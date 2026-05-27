Fitch mejoró la nota de la deuda de YPF, ante mayor producción y sólida estructura de capital + Agregar ámbito en









La calificación se equiparó a la del Estado soberano por los criterios utilizados para empresas estatales. Pese al incremento, Fitch advirtió sobre los límites en materia de flexibilidad financiera.

El perfil crediticio de YPF es mayor al del Estado soberano, pero la nota se equiparó por cuestiones de criterios prestablecidos. Mariano Fuchila

La calificadora de riesgo Fitch Ratings elevó la nota de la deuda de YPF, desde "CCC+" hasta "B-", en línea con la mejora que había aplicado para la nota del Estado soberano. La entidad destacó la pujante producción de la compañía y su sólida estructura de capital, aunque marcó los límites en materia de flexibilidad financiera.

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Fitch explicó que el perfil crediticio individual (SCP) de YPF creció de "B" a "B+", lo cual "refleja la mejora de los indicadores operativos y una sólida estructura financiera en un entorno operativo caracterizado por la volatilidad y diversos grados de intervención gubernamental". Sin embargo, debido a los criterios utilizados para entidades relacionadas con el Gobierno (GRE), se equiparó la calificación con la del Estado nacional.

"Esto refleja la ausencia de una separación legal que aísle los flujos de efectivo de la empresa de la interferencia soberana. Fitch mejoró la calificación soberana de Argentina a 'B-'/Estable en mayo de 2026. Esto resultó en una mejora de las calificaciones de riesgo emisor de YPF a 'B-'/Estable debido al enfoque de igualación prescrito", profundizó la calificadora.

Fitch destacó la solidez de los números de YPF, pero marcó los límites en materia de flexibilidad financiera El incremento de la nota respondió en buena parte a una mayor producción y menores costos, que respaldan indicadores crediticios más sólidos, como los de la relación deuda total/EBITDA, ó la relación deuda total/reservas de petróleo. Además, Fitch remarcó una "estructura de capital sólida" y que, el hecho de que se trate de una empresa energética integrada brinda una "mayor flexibilidad financiera".

Aun así, sobre esto último la calificadora marcó los límites. "YPF ha demostrado tener acceso a los mercados financieros locales e internacionales, pero la continuidad de dicho acceso puede verse rápidamente comprometida. A nivel internacional, las perturbaciones macroeconómicas y del sector financiero en Argentina pueden tener un impacto inmediato en la disponibilidad de crédito. A nivel local, la profundidad del mercado y la liquidez general presentan un historial de alta volatilidad, lo que limita la perspectiva de Fitch sobre la flexibilidad financiera general de la compañía. A pesar de la reciente mejora, la exposición del emisor a divisas extranjeras, sumada al historial de controles de capital del país, dificulta la evaluación de la flexibilidad financiera", detalló el informe.

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