Video: rescataron a dos hombres en Mar del Plata tras meterse al mar en plena ciclogénesis

Prefectura realizó un operativo de emergencia frente al Torreón del Monje y denunció a los deportistas por desobedecer las alertas.

Prefectura rescató a dos hombres que practicaban parawing en el mar de Mar del Plata en plena ciclogénesis.

Dos hombres fueron rescatados por personal de Prefectura Naval Argentina en Mar del Plata luego de ingresar al mar para practicar parawing en medio de la ciclogénesis que afectó a toda la Costa Atlántica. El operativo se realizó frente al Torreón del Monje, donde las fuertes ráfagas y el intenso oleaje habían generado una situación de extremo peligro.

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La emergencia comenzó cuando efectivos del Centro de Gestión de Tráfico Marítimo local recibieron el llamado de un trabajador de un club náutico. El empleado alertó que dos hombres que habían salido al agua con tablas tipo parawing no podían regresar a la costa debido a las condiciones climáticas adversas.

Las fuertes ráfagas y el oleaje extremo complicaron el regreso de los deportistas frente al Torreón del Monje.

Ante la situación, la Autoridad Marítima nacional activó un protocolo de emergencia y desplegó una embarcación semirrígida junto con patrulleros terrestres para localizar a los deportistas. Además, el guardacostas Río Luján quedó preparado para intervenir si el rescate requería un operativo de mayor magnitud.

El hecho ocurrió mientras la ciudad atravesaba los efectos de una fuerte ciclogénesis , fenómeno meteorológico que provocó un importante aumento del oleaje y condiciones peligrosas para cualquier actividad náutica.

Qué es el parawing y por qué la actividad era riesgosa

El parawing es una disciplina acuática que combina una tabla con un ala no inflable impulsada por el viento, similar al kitesurf o al windsurf. A pesar de las advertencias oficiales emitidas por las autoridades, los dos hombres decidieron ingresar al agua en un contexto de temporal y olas que llegaron hasta los tres metros.

Los deportistas rescatados tienen 53 y 47 años. Cuando el personal de Prefectura logró asistirlos, ambos se encontraban en buen estado de salud y no necesitaron atención médica.

PCK-PARAWING Los dos hombres ingresaron al mar para practicar este deporte náutico pese a las alertas por la ciclogénesis en Mar del Plata.

Sin embargo, desde la fuerza remarcaron que el episodio no solo puso en peligro a quienes practicaban el deporte, sino también al equipo que participó del rescate.

Prefectura denunció a los dos hombres

El momento más crítico ocurrió durante el regreso de la embarcación oficial a la base. El personal debió navegar entre ráfagas intensas y un fuerte oleaje, realizando maniobras complejas para evitar accidentes en medio del temporal.

Desde Prefectura señalaron que el operativo expuso a la tripulación y al medio fluvial utilizado a una situación de alto riesgo. Debido a que ambos hombres desobedecieron las prohibiciones de navegación vigentes por la ciclogénesis, intervino la Unidad Fiscal de Mar del Plata.

ciclogénesis mar del plata X: @germanlagrasta

El fiscal de turno ordenó la toma de declaraciones testimoniales y dispuso que se elevaran las constancias correspondientes sobre el despliegue de medios realizado durante el rescate.

Persistieron las actividades náuticas pese a las alertas

A pesar de las advertencias emitidas por distintos organismos oficiales, durante la jornada también se observaron surfistas que ingresaron al mar en distintos sectores de la costa marplatense mientras persistían las condiciones meteorológicas adversas.

Las autoridades reiteraron la importancia de respetar las restricciones y evitar actividades recreativas en el agua durante fenómenos climáticos extremos, especialmente cuando existe riesgo para la vida propia y para quienes deben intervenir en eventuales rescates.