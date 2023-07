Dólar: ¿qué espera espera el mercado para los próximos meses?

Antes de comenzar, vale recordar que hay una alternativa para cada inversor. Cada persona tiene intereses, monto, plazos, objetivos y tolerancia al riesgo distinto. En otras palabras, tiene un perfil de riesgo particular. Generalmente, a estos perfiles de riesgo se los clasifica como conservador, moderado o agresivo (o activo). Por supuesto, cada uno elegirá una inversión donde se sienta cómodo.

Entonces, invertir en un plazo fijo puede resultar atractivo, siempre y cuando esperemos que la inflación no se acelere. Sin embargo, hay otros instrumentos con rendimientos similares y líquidos: los fondos comunes de inversión. Al tener disponibilidad podría rescatar las cuotapartes y cambiar la estrategia de inversión inmediatamente, si el dólar se escapara, por ejemplo. Con el plazo fijo debo esperar un mes.

Inflación

Junto con el dólar es la variable más importante porque termina definiendo el rendimiento real. El último dato de mayo mostró una inflación mensual del 7.8% y anual de 114.2%. Generalmente, cuando sube el dólar los precios se aceleran por varios períodos (famoso pass through). Hoy estamos con un dólar bolsa controlado pero con una inercia inflacionaria que el gobierno no puede parar, haciendo que vuelvan los fantasmas de una hiperinflación. Controles de precios, subsidios, acuerdos con petroleras no tienen efecto alguno.

Para los próximos meses se espera alta inflación, en niveles cercanos al 100-120% anual (siendo optimistas), con un pico a mediados del año que viene, para luego comenzar a bajar. Con elecciones y posible cambio de gobierno, junio de 2024 queda lejos. No estamos cómodos invirtiendo en pesos a tasas fijas por periodos tan largos. Preferimos instrumentos CER o UVA.

cuadro1.jpg

Dólar oficial

Es quizás la variable que más se mira hoy de cara al cambio de gobierno. Hasta el momento, se mantuvo un ritmo de depreciación del peso controlado, sin sobresaltos y similar a la tasa de inflación. El gobierno actual siempre marcó su intención de que estas variables converjan, aunque en realidad siempre la devaluación fue menor a la inflación, llevando a un atraso cambiario (complicando la competitividad de nuestras exportaciones). Esto último parece no importar ya que los términos de intercambio nos han favorecido lo últimos años, no así la cosecha, donde el campo enfrentó la peor sequía en 60 años.

Lo interesante es lo que espera el mercado para los próximos meses: hasta diciembre un mayor ritmo de crawling peg respecto al actual, gradual (14%) pero con cambio de mandato vendría un saltito del 16-18.3%. Esto se puede ver en las tasas implícitas de dólar futuro.

cuadro2.jpg

Dólar bolsa

El dólar MEP está estabilizado en zona de $ 485, mientras que el CCL en $ 500, moviéndose en el último mes apenas un 3%. Diariamente se observan grandes órdenes en el mercado de bonos que hacen suponer que es el gobierno. Y justamente, esas órdenes suelen estar justo antes del cierre de la rueda, de manera que la foto del día sale bien, es decir, con un MEP que no varió tanto respecto al día anterior. Lo cierto es que intraday hay algo más de volatilidad. Esto se puede ver en el siguiente gráfico donde está representado el ratio de precios AL30/AL30D, en 5 minutos. Las bajas se ven antes de las 17 horas, cuando cierra el mercado.

cuadro3.jpg

Bonos hard dólar

En el último mes y medio, los bonos subieron entre 35 y 50% en dólares por la expectativa de un cambio de gobierno, acompañando la suba de los bonos de emergentes. Es decir, no fue sólo el humor interno. Actualmente, cotizan en paridades del 30% - 36%, alejándose de los pisos de 20% alcanzados en julio de 2022, post crisis salida de Guzman. Obviamente, la recuperación no fue rápida ni constante, ya que tuvimos varios vaivenes en el medio.

¿Es tarde para entrar? Depende del horizonte de inversión. Si uno apuesta al cambio de gobierno, se está jugando un pleno y puede salir mal. Pero si esto sucediera, muchos analistas calculan que los bonos hard dólar podrían cotizar en paridades del 40-45% (recordemos que nacieron cotizando 40-50 dólares), implicando que aún los bonos tienen para subir entre un 20 y un 30% más. Esto, siempre y cuando el frente externo no nos dé la espalda.

Ahora, si miramos la historia, los bonos soberanos están en pisos. Alguna vez supieron cotizar a la par. Pensar en esto es pensar en permanecer por años en esta inversión.

cuadro4.jpg

Acciones

La bolsa local viene ganando terreno batiendo máximos históricos. Vale aclarar que estos máximos históricos son máximos nominales, ya que en dólares el índice Merval está en usd 850, muy lejos del máximo de usd 1.700 alcanzados en el gobierno anterior, cuando existía libre movilidad de capitales e interés por parte de inversores internacionales en papeles locales. Hoy la realidad es otra, seguimos siendo un mercado standalone, lejos del radar de fondos del exterior.

Sin embargo, la bolsa, durante el año pasado subió 135% en dólares por el rally de final de año (siendo la bolsa que más subió en el mundo), tendencia que aún se observa en el mercado. En lo que va del año, la bolsa local avanzó un 25% en dólares, alentado por los mismos factores que impulsaron los bonos: expectativa de cambio de gobierno y viento de cola favorable a emergentes.

Quien quiera invertir en acciones puede hacerlo mediante fondos comunes de inversión, aprovechando los beneficios de la diversificación o directamente en los papeles.

cuadro5.jpg

Cedears

Los cedears juegan otro partido. Al ser depósitos de empresas del exterior que cotizan en bolsa local, su valor en pesos depende del valor de la acción en el exterior y del tipo de cambio CCL. Por lo tanto, están atados a lo que suceda con las tasas de EEUU. La Fed, el banco central de EEUU, lleva hace un tiempo una política de reducción de liquidez y tasas altas para combatir la inflación en el país del norte. Afortunadamente, está teniendo éxito, en tanto los niveles de inflación se van desacelerando.

Lo que ahora preocupa es una posible caída de la actividad o recesión. Por eso, muchos avizoran que pronto el banco central comenzará a bajar las tasas. Esto es un factor positivo para los activos financieros. ¿Pero cuando comienza la baja de tasas? El gobierno expresó que quiere estar seguro de controlar la inflación. El mercado estima que las reducciones de tasas comenzarán en un año aproximadamente.

Y mientras acá festejamos la suba del Merval, el Nasdaq (que nuclea las tecnológicas) subió en el año 42%, el S&P 17% y el industrial DJIA 4%. Las tecnológicas son las preferidas, sobre todo las relacionadas a inteligencia artificial, semiconductores y cloud computing.

Asesora Financiera