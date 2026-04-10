Cuánto sale renovar mantas y acolchados en otoño 2026: precios para ganarle al frío

Es necesario equiparse de la mejor manera posible para evitar congelarse durante las noches más frías del año.

Lo que tenés que saber para prepararte a las bajas temperaturas del otoño.

El inicio del otoñ o marca el fin del verano y la llegada del frío al hogar , por lo que es necesario tener lo indispensable para evitar sufrir con las temperaturas bajas. No solo hay que desempolvar la estufa, también hay que equipar las camas con el abrigo correspondiente para dormir tranquilos y abrigados durante la noche.

Pero el mercado tiene varias variedades con hay opciones no tan costosas que permiten que uno se mantenga caliente a la hora de acostarse y evitar futuras afecciones a la salud. Además, hay que tener varios aspectos en cuenta, desde el precio hasta el material de los acolchados o mantas.

La vida útil de un acolchado se sitúa entre los 5 y 10 años . Este periodo depende de la calidad de los materiales internos y del mantenimiento recibido, pero es el tiempo límite para garantizar que mantenga sus propiedades de manera óptima.

Los acolchados y mantas son elementos necesarios en el hogar para combatir el frío.

La acumulación de ácaros y restos es uno de los principales motivos para realizar el recambio. Con el uso prolongado, estas partículas se asientan en las fibras del relleno, lo que puede desencadenar reacciones alérgicas o problemas respiratorios si no se renueva dentro de los plazos recomendados.

El desplazamiento del relleno es otra señal clara de desgaste. Cuando el material interior se compacta o se mueve hacia los extremos, se generan zonas vacías que dejan pasar el aire frío. Si el tejido exterior presenta manchas persistentes o si el relleno se nota quebradizo y sin volumen, las propiedades de aislamiento han desaparecido.

Acolchado manta cama Freepik Es necesario buscar el mejor material posible para evitar sentir frío a la hora de dormir. Freepik

Precios y tipos de mantas en otoño 2026

Las mantas polares tradicionales de poliéster son la opción más accesible para sumar una capa liviana a la cama. Retienen bien el calor y tienen un mantenimiento sencillo, con un rango de precios que oscila entre los $10.000 y los $14.500 para las medidas de una y dos plazas.

Para quienes buscan una textura más blanda, las versiones de "Polar Soft" ofrecen una mayor protección contra el frío. Estos modelos se encuentran en el mercado con valores que van desde los $24.000 hasta los $30.000 según el tamaño, siendo efectivos para generar una sensación de calor de manera inmediata.

Las mantas con corderito o Sherpa están diseñadas para brindar el máximo aislamiento. Al combinar una cara de microfibra con un reverso de piel sintética, funcionan como un refuerzo contundente contra el frío intenso, con precios que arrancan en los $14.000 y llegan hasta los $17.500.

En el segmento tecnológico, las mantas eléctricas permiten precalentar el colchón mediante niveles de temperatura regulables. Un modelo de dos plazas ronda los $130.000, una inversión que ayuda a reducir la necesidad de mantener encendidas estufas o aires acondicionados durante toda la noche.

Las mantas rústicas o de algodón operan como una capa intermedia de abrigo para días sin tanto frío. Los precios para estos artículos se ubican entre los $16.149 y los $29.990, dependiendo de la densidad del tejido y de las dimensiones necesarias para cubrir el colchón por completo.

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Precios y tipos de acolchados en otoño 2026

Los acolchados de plumón y símil plumón lideran el mercado en capacidad de aislamiento y su ligereza. Las versiones sintéticas de alta tecnología para una plaza y media cuestan entre $21.000 y $26.500, mientras que los de plumón natural de ganso pueden superar la barrera de los $90.000.

Para un uso intensivo, los acolchados de microfibra con guata siliconada son la alternativa más versátil. Son fáciles de lavar y resistentes, con valores que parten desde los $5.500 y alcanzan los $13.500 en las medidas de dos plazas y media, variando según el espesor del relleno.

Los modelos con reverso de corderito están fabricados específicamente para enfrentar inviernos fuertes. Estas piezas de alto gramaje combinan una cara de flannel con un dorso de piel sintética, con precios que se mueven entre los $14.600 y los $27.500 para los colchones King Size o Super King.

Otras variantes disponibles utilizan microfibra de alta densidad para resistir el uso diario sin perder su capacidad de abrigo con el paso de los meses. Estas opciones se comercializan actualmente con precios que rondan los $14.200 para tamaño Twin y llegan a los $17.100 en tamaño Queen.