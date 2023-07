El dólar blue activa alarma de pánico

Tras las temerarias declaraciones del hilarante macroeconomista del establishment, el lunes tocó $552 , con sus dichos pudo y puede potenciar una fuga de depósitos en pesos fenomenal. La propagación de sus exabruptos, a través de la supremacía mediática hace el resto, …advirtió que la economía atraviesa “una situación muy compleja sin reservas” habló de “una pseudo complicidad del Fondo” . (INFOBAE. 24 de julio, 2023). Remató: “Todo eso tiene una inercia de USD 100 millones de pérdida por día que no pueden parar” . Pero como de costumbre, se equivocó: En medio del salto del blue, el BCRA concretó la mayor compra de dólares en más de un mes , cerró la jornada con un saldo positivo de u$s 123 millones .

Para el jocoso personaje, el Gobierno quiere “llegar a las PASO sin devaluar y sin romper con el Fondo”. La sugerencia de su alegre jerigonza es: Tendría que devaluar y/o romper con el FMI…, pero por ahora no va a suceder…entonces, pretende que será después de las PASO…tal vez no sepa que sus dichos generan problemas…

Aunque el lunes el mercado informal se acercaba a $552, en octubre 2020, tocó un pico de $195 por dólar, el martes valía $536 (+174.87%), su evolución está por debajo del IPC acumulado en 33 meses. De todos modos, si el pico de octubre 2020 se corrigiera por el IPC del periodo (octubre 2020-junio 2023) costaría más de $725. No fue para tanto, pero tiene el potencial de ser, a que negarlo. Por eso es objeto de ardid.

El dólar y el recelo político

Jaime Duran Barba conjeturaba con los medios que Sergio Massa podría ser el próximo presidente, se trata del gurú que hizo presidente a Macri, totalmente identificado con JxC. Y, esa visión-situación cambia completamente la perspectiva del mercado y el establishment. Inclusive coincide con el fracaso de las encuestas por encargo y los encuestadores que dieron ganador a JxC en Córdoba Capital, hasta la semana pasada. Tan acalorado esta todo en JxC que hasta el pituco de Recoleta rebatió textualmente: “La política está plagada de boludos como éste, que llegan ahí y creen que tienen que gritar estupideces o agredir para hacerse escuchar o respetar”. Con un emoji con una sonrisa, Caputo indicó: “¿Qué calificativo aplica a los que quieren dialogar con los boludos en cuestión?” (Infobae, 25 de julio, 2023). Pero pituco es una persona que cuida mucho su apariencia, pone mucho esmero a la hora de componer y suele tener garbo. No dice malas palabras. Caputo podría calificar en otras categorías, pero en base a sus dichos no es un pituco.

Los empresarios dicen en voz baja que les temen a los integrantes del espacio que no se ha renovado desde 2001 y la gentuza que se sumó en 2015. Recuerde los ministros De la Rúa: Patricia Bullrich, Ricardo López Murphy, Hernán Lombardi. Sobre la gentuza de Recoleta, siga: “Debate por la deuda pública: Crónica de un default anunciado”, en este mismo medio.

PERFILES

Volviendo al disponible de la vida que desenmascaró el primer Lanata; presente desde 1982 jefe de Deuda en el BCRA (Cavallo) cuando el Estado se hizo cargo de la deuda del grupo Macri y otras empresas, fue presidente del Banco Nación mientras litigaba en contra de Argentina con los fondos buitres. Ahora procede con el lanzallamas. Eternamente auto candidateado a ministro de economía y relegado y humillado por Macri, el technopol llamó a permear la política con la idea del ajuste, ya que considera que la propia política deberá sostener y respaldar las medidas a tomar luego de las elecciones.

Sin embargo, el establishment no se imagina un “ajuste a palos” como en 2001, porque la próxima vez puede terminar peor. Los empresarios, además, ya hicieron un balance del experimento 2015-2019.

Patricia Bullrich quiere levantar el cepo y pedirle más dólares al FMI. Ni remotamente es posible, por infinidad de razones. Luciano Laspina la embromó, le dijo que se puede y ella lo creyó. Con Patricia explota todo, y ya avisó: “Es todo o nada”. López Murphy dijo: “son ellos o nosotros”. Aunque en 2001 muchos empresarios licuaron sus deudas en dólares, hoy destruirían más sus activos financieros y el valor de sus empresas en dólares. Patricia Bullrich dijo textualmente: “Estamos convencidos que en Argentina vamos a tener que salir con los ahorros de los argentinos, porque no va a venir capital por un tiempo”. - ¿Corralito o hiperinflación? - Lo dice alguien que ya formó parte del sub gobierno de Cavallo dentro del gobierno De la Rúa, que confiscó depósitos. Además, repitió, dijo que levantará el cepo. El dólar, explotaría por el aire, hiperinflación, estallido social y Asamblea legislativa. El sincericidio no hace menos dañina la propuesta. Los que votan a Larreta no votan candidatos arrebatados, no la votarían a Patricia en segunda vuelta.

Por el lado de Javier Milei, comenzó a pincharse como el globito, se pelea con Bullrich y a la vez trata de congraciarse con Macri para que le eche una soga. No lo descarte, podría ser el gran kamikaze que se inmole en el ministerio de economía, ya que Espert no come vidrio, juega para Senador. Milei generaría una corrida dramática desde los certificados a plazo fijo y dinero en cuenta corriente hacia el dólar, ventea plan Bonex, pseudo dolarización, previo reacomodamiento de los precios relativos. Devaluación del peso con salarios bajísimos, caída del consumo y la inversión. Detonación de la deuda en dólares, destrucción de activos de las empresas.

Si Rodríguez Larreta no le gana a Patricia, buena parte de sus votos van a Massa. Los ardientes lo perciben tibio, Larreta dice que si hoy se levantaran las restricciones el dólar no tendría techo.

ALGUNOS ESTAN TRANSPOLANDO LAS PASO 2019

Aplican a un contexto determinado conclusiones obtenidas en otro. En agosto 2019 en medio de una recesión agobiante se aceleraba la merma de reservas en dos días: jueves 29 y viernes 30 de agosto 2019, se dilapidaron u$s 2.900 millones de un quebranto total de reservas hasta allí, de u$s 12.200 millones. El BCRA seguía regalando u$s 400 millones por día (4 veces más que antes de los anuncios de Massa), estuvieron quemando reservas a toda velocidad, hasta que entendieron que “el cepo” que levantaron Prat Gay y Sturzenegger 3 años antes, debería volver a colocarse.

Macri y Lacunza tomaron la decisión de poner el cepo e interrumpir los pagos de la deuda de corto plazo. Por más que hablaran de reperfilamiento, default compulsivo y no equitativo de los vencimientos en pesos y en dólares. La agencia de calificación S&P declaró situación de impago y default selectivo, el jueves 29 de agosto, 2019. Recuerde a Belocopitt, quien expresó su memorable frase: “se la chorearon toda”, los inversores aceleraron la huida,aumentó de la demanda de dólares, se aceleró la pérdida de reservas y empezó a verse la escapatoria acelerada de depósitos. Acaso quieran copiar. No lo sabemos.

Ante tanta desgracia autoinfligida, para controlar todas las fases, en agosto 2019 el Gobierno de Macri optó por el reperfilamiento de los pagos de la deuda del Tesoro de corto plazo: Letes en dólares y Lecap en pesos y a la postre, se hizo inexorable restablecer “el cepo cambiario”. Los problemas de hoy no son pocos, pero la situación es distinta y los actores también.

