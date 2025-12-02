El secreto mejor guardado para vender por WhatsApp Por Axel Gualda + Seguir en









Hoy nadie duda de que Whatsapp es el medio de comunicación por excelencia entre personas. No solo ocurre eso en Argentina, sino en toda la región. Con una adopción del 95% de la población, se lo reconoce como el sistema operativo de Latinoamérica.

Whatsapp está instalado en todos los teléfonos, lo manejan personas de todas las edades, y ninguna empresa necesita explicar cómo usarlo. Su verdadera ventaja no es técnica sino cultural, ya que genera confianza y cercanía. La mayoría de personas lo sienten más humano que un formulario, más directo que un mail y menos frío que una app corporativa.

Sin embargo, a pesar de que esta red reúne todas las condiciones ideales para utilizarla como plataforma y vender más, la mayoría de las empresas lo utilizan mal. ¿Qué significa esto? Invierten dinero para atraer consultas, pero responden tarde, automatizan de forma rígida o abandonan interesados que podrían convertirse en ventas. Lo curioso es que el secreto para vender más no está oculto sino a la vista. Pero son pocos los que lo aplican.

WhatsApp-logo.jpg WhatsApp ya no permite capturar pantalla de las fotos de perfil. Un sistema, no un mensaje Después de más de una década vendiendo por este canal, hemos encontrado un patrón claro. Las ventas no dependen del texto mágico, sino de un sistema sólido basado en cuatro pilares. El primero es la relevancia de la información. La mayoría de la gente no responde mensajes genéricos. Si alguien llega desde un anuncio del “Curso X”, quiere leer sobre ese curso, conocer más y saber los detalles. Si llegó desde una página de precios, espera información más específica sobre ellos. El mensaje inicial debe ser un reflejo de lo que esa persona estaba buscando. En ese sentido, más que marketing, es experiencia de usuario.

El segundo pilar es la velocidad. En Whatsapp nadie quiere esperar, por lo que las respuestas deben llegar en minutos, no horas. Cuando un equipo no puede responder a tiempo, la solución no es saturar a las personas, sino automatizar lo básico con inteligencia artificial. Automatizar no significa ofrecer un menú numerado que lo más probable es que frustre al interesado; significa responder con claridad, resolver dudas simples y derivar a una persona del equipo cuando la consulta ya fue calificada como buena.

El tercer pilar —y posiblemente "el secreto mejor guardado”— es el seguimiento. Allí es donde se define el crecimiento. La mayoría de los clientes potenciales no compra en el primer contacto, muchos ni siquiera responden el primer mensaje. La diferencia entre empresas que crecen y las que se estancan no está en la publicidad, en general, sino en cómo administran esos silencios.

El seguimiento inteligente (respetuoso y sistemático) puede aumentar las ventas un 30%, 50% o incluso más de 100% -dependiendo el punto de partida y el nivel de sofisticación del proceso actual de una empresa. Sin costo adicional, podemos triplicar las chances de que un usuario nos responda y se genere un interés. El equilibrio justo La clave está en encontrar el equilibrio entre automatización e intervención humana. Automatizarlo todo genera una experiencia fría; hacerlo todo manual impide escalar. El punto ideal es algo intermedio: IA para filtrar y responder lo básico, humanos para empatizar, profundizar y cerrar. Esa combinación permite atención continua, equipos más aliviados y clientes mejor atendidos. Junto a esto aparece otro elemento central que pocos dominan, el cuarto pilar: la trazabilidad. Muchas empresas saben que la necesitan, pero pocas la implementan correctamente. Cuando no se puede identificar de qué anuncio proviene cada consulta, medir conversiones por canal o saber qué campaña funciona, la inversión se vuelve un tiro al aire. Con buena trazabilidad, en cambio, las decisiones dejan de ser intuitivas y pasan a ser estratégicas -lo que se conoce como “data driven”. Bajar los anuncios que no rinden y potenciar los que sí, optimizando resultados con datos reales. La realidad es que las personas quieren respuestas rápidas, pero también quieren hablar con personas más que con máquinas. Por eso, el futuro de la venta pasa por sistemas que combinen, como dijimos, lo mejor de ambos mundos. Automatizar lo repetitivo, lo que de todas maneras requeriría copiar y pegar por parte de una persona. Y dejar el contacto humano para los momentos en que eso realmente importa y suma valor a ambas partes. Whatsapp va a seguir creciendo como canal comercial no porque esté de moda, sino porque funciona. Porque llega a donde otros canales no llegan, porque las personas lo usan todos los días y porque la conversación fluye de forma natural. En un mercado donde tantas empresas todavía desperdician leads, responden tarde o trabajan sin datos, la oportunidad está en quienes hacen las cosas bien: automatizando, midiendo, con un protocolo de seguimientos inteligente y poniendo el toque humano para terminar de cerrar las ventas.

