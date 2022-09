Emprendedores: cómo aplicar paso a paso el Ikigai de tu marca personal

Pero ¿qué es, en sí, “Marca Personal”? Es un conjunto de tácticas y estrategias que te define, diferencia de los demás en tu mercado, y, en el tiempo, dejará una huella que genere un impacto y percepciones lo más positivas posibles en las demás personas y segmentos a los que te diriges.

¿Y qué hace falta para construirla? Considero que hay cuatro aspectos centrales en cualquier marca y que son la experiencia personal, la trayectoria profesional, la formación y las habilidades y competencias diferenciales, en las cuales se basa tu valor agregado.

Como observas, se trata de una acción estratégica, diseñada a consciencia, pensando en el objetivo que quieres conseguir. Por ejemplo, hay quienes anhelan tener más visibilidad; otros, vender sus productos o servicios, convertirse en referentes en su sector, obtener mejores propuestas, o llamar la atención de un determinado segmento.

Dependiendo de tu objetivo, serán las tácticas que utilizarás.

El centro de tu Marca Personal es tu Ser

Entre tanto postureo en las redes, es bueno volver al concepto esencial de esta acción de construcción sostenida en el tiempo, y ese concepto es el Ser, es decir, quien tú eres y lo que ofreces al mercado.

Por lo que el proceso para empezar a construirla es desde adentro hacia afuera, no al revés. ¿Por qué? Porque por más comunicación, acciones, publicidad, participaciones y publicaciones que hagas, si no hay sentido y coherencia, propósito y dirección, tu mensaje se percibirá difuso y es posible que no llame la atención o que sea percibido como falto de autenticidad.

Una antigua filosofía de Japón al rescate de tu Marca Personal

Para ayudarte a levantar los pilares de tu marca, una de las herramientas es el ‘Ikigai’. Quizás hayas escuchado sobre este concepto, basado en una palabra japonesa que significa "tu razón de ser y de existir", y ha sido muy difundido en Occidente debido a su sencillez y practicidad.

Hay algo interesante en su origen: el término proviene del periodo Edo, una etapa histórica que imperó en Japón entre 1603 a 1868. Se cree que la palabra fue acuñada por Sei Shonagan, un escritor del siglo X que describió un estilo de vida en el que la gente vive por placer y disfrute.

También se comenzó a usar en círculos de guerreros samuráis para designar a aquellos que eran de valía y seguían el código del honor. Y es en este punto donde el Ikigai encuentra mucho sentido para quienes forjan su Marca Personal: el tema de agregar valor a partir de lo que eres, aquello a lo que te dedicas, y la forma en que lo haces.

Tutorial paso a paso: Cómo aplicar el Ikigai para tu estrategia de Marca Personal

Ya sea que quieras ofrecer y comunicar algo tangible, como fabricar y vender un producto; o intangible, como dar un servicio, ayudar, cuidar, proteger, inspirar, motivar, el Ikigai será esa brújula que te guiará.

Estos son los cuatro pasos que he diseñado específicamente para tu Marca Personal inspirados en esta ancestral filosofía japonesa:

1° - LO QUE AMAS HACER Y COMUNICAR BASADO EN QUIEN ERES

La Marca Personal consiste en un conjunto de tácticas y estrategias con el fin de proyectar lo que tú eres en esencia y lo que amas hacer. Esta coherencia entre el ser y el accionar es lo que generará el efecto dominó para que tu público meta te conozca, te observe, le llames la atención, y finalmente, acompañe tus iniciativas. Con los años llegará algo muy buscado, la reputación, si eres consistente durante el trayecto.

Algunas preguntas para descubrir lo que amas hacer: ¿Qué es lo que me apasiona?, ¿Cómo lo hago/puedo hacer?, ¿Qué hay de mi esencia en eso que hago?, ¿Cuál es mi fuente de inspiración?, ¿Haría esa labor, aunque no me pagaran?, ¿Hay un fin más elevado que me guía?

Comunicación corporativa empresas.jpg Gentileza: Palabra Multimedia

Puedes empezar por hacer una lista por escrito de todo lo que te apasiona y lo que piensas que puede ser de interés para distintos públicos, o uno específico, y que puedas transmitirlo utilizando diferentes herramientas de comunicación de tu Marca Personal.

Aquí van algunas preguntas sobre este último punto, el de comunicar tu oferta de valor: ¿En qué lenguaje comunicarás?, ¿A qué público?, ¿Con qué frecuencia?, ¿En qué canales, vías y plataformas?, ¿Cuál es el objetivo?, ¿Qué aspectos considerarás en tu plan estratégico para alcanzar las metas?

2° - LO QUE EL MUNDO NECESITA DE ESO QUE HACES – Pon en acción tus pasiones:

Una vez que identificaste aquello que amas, empieza a observar la forma en que puedes conectarás tu Marca Personal con lo que el mundo necesita. Por favor, no lo dejes sólo en la mente o en un sueño: bájalo a un plan concreto y por escrito.

Por ejemplo, puedes pensarlo en términos de tus servicios, tu creatividad, tu impulso, tu forma particular de hacer algo específico, tu enfoque y encuadre profesional.

Para lograrlo: Toma la lista de lo que amas hacer, y escribe al lado al menos 3 formas de transformar cada ítem en una acción específica.

Investiga todo lo existente, y los espacios que quedan para insertar allí tu propuesta de valor respecto a lo que el mundo necesita.

Luego, define un plan de pequeños pasos constantes, para poner en movimiento alguna de esas formas.

3° - POR LO QUE TE PAGARÍAN PORQUE AGREGAS VALOR DE UNA FORMA ÚNICA - Haz de tu pasión tu forma de vida

Cuando has descubierto cómo poner acción tu Marca Personal reflejando eso que te apasiona, hay una conexión directa con la necesidad que tiene el mundo, tu comunidad y las personas, y de allí, podrías transformarla en una forma de vida.

Para conseguirlo, anota al lado de las formas de acción específicas, algunas maneras que se te ocurren de que podrías ofrecer tu marca, producto y servicios a distinto tipo de personas, y convertirlo en fuente de tus ingresos.

Piénsalo como un plan de negocios, donde defines productos, servicios, promesa de tu lado (lo que tú prometes a quien te contrate), y la forma en que lo harás. También los recursos con los que cuentas, y los que no; y cómo los obtendrás. Por ejemplo, pedir ayuda a determinadas personas, tener mentores que te guíen, o estudiar algún aspecto que te falta mejorar.

Por ejemplo, si eres una persona que capacita, puede ser a través de sesiones, cursos, libros, conferencias, podcast, y cualquier otra forma de agregar valor desde tu esencia única y especial, alrededor de un sistema de comunicación constante.

4 – ESO EN LO QUE ERES MUY BUENO/A Y TU DIFERENCIAL DE IMPACTO – Sácale brillo a eso que te distingue

Posiblemente hayas vivido muchos años pensando en que tienes facilidad para cierta cosa, un talento para otra, un don para determinadas tareas, aunque no lo hayas hecho tu fuente de ingresos principal.

Pues bien: en este cuarto paso del Ikigai, reforzarás los puntos 1, 2 y 3, y escribirás (al lado del tercer paso) lo que tú consideras que te destaca en eso que has elegido.

Si observas, este cuarto paso es lo que marca tu diferencial con otras personas, tu “ventaja competitiva”, como se llama en el mundo del marketing y los negocios. Es esta huella digital, única e irrepetible, lo que puede ayudarte a encontrar el espacio de acción, aunque sea muy competitivo el ámbito donde quieres incursionar.

En el corazón del Ikigai está el propósito de tu Marca Personal

Presta atención a esto: En la unión del ámbito uno y dos, aparece tu misión: aquello que te propones y lo llevas adelante.

Justo donde se conectan el dos y el tres, está tu vocación, eso que has llevado profundamente en tu corazón, y que quizás lo hayas puesto en práctica en la vida, o aún no. Puedes comenzar ahora mismo.

Luego, en la conjunción del tres y cuatro, aparece más claramente tu profesión, que es a lo que te dedicas y con lo que puedes ganarte la vida, agregando valor a las personas, empresas y organizaciones, como el ser único y diferente que eres; con tu experiencia y avales profesionales como soporte.

Y entre los ámbitos cuatro y uno, está la pasión: el combustible y la energía que surge de poner en acción lo que haces muy bien en línea con lo que amas.

Una vez que hayas trabajado en los aspectos de los cuatro pasos, justo en la intersección de esos cuatro espacios, aparecerá el sentido del Ikigai: tendrás más claro tu propósito de vida, la razón de ser y de existir a través de tu Marca Personal, que es la suma de las estrategias que usarás para posicionar tu voz en el mundo.

¿Te animas a llevarla adelante?

Facilitador y Máster Coach Ejecutivo especializado en alta gerencia, profesionales y equipos; mentor y comunicador profesional; conferencista internacional; autor de 32 libros. LinkedIn Top Voice América Latina. Coach profesional certificado por ICF en su máximo nivel, Coach certificado y Miembro de John Maxwell Team.