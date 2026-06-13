Pulp en Buenos Aires: una cátedra de música, elegancia, teatralidad y romance desde el Olimpo del Britpop

La legendaria banda de Sheffield, liderada por Jarvis Cocker, regresó al Movistar Arena en el marco de su gira "Tú Mereces Más".

Tres años después de su aclamado regreso a la Argentina, Pulp volvió a presentarse en Buenos Aires y confirmó una vez más el vínculo especial, pasional y profundamente arraigado que mantiene con el público local.

La legendaria banda británica liderada por el incombustible Jarvis Cocker se presentó este 12 de junio en el Movistar Arena, el mismo escenario que los recibió en 2023 en una de las visitas más esperadas de aquel año. Esta nueva cita no solo reafirmó aquel idilio, sino que sirvió para recordar cómo ha crecido el lazo con el público argentino desde su histórica primera visita al país en 2012 con un show en el Luna Park.

La presentación formó parte de la gira latinoamericana "Tú Mereces Más" , con la que el grupo continúa recorriendo el mundo tras el lanzamiento de More , su último y elogiado álbum de estudio.

Lejos de recostarse en los laureles de la pura nostalgia, Pulp mostró una propuesta que combina de forma equilibrada sus clásicos imprescindibles con el material reciente, reafirmando la absoluta vigencia de una de las bandas más influyentes e inteligentes del movimiento britpop.

Cabe recordar que el combo de Sheffield fue considerado históricamente uno de los cuatro grandes pilares del género, el selecto "Big Four" completado por Oasis, Blur y Suede . Con el monumental despliegue musical y escénico de anoche, el grupo demostró que, sin lugar a dudas, merece ese puesto de honor en la historia grande del rock.

Pulp y el magnetismo de un frontman único

El gran artífice y director de esta ceremonia colectiva fue, indiscutiblemente, Jarvis. Dueño de un magnetismo animal y una sofisticación que desafía el paso del tiempo, el espigado frontman dominó el escenario con una soltura envidiable. Sus movimientos espasmódicos pero elegantes, sus interacciones cargadas de fina ironía británica y sus quiebres de cintura envolvieron al Arena en una atmósfera única.

PULP SHOW Jarvis Cocker desplegó toda su teatralidad en el Movistar Arena. ph @lusorichetti

Cocker estuvo acompañado por miembros históricos de la banda: Mark Webber desplegó su habitual sobriedad comandando las guitarras y los teclados con texturas precisas; Candida Doyle cubrió el espacio con las capas de sintetizadores y teclados melódicos que definen la identidad bailable del grupo; y Nick Banks marcó el pulso desde la batería con una firmeza impecable.

Para esta gira, los cuatro integrantes históricos de Pulp (el bajista original Steve Mackey, falleció trágicamente en 2023) están acompañados por músicos de apoyo de primer nivel, sumando un total de nueve personas en escena por momentos, lo que dotó al directo de una riqueza orquestal y una escala cinematográfica imponente.

Cómo fue el show de Pulp en Buenos Aires

El concierto estuvo estructurado conceptualmente en dos actos perfectamente diferenciados. El primer bloque de la noche abrió fuego con la hipnótica e irreverente “Sorted for E’s & Wizz”, desatando de inmediato el fervor en el campo. A partir de allí, se desató una sucesión impecable de canciones que recorrieron distintas etapas de la carrera de la banda, intercalando himnos de la talla de “Disco 2000” —recibida con una ovación ensordecedora—, la filosa “Razzmatazz”, la cadencia seductora de “Pink Glove”, la intimidad de “Underwear” (dónde algunas bombachas volaron al escenario) y la épica y luminosa “Sunrise”.

Uno de los momentos más deslumbrantes a nivel estético llegó de la mano de “Spike Island”, una pieza que no solo da nombre a la imagen y el concepto visual que vertebra el arte de su nuevo álbum More, sino que sumergió al estadio en una experiencia lisérgica y de diseño lumínico soberbio. Tras este clímax, la banda se retiró para dar paso a un intervalo de quince minutos.

Durante este descanso, las pantallas cobraron vida para permitir que el público participara de una votación especial, decidiendo democráticamente qué canción querían escuchar en el siguiente tramo del show.

Pulp - ARD_0549 - Foto de @agustindusserre Pulp demostró una vez más su calidad musical. ph @agustindusserre

La segunda parte del concierto arrancó con una fibra sumamente emotiva. Cocker con su guitarra acústica y los miembros originales de la banda entregaron una sentida versión de “Something Changed”. Acto seguido, la banda completa retomó las armas para interpretar la densa y cinematográfica “The Fear”, preparando el terreno para develar el resultado de la votación entre dos joyas de su catálogo: “Tina” y “Lipgloss”.

Finalmente, la elegida por la gente fue la vibrante e infecciones “Lipgloss”, cuya ejecución eléctrica reavivó instantáneamente el baile. A partir de allí, el concierto se transformó en una autopista de pulso acelerado, encadenando composiciones recientes y clásicos eternos: pasaron “Begging for Change”, la potente “OU”, la melancólica belleza de “Acrylic Afternoons”, y la infalible declaración generacional “Do You Remember the First Time?”.

Para el sprint final, guardaron la artillería pesada: “Mis-Shapes”, la ganchera “Got to Have Love”, la pícara astucia pop de “Babies” y, como no podía ser de otra manera, la monumental “Common People”. Convertida una vez más en el momento más explosivo, coreado y saltado de la noche, el himno de la clase obrera británica hizo temblar la estructura del recinto bajo el influjo del calor de la gente, que entregó hasta el último aliento de energía en un pogo memorable.

Como cierre la banda regresó al escenario para interpretar “Tina”, aquella hermosa pieza que había quedado relegada en la votación del intervalo. Con este gesto, Pulp no solo compensó a los votantes vencidos, sino que concluyó el espectáculo reforzando el peso conceptual y la vigencia artística de su nuevo disco More.

Anoche, la banda británica demostró con creces que sigue encontrando nuevas, frescas y teatrales formas de conectar con su público. No vinieron a vivir del pasado; vinieron a certificar que la elegancia y la inteligencia pop siguen estando bajo su absoluto control.