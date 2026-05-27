Deuda: Economía busca renovar $11 billones y completar la emisión del Bonar 2027

El Gobierno se toma un cierto respiro en la política de estirar los plazos de la deuda. El mercado está atento a "premios" en los Boncer y testea la tasa de Lecaps a septiembre.

El Tesoro nacional buscará este miércoles renovar deuda en esos por unos $11 billones , la mayor parte en manos de inversores privados, en un contexto de alta liquidez que hace presumir que no tendrá mayores problemas para conseguir un rollover por encima del 100% .

El mismo señala que “la liquidez del sistema bancario sigue siendo holgada , con el stock de repos a un día en torno a $4,9 billones ”. Además, PPI indica que “Finanzas llega con una posición de caja cómoda ”.

“Los depósitos en pesos del Tesoro alcanzan los $5,5 billones , incluso antes de computar la transferencia de utilidades del BCRA por otros $6 billones . En este contexto, no hay demasiadas razones para esperar giros bruscos ”, señala el Agente de Liquidación y Compensación.

Al respecto, PPI considera que el menú ofrecido “luce algo más corto y menos agresivo ” que en licitaciones anteriores:

Lecap al 15/09/2026 (S15S6) – Nueva .

al – . Boncer con vencimiento al 31/03/2027 (TZXM7) y al 30/09/2027 (TZXS7) .

con vencimiento al y al . Bono TAMAR al 31/08/2028 (TMG28) .

al . Bonos Dólar Linked con vencimiento al 31/07/2026 (D31L6) y 31/03/2027 (TZVM7) – Nuevos .

con vencimiento al y – . Bonos Hard Dollar al 29/10/2027 (AO27) y al 31/10/2028 (AO28).

La consultora financiera sostiene que “el Tesoro parece haberse tomado un respiro en su estrategia de seguir estirando la vida promedio de la deuda en pesos”. Destaca que “la vida promedio de la deuda en moneda local mostró en abril su primera suba, pasando de 1,55 a 1,66 años, el nivel más alto de los últimos siete meses”.





Ministerio Economía MECON Mariano Fuchila

Hard dollar: tratando de completar el AO27

El reporte también indica que Finanzas vuelve a testear los dos bonos cortos en dólares que ha venido ofreciendo este año, con un tope de colocación de u$s305 millones para el AO27, completando así su cupo de u$s2.000 millones, y de u$s250 millones para el AO28.

“Hasta ahora, entre ambos instrumentos, el Tesoro ya captó cerca de u$s3.000 millones. Esto no es un dato menor. Como señalamos la semana pasada, el Tesoro compró al BCRA alrededor de u$s1.680 millones el 18 de mayo, llevando sus depósitos en dólares a u$s2.390 millones al 20 de mayo”, señala PPI.

La sociedad de bolsa indica que “esta licitación podría seguir acercándolo a los u$s4.400 millones necesarios para afrontar los pagos de julio, incluso sin contar el desembolso del FMI por u$s1.000 millones”.

“Dado que el menú no incluye instrumentos de duration larga, creemos que nuestros favoritos en el tramo largo de la curva CER deberían seguir viéndose beneficiados, especialmente el Boncer septiembre de 2028 (TZXS8)”, estimó PPI.

Por otra parte, considera que “será interesante ver la tasa a la que corte la nueva Lecap de septiembre, por tratarse del instrumento más corto del menú, ya que eso “nos dará una buena señal sobre cómo está pensando Finanzas la parte corta de la curva de pesos”.