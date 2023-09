El dólar futuro, la inflación y las oportunidades

Sin embargo, si operas con astucia podés obtener mucho más. Los que ayer vendieron la posición soja enero a U$S 369,6 y vendieron el dólar futuro a igual mes a $ 715,5, tuvieron la posibilidad de construir un precio en $ para la soja de $ 260.449 por tonelada. Si hacemos un cheque y lo descontamos en el mercado para cobrarlo al día de hoy obtenemos $ 180.000 aproximadamente.

No debemos olvidar que este resultado es realizando una operación financiera que tiene riesgos, vender soja y dólar futuro requiere poner garantías, y en caso de subas reponer garantías en efectivo. Esto puede ser un dólar de cabeza para un productor, pero seguramente no tanto para corredores, exportadores y especialistas financieros que se mueven en estos territorios con gran facilidad.

En este escenario la soja en el mercado disponible podría seguir subiendo en los próximos días, aquellos que desean vender para quedarse comprando en dólares MEP hoy consiguen U$S 229 por tonelada, una cifra que no es mala si se tiene en cuenta la gran suba que tuvieron los dólares alternativos.

La suba del dólar futuro también genera la posibilidad de una mejora en la venta del maíz. Hoy el maíz se vende en el mercado disponible a $ 69.000. si vendes maíz al mes de diciembre te lo pagan U$S 185, y el dólar futuro diciembre se ubica en $ 649, esto te permite construir un precio en pesos de $ 120.065 la tonelada. Si descontás el cheque en el mercado de capitales podés quedarte con un precio de $ 93.000 la tonelada. Volvemos a resaltar que es una operación financiera que requiere garantías y reposición de garantías si las cotizaciones suben.

En ambos casos, soja y maíz, notamos que hay margen para que el mercado se mueva activamente, desde el productor tradicional que vende en el mercado disponible, hasta los grandes especuladores que buscan maximizar sus ingresos con operatorias a plazo y descontando cheques en el mercado. Podríamos resumir que en el mercado hay vida.

El gobierno podría conseguir el objetivo de lograr el ingreso de unos U$S 2.000 millones en este contexto, las reservas del Banco Central se ubican en U$S 27.628 millones, y podrían crecer hasta ubicarse en torno de los U$S 29.000 millones.

El problema son las escasas reservas, pero cuidado, los pasivos monetarios del Banco Central son muy elevados. Al 31 de agosto suman $ 27,3 billones, y crecen a una tasa del 147% anual, cuando la inflación estimada para el mes de agosto últimos 12 meses rondaría el 120% anual. Hay inflación reprimida.

Conclusiones

. - El beneficio que los exportadores tienen para liquidar el 25% de sus exportaciones en el exterior, ha incrementado el precio de la soja en el mercado disponible, y permite arbitrajes en posiciones futuros altamente rentable para los que quieran especular un poquito más.

. - Vender maíz a diciembre parece una muy buena opción. Para los que están en el negocio de agregado de valor, comprar maíz disponible es una muy buena opción ya que los números indican que a futuro el precio puede aumentar.

. - Para el año 2024 se espera una cosecha de soja de 48 millones de toneladas y en maíz 55 millones de toneladas, la argentina en un año restablece el ingreso de dólares al país, y los problemas de iliquidez de dólares deberían atemperarse.

. - El cambio de gobierno va a generar un cambio de precios relativos. Si miramos el mercado de futuro del dólar, entre septiembre y octubre el dólar futuro aumenta el 12,3%, entre octubre y noviembre el 25,2%, y entre noviembre y diciembre el 27,9%.

. - Desde el mes de enero de 2024 en adelante, las subas de las posiciones futuras del dólar son decrecientes y se ubican en un aumento de un solo digito.

. - El dólar futuro diciembre está en $ 649 y está descontando una tasa de interés implícita del 269% anual. Es la tasa más alta de la serie.

. - Esta claro que vamos a un escenario económico de gran volatilidad, con un dólar que escalará niveles muy altos en un contexto de alta inflación. La única protección que tenemos es invertir en insumos, mercadería, bienes de capital, acciones y propiedades. La economía argentina tiene un alto nivel de stock, que protege a quien compra mercadería y bienes, sin embargo, no dejemos de advertir que estos stocks se tendrán que digerir si es que argentina vuelve a la normalidad, lo cual hará que el escenario recesivo de la economía en el mercado interno sea más largo de lo que muchos estiman.