encuentran las franquicias de Cadenas de Sushi con envío a domicilio, Gestión de Morosos e incobrables, Cadenas de Dietéticas , Cadenas Low Cost Pizza con pedido y envío a domicilio (sin local) y Dark Store con formato de desarrollo logístico de comercialización de bienes para venta por internet y entrega a domicilio.

¿Qué hay que tener en cuenta al invertir en una franquicia comercial?

1- Qué uno compra un sistema que funciona pero no funciona mecánicamente. Hay que trabajar y dedicarle tiempo para que funcione y adquirir conocimientos y capacidad de liderazgo, organización, administración y mucha pero mucha paciencia y dedicación en los primeros meses hasta estabilizar la operatoria y el nuevo equipo de trabajo constituido,

2- Los recupero de rendimiento son casi teóricos. El sistema rinde por ubicación, gestión y organización detrás de la marca adquirida. La marca empuja y el franquiciado que adquiere la marca la consolida en una zona geográfica.

3- Es necesario tener en cuenta la competencia, calidad del sistema y también cantidad de locales del mismo rubro con los cuales voy a intentar conquistar el mercado en la zona geográfica seleccionada para poner el local,

4- El comercio físico por sí solo no resulta exitoso. Hay que adquirir conocimiento en comercio electrónico, logística y envíos, medios de pago y redes sociales. La gestión es autónoma. El lineamiento inicial centralizado por el franquiciante dueño que comercializa y nos vende la marca y sistema de local llave en mano, es decir listo para operar.

5- Es importante observar la zona de exclusividad de explotación. En muchos casos franquicias que son un Boom terminan canibalizando el sistema por que otorgan ubicaciones y licencias de marca en zonas cercanas a su mismo local explotado por otro franquiciado. No es negocio para nadie.

6- Revisar el acuerdo y contrato de franquicia: Derechos y Obligaciones de las partes, Duración del contrato, Condiciones y causas de renovación, Obligaciones financieras a las que deberás hacer frente como futuro franquiciatario. Consultar a otro franquiciado dentro del sistema sobre la experiencia con el franquiciante dueño de la marca.

7- Saber que los sistemas de marcas se crean en la mente y conviven en la vida real por la operatoria e inteligencia del franquiciante junto a la selección de los mejores franquiciados. No son éxitos aquellos que tienen el dinero de la inversión sino la capacidad para hacer rentable ese dinero en la operación. Lo que construye una marca no es su publicidad sino la experiencia real de lo publicitado. La cultura de trabajo del franquiciado es una micro marca de la gran marca y sistema de franquicia sobre sus espaldas. Los negocios que no se sienten son un peso. Al principio un peso emocional, luego económico y por último financiero. No eran para nosotros lo elegimos por qué nos vendieron un negocio pero nunca sentimos que era para nosotros más que en un flujo de fondos con un retorno de la inversión X.

8- Por último Dios no es una franquicia de la marca que elegimos para operar. La operación es nuestra sobre el sistema que confiamos en desarrollar. Confía solo con estudio de fundamentos sobre la marca y franquicia que adquirís. Éxitos!!!

(*) Analista Económico