Los desafíos que enfrentará el Gobierno en los próximos meses

Los vencimientos de deuda renegociada por el macrismo acumulaban u$s 4.500 millones en 2020, u$s 8.500 millones en 2021 y otro tanto en 2022 y u$s 6.300 millones en 2023. Otro tanto ascenderían entre 2026 y 2028. La propuesta de Guzmán es obtener un período de gracia de tres años (siendo menester aliviar el peso de la deuda en el corto plazo), reducir el monto pagado por intereses y pautar una quita del capital adeudado de modo de garantizar solvencia en el largo plazo. La propuesta esperada entre analistas era de 36 centavos por dólar mientras que la oferta oficial fue de 43 centavos: ahora el lobby apuesta a subirla en torno a 46 - 50 centavos.