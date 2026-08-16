Emergencia mipyme y el desafío de seguir siendo competitivos

Las empresas familiares argentinas enfrentan un escenario marcado por el cierre de compañías, la pérdida de empleo y la falta de previsibilidad. Resistir es una fortaleza, pero el desafío es no convertir esa capacidad en inmovilidad y preservar las condiciones necesarias para volver a crecer.

Las empresas familiares enfrentan la crisis apoyándose en la experiencia, pero necesitan transformar esa capacidad de resistencia en una estrategia que permita sostener la continuidad y recuperar el crecimiento.

Las pequeñas y medianas empresas familiares argentinas conocen los escenarios adversos. Los han atravesado más de una vez y, en muchos casos, lograron sobrevivir allí donde otras organizaciones no pudieron hacerlo. Esa experiencia forma parte de su identidad, pero no debería llevarnos a naturalizar las dificultades. La capacidad de resistir es una fortaleza, aunque ninguna empresa puede sostenerse indefinidamente solo a partir de ella.

Las señales de preocupación son concretas. El cierre de empresas, la pérdida de puestos de trabajo, el avance del comercio informal y la presión de productos que ingresan en condiciones difíciles de equiparar configuran un entorno exigente. A esto se suma una cuestión central para cualquier organización que piensa en el largo plazo, la dificultad de invertir cuando las reglas del negocio no ofrecen suficiente previsibilidad.

Frente a este panorama, las empresas familiares vuelven a apoyarse en aquello que mejor conocen. Deciden con rapidez , porque la propiedad y la conducción suelen estar cerca. La familia empresaria compromete recursos, tiempo y energía para sostener la continuidad. También conoce profundamente a sus clientes y proveedores, y tiene el hábito de distribuir esfuerzos con ellos cuando el contexto se vuelve más estrecho. No piensa únicamente en el próximo balance. Piensa en la generación que vendrá.

Esa mirada de largo plazo constituye una ventaja difícil de imitar. Una empresa familiar puede aceptar resultados más modestos durante un período si entiende que así protege su proyecto. Puede conservar vínculos comerciales que exceden una operación puntual y cuidar conocimientos construidos durante décadas. En los momentos complejos, ese capital relacional suele ser tan importante como el financiero.

Sin embargo, las mismas características que ayudan a resistir pueden transformarse en límites. La austeridad, necesaria para ordenar las cuentas, a veces elimina inversiones que sostienen la estrategia. Se recortan capacitaciones, tecnología, asesoramiento o desarrollo comercial porque sus resultados no son inmediatos. El ahorro permite atravesar el presente, pero cuando alcanza capacidades esenciales también puede debilitar el futuro.

Algo similar ocurre con la toma de decisiones. Bajo presión, es frecuente que la conducción se concentre en las personas más conservadoras de la familia. Esa reacción ofrece una sensación de control, aunque puede reducir la diversidad de miradas justo cuando más se necesita. La prudencia es indispensable. La parálisis, en cambio, deja a la empresa sin margen para adaptarse.

Las tensiones económicas también ingresan en la familia. Las diferencias sobre cuánto retirar, cuánto reinvertir, qué riesgos asumir o quién debe conducir dejan de ser discusiones abstractas. Cuando no existen ámbitos adecuados para procesarlas, la incertidumbre externa amplifica conflictos internos que quizá venían postergados. Por eso, en estas etapas, gobernar la familia y gobernar la empresa son tareas inseparables.

La profesionalización suele quedar atrapada en la misma lógica. Se la considera un proyecto para tiempos de crecimiento, cuando en realidad es una herramienta para atravesar los períodos difíciles con mejores decisiones. Contar con información confiable, funciones claras, órganos de gobierno y criterios acordados permite distinguir entre un gasto que puede esperar y una capacidad que la organización no debería perder.

También existe una descapitalización menos visible. No siempre aparece de inmediato en los estados contables. Se manifiesta cuando la familia posterga indefinidamente sus necesidades, consume sus reservas o concentra todo su patrimonio en una empresa cada vez más exigida. Sostener la organización a cualquier costo puede parecer una muestra de compromiso, pero la continuidad necesita una familia propietaria fuerte, informada y capaz de tomar decisiones sin quedar rehén de la urgencia.

En este contexto, competir mejor requiere algo más que esfuerzo individual. También exige reconocer que las respuestas tienen distintos responsables. Hay condiciones que solo pueden construirse desde el sector público, como una mayor estabilidad y previsibilidad, incentivos y facilidades para invertir, políticas que promuevan la profesionalización y un marco que permita competir en condiciones más equilibradas frente a la informalidad, el contrabando y las importaciones.

Otras respuestas dependen del ámbito privado. En cada empresa, revisar estructuras, preservar capacidades críticas, abrir la toma de decisiones y anticipar conversaciones familiares son movimientos posibles incluso cuando el escenario no es el ideal. En el plano colectivo, las organizaciones empresariales y las propias familias empresarias pueden compartir experiencias, desarrollar proveedores, explorar alianzas y construir espacios de colaboración que amplíen su capacidad para competir.

También es en el ámbito privado en el que las familias empresarias podrán construir COMUNIDAD con todos aquellos otros que en condiciones parecidas, historias semejantes y realidades comunes: cámaras empresarias, instituciones locales-regionales-nacionales, organizaciones no gubernamentales, etc. Tejer una red.

La continuidad de una empresa familiar nunca está garantizada por su historia. Se construye en cada decisión, especialmente en aquellas que se toman bajo presión. Resistir puede ser el primer paso. El desafío es evitar que la resistencia se convierta en inmovilidad y lograr que cada ajuste conserve algo esencial, la capacidad de volver a crecer.

Leopoldo Marechal escribió que del laberinto se sale por arriba. Para las empresas familiares, salir por arriba significa mirar más allá de la urgencia, sostener la confianza y transformar la experiencia acumulada en una estrategia compartida. Porque la continuidad no consiste solamente en llegar al otro lado de la crisis. Consiste en llegar con una empresa y una familia capaces de construir lo que sigue.

Responsable de Comunicación del Instituto Argentino de la Empresa Familiar (IADEF)