El secreto del oro aumenta la incertidumbre

A Caputo le pidieron disciplina fiscal vertiginosa y superávit primario a como dé lugar, y ha intentado complacer a todos, a cambio de que no lo bajen de “la bicicleta”. Encaró la reforma previsional, tributaria, y aprobó la Ley Bases, dándole extraordinarios incentivos a la inversión privada con el RIGI. Obviamente más moderada viene una reforma laboral, pero la desregulación y la apertura económica arrancaron con el DNU y ahora complementa Sturzenegger. Sin embargo, se mantiene una política cambiaria inconsistente con el resto de la política macroeconómica. Por esa razón no hay, y no habrá dólares, hasta que no procedan a devaluar como los amigos del ministro y el FMI le están exigiendo.

Recuerde, pidieron fondeo neto en dólares al FMI, hacer un acuerdo a las cerealeras para ingresar dólares y no consiguieron nada. Nadie les presta, los mercados desconfían y se les ha demostrado con hechos, quienes son los dueños de los dólares. Como consecuencia, el riesgo país tocando 1.600 basis points y el dólar blue a $1.450. Entonces como no funciona nada, la nueva maniobra es sacar oro del país sin rendir cuentas ni dar explicaciones claras a nadie. A la sazón ¿es un repo con el Banco de Pagos Internacionales de Basilea? Si es así, ¿a qué tasa nos prestan?, ¿a qué plazo?, ¿hay aforo?, ¿de cuánto sería el aforo?, ¿por qué no viajó el oro en Aerolíneas Argentinas? La verdad es que no existe “accountability”. No hay transparencia ni se rinde cuentas a nadie. Nos enteramos solo porque circuló la noticia que el BCRA estaba retirando lingotes de oro del país, sin ninguna comunicación oficial, y fue descubierta la maniobra por un diputado fortuitamente, estamos hablando del asunto.

El pedido de rendición de cuentas se plasmó con una solicitud de acceso a la información pública, presentada por el diputado nacional y titular del Sindicato de los Bancarios, Sergio Palazzo, quien solicitó detalles de la hipotética operación. Luego quien confirmó la operación fue Luis “Toto” Caputo, que consultado por el tema en una entrevista enternecedora con LN+ señaló que se trató de una “operación positiva” para que el país maximizara “los retornos de sus activos”. Una respuesta trivial, insignificante y superficial, coherente con su conducta frecuente. Persistentemente se ríe en la cara de cualquiera y sin que se le mueva un musculo en la propia. El medio “Chequeado” informa: “desde el Banco Central no dieron mayores precisiones: “El BCRA recibió un pedido de acceso a la información pública por parte del Diputado y secretario general Nacional de la Asociación Bancaria solicitando detalles sobre la administración de reservas en cuanto se refiere al oro perteneciente al BCRA. El BCRA está trabajando en la respuesta a esa solicitud, la cual será brindada según lo establecido en las normas”.

HAY QUE RENDIR CUENTAS Y TIENE QUE HABER TRANSPARENCIA

Por buenas razones, las ciencias sociales contemporáneas prestaron atención a la confianza y a sus interacciones con las instituciones, la desconfianza y sus expresiones institucionalizadas en la esfera política, escribió Guillermo O’Donnell, que continúa diciendo en su paper “Accountability, Democratic Governance, and Political Institutions in Latin America” … “La existencia de agencias estatales que tienen autoridad legal y están empoderadas para emprender acciones que van desde el control rutinario hasta sanciones penales o incluso impeachment, en relación con actos u omisiones de otros agentes o agencias del Estado que pueden, en principio o presuntamente, ser calificadas como ilícitos, van en dos direcciones principales que pueden entrar en juego: Una consiste en la transgresión ilegal por parte de una agencia estatal de la autoridad de otra; la otra (corrupción) consiste en ventajas ilícitas que los funcionarios obtienen para sí mismos y/o sus asociados”.

Dice el autor que toda organización, incluidas las políticas, están sujetas a una contradicción, una tensión inherente que no admite solución, ni consensual, ni estable. Como miembros de un Estado, también esperamos la provisión de ciertos bienes públicos y la solución de diversos problemas de acción colectiva. Se puede discrepar con algunas políticas públicas y/o con los procedimientos con los cuales se adoptan; se puede incluso encontrar estas políticas ofensivas de aspectos profundamente valorados de nuestra identidad o intereses.

Entonces pensemos, si las transacciones se hacen en lo oculto y lo secreto, los ciudadanos no tenemos manera de expresar nuestro desacuerdo.

El otro polo de la contradicción resulta de la creencia extensamente compartida de que es peligroso dotar a los individuos de demasiado poder. Este peligro parece crecer geométricamente cuando estos individuos tienen autoridad para tomar las decisiones colectivamente vinculantes respaldadas con la supremacía en el control de los medios de coerción en una organización de la cual es difícil o costoso retirarse. Incluso si se confía en que un detentador de poder dado no abusará de su posición, no hay garantía de que esto no sucederá en el futuro. La conclusión racional es que de alguna manera el poder tiene que ser controlado.

Sin embargo, la misma conclusión vale para cualquier solución a ser adoptada: ya que no hay seguridad que algunos de nosotros seamos angelicales altruistas, las motivaciones de aquellos que controlan a los poderosos y los poderes que deben asignárseles para que puedan efectivamente ejercer esos controles, son también sospechosas. En un mundo en el cual no todos son pillos, pero donde no muchos pueden ser considerados como realmente altruistas y, especialmente, donde nadie puede presumir ser inmune a las tentaciones del poder, dice O’Donnell casi textualmente.

En el mismo paper sostiene que las democracias contemporáneas o poliarquías, son una compleja destilación de grandes corrientes históricas, que se han combinado en varios grados en diversos países y períodos históricos. Menciona, de manera bastante esquemática, lo que estas corrientes significan en términos de la contradicción y las marca. Solo mencionaremos Republicanismo y Liberalismo, por tratarse de lo que hoy importa y del uso y abuso que se hace de estos conceptos, aprovechando la ignorancia del ciudadano de a pie.

Con respecto a Republicanismo, O’Donnell establece una distinción entre las esferas privada y pública, afirmando que es en esta última donde el auténtico florecimiento del ser humano puede ser alcanzado. La virtud es dedicarse al bien público, sin permitir que intereses privados o faccionales interfieran en esa tarea. Lo mismo que la democracia, el republicanismo puede ser peligroso, ya que conduce fácilmente al elitismo y la oligarquía: ¿por qué aquellos que dicen ser virtuosos deberían representar, o siquiera escuchar, a los que están sumergidos en la mezquindad de sus ocupaciones privadas? Nos recuerda que la tiranía de Savonarola y la crueldad de Robespierre son recordatorios de este peligro.

Acerca de Liberalismo afirma O’Donnell, es la única de estas grandes corrientes que es, en una gran pero no exclusiva medida, manifestación directa de la desconfianza hacia el poder político. El liberalismo, como el republicanismo, postula una distinción entre la esfera pública y la privada, pero invierte su valencia. Es en las múltiples actividades de la esfera privada -comenzando, históricamente, con la libertad de contrato y de creencia religiosa- donde pueden alcanzarse las mejores potencialidades del ser humano.

La síntesis del trabajo que tenemos que aprovechar es que, tanto la democracia como el republicanismo tienden hacia el polo de alta efectividad decisoria del poder político. Pero, por otro lado, como los que implantaron las versiones originales de estas corrientes desconfiaban de aquellos a los que dotaron de poderes potencialmente amenazantes, la democracia y el republicanismo establecieron mecanismos institucionales, con intención de disminuir este riesgo.

El problema de hoy en la Argentina, es que ninguno de los tres poderes de la República, gestiona los mecanismos institucionales para que los riesgos disminuyan. El abuso, la arbitrariedad, el despotismo y la ilegalidad, se ejercen impunemente. Recapitulando, no gobierna el liberalismo, impera el libertinaje.

Director de Fundación Esperanza. https://fundacionesperanza.com.ar/ Profesor de Posgrado UBA y Maestrías en universidades privadas. Máster en Política Económica Internacional, Doctor en Ciencia Política, autor de 6 libros, @pablotigani