Hot Sale: lo que no le puede faltar a una tienda online para mejorar su ecommerce

Aunque parece que se comienza a hablar del ecommerce como algo surgido de un momento al otro, tomo más de tres décadas en que creciera a los niveles actuales y es, sin duda, que este crecimiento se dio gracias a la aparición de nuevas tecnologías, herramientas y la necesidad de buscar soluciones a la compra y venta de bienes y servicios.

Dentro de esta tendencia del comercio electrónico, acelerada por el confinamiento del Covid-19, surgen varias fechas especiales como oportunidad para comercializar productos de forma online y con descuentos muy tentadores. Ahora es el momento del HOT SALE, organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico desde el 2014, donde cada año se ve un aumento de ventas, facturando 1,5 billones de pesos en el 2021. Se estima que para este 2022 la participación de las empresas sea de un 38% más y la facturación aumente un 16%.

Hot Sale.jpg Hot Sale

Ya con la mirada puesta en el 30 de mayo, las marcas deben estar atentas al comportamiento de los consumidores enfocados en las estrategias de ventas y de negocio que va a ofrecer, asociada a esta fecha en particular, y apoyarse en las plataformas ecommerce para dar respuesta a la demanda en tiempo real y darse a conocer frente a nuevos consumidores.

Cada año las plataformas de ecommerce van ganando relevancia para dar soporte a estas fechas acompañando al consumidor en todo el recorrido de la compra. Y este es uno de los puntos a tener en cuenta cuando se participa de esta fecha: incrementar el tráfico a la tienda online.

Esto último puede ser crucial para el aumento de ventas durante esta fecha ya que mientras más visitas se tenga hay más oportunidad de concretar ventas. Hay tres puntos a tener en cuenta cuando uno mide el comportamiento de la tienda: el tiempo de respuesta, la capacidad y disponibilidad. Siendo que el tiempo de respuesta no puede ser mayor a 3 segundos porque el cliente abandona la web y no realiza la compra del producto.

Uno de los principales problemas, que se ve año a año en estas fechas de mayor demanda, es que los sitios de ecommerce no están preparados para la alta demanda de usuarios que ingresan a la web de forma simultánea, respondiendo de forma lenta o no respondiendo. Son cuellos de botellas que se generan por no tener en cuenta la alta demanda que pueden llegar a tener o desestimandola, perdiendo dinero.

Entonces, si el vendedor no conoce el funcionamiento de su plataforma ecommerce es difícil que pueda tener independencia y rentabilidad porque el sitio no inspira confianza y genera poca conversión.

En la actualidad tener un ecommerce se ha vuelto alcanzable ya que tener uno que responda ya no es suficiente, es necesario optimizar todas las facetas del negocio para ser absolutamente excepcional. No se trata sólo de la entrada principal a la página, sino de crear una experiencia de compra única y particular.

Funcionamiento del ecommerce

Para que funcione una tienda online hay que tener en cuenta ciertos elementos como ser:

Tener optimizado el proceso de venta y navegación: son todas las fases por las que pasa el cliente desde que llega a la página hasta que realiza la compra. Es el proceso más importante de la venta online ya que el objetivo final es la transacción económica. No todos los clientes que comienzan el camino de la compra terminan comprando, para evitar carritos de compra abandonados hay que analizar este proceso y optimizarlo al máximo para generar ventas.

Integración del ecommerce al sistema de la empresa: esta integración implica una buena comunicación entre quienes se ocupan del comercio online y los encargados de controlar el ERP (el sistema de planificación de recursos empresariales). De esta manera, cada equipo sabrá cuáles son las tareas que le corresponden. Muchos negocios que disponen de un software ERP no realizan la integración con su eCommerce. Como resultado, pierden la oportunidad de obtener un conocimiento conjunto que les permita aprovechar al máximo los recursos de su compañía.

Posicionamiento en Google: Posicionar un ecommerce en Google va a ampliar las probabilidades de que más personas visiten el sitio web y puedan comprar. El trabajo de SEO es vital para aumentar el tráfico a un sitio web y una de las mejores estrategias de marketing para aumentar las ventas de una tienda online.

Tener claro cómo hacer rentables las redes sociales: Consiste en gestionar varios perfiles sociales adaptando las publicaciones a la audiencia y el canal para conseguir dar a conocer tus productos. A mayor éxito se consiga con la estrategia de marketing en redes sociales, mayor serán las búsquedas de la marca y por tanto esto también se percibirá en las ventas.

Alojamiento del ecommerce: otro de los puntos importantes es saber donde esta alojado el ecommerce, si es en la nube o en un hosting. El comerciante, además de ocuparse de las redes sociales, las ventas, la logística, tiene que conocer la ubicación de su tienda online. En el caso de estar alojado en la nube, el comerciante, solo se tiene que preocupar por la estrategia de negocio para esa fecha.

Tener un control actualizado con los números de tu negocio: tener control de los números en el negocio offline es igual en el terreno digital. De la misma manera que se tiene conocimiento de las pérdidas y ganancias en una tienda física, para ver si va bien o no, para tener éxito online se necesita claridad y tener los sistemas de control para dominar tus valores.

Logística: este es uno de los elementos centrales que hay que priorizar porque es el encargado de garantizar el traslado de las compras que se realicen por internet. La logística de tu e-commerce determina el éxito de una venta y te ayuda a generar una imagen positiva del negocio, potenciando futuras transacciones. Es clave encontrar un proveedor aliado que te ayude a resolver la entrega en tiempo y forma de tus productos.

CEO de VNS expertos en Shopify.