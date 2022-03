Uno por uno, los argumentos a favor del acuerdo con el FMI

Para que usted deduzca, en forma simple y rústica, imagínese al FMI y los organismos multilaterales de crédito como el brazo financiero de la OTAN. Es interesante entender que perder con los pequeños fondos buitres, nos dio mil lecciones, pero además nos da una idea de lo que significaría decidir “el impago” de la deuda con el FMI, el león de la selva, no el pajarraco que come la carroña sobrante.

Aquel remanente representaba menos del 7% de la deuda en dólares reestructurada con los acreedores privados. Aunque se terminó pagando u$s 9.300 millones, gracias a un financiamiento de 16.500 millones de dólares a través de la mayor colocación de títulos de Argentina, a una tasa promedio del 7,14% bonos a 3,10, y 30 años (los cortos vencieron en 2019, recibieron dólares del BCRA para cobrar y huir. Un dato para la investigación).

La actual deuda con el FMI es 4 veces y media lo que le pagó Macri y Prat Gay a los fondos buitres. También lo que cancelo Néstor Kirchner al FMI.

Un incumplimiento de la deuda con el FMI, obstaculiza el crecimiento y propina una caída del PBI por muchos años consecutivos, ya que disminuiría la disponibilidad de financiamiento y ahorro para la expansión. Cuando un Gobierno deja de pagar su deuda con los organismos internacionales se les cancela el crédito y les encarece considerablemente el costo financiero, al Gobierno y a los ciudadanos del país.

Además, la presión de los costos financieros crecientes exige incrementar impuestos o reducir gastos. Cuando aumentan los impuestos y baja el gasto, la actividad económica se desacelera-como mínimo-. Un escenario de “crisis financiera” produce lo que se denomina “efecto riqueza negativo”: A partir de la destrucción del valor de los activos. Aumenta la propensión a ahorrar (cae el gasto), cae la demanda domestica, a esto le sigue la recesión y la destrucción de empleo, se desapalanca la economía, aumenta la fuga de capitales, crece la incertidumbre y la aversión al riesgo, se hunde el valor de la moneda y los pesos se dirigen hacia inversiones financieras seguras.

LETRA DEL PROGRAMA DE PEQUEÑAS EXPLICACIONES

“Los desembolsos se utilizaron principalmente para financiar la formación de activos externos (N.del R.: el abandono del peso se convirtió en dólar- que fue al exterior o las cajas de seguridad-) y para cancelar deuda de los acreedores privados en moneda extranjera que estaba en situación de insostenibilidad (N. del R.: refinanciar consiste en modificar las condiciones iniciales de un crédito, e implica cambiar los términos del contrato mediante el cual se estructuró. Además, por el arrojo con que se acometió la provisión de dólares, se deduce que había compromisos personales, que podrían coincidir con los bonos cortos);

“deuda externa que había sido irresponsablemente aumentada durante el período diciembre de 2015 y marzo de 2018, en más de (USD 80.000.000.000)…fue aprobado sin que el HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN… (N. del R.: contraste indiscutible)

Ninguno de los objetivos del programa fue alcanzado; la deuda aumentó como porcentaje del PBI, y debido a la decisión de las autoridades de entonces de no reestructurar la deuda denominada en moneda extranjera… (N. del R.: ineficiencia, o negligencia)

El programa tuvo 4 de las 12 revisiones previstas originalmente en junio de 2018… Tras la cuarta revisión…Al incumplirse todos los objetivos y haber empeorado los indicadores económicos y sociales, el Acuerdo Stand-By 2018 fue cancelado el 24 de julio de 2020…” (N.del R.: feroz ineficiencia y negligencia de presidente, equipo económico y BCRA)

LETRA DEL PROGRAMA QUE MERECE MAS COMENTARIOS

“Frente a ello…año 2022 se proyecta un déficit fiscal primario de (2,5 %) del (PIB); para el año 2023, de (1,9 %) y para el 2024, de (0,9 %). (N. del R.: Haber obtenido 5.3% como espacio fiscal para estimular la demanda agregada, es la primera victoria. No obstante hay que entender, que la independencia económica estriba en la liberación del yugo de la deuda. Aumentando el déficit fiscal, aumentan las necesidades de financiamiento y, consecuentemente la dependencia y el sometimiento a las condicionalidades que paradójicamente pretenden rechazar los más combativos en contra del acuerdo).

“…se mantendrá una política fiscal expansiva con crecimiento de la inversión en infraestructura, ciencia y tecnología, orientada a traccionar la actividad económica y promover la generación de empleo.” (N. del R.: Sin corto plazo, no existe el largo plazo. Un incumplimiento el 22 de marzo podría disparar todos los indicadores de coyuntura que afectarían el largo plazo. Se firma todo lo contrario de lo anunciado por Macri, para un eventual “segundo tiempo”, en una charla pública con Vargas Llosa).

“No se prevé ningún salto en el tipo de cambio” (N. del R.: como pedía e impulsaba “el club de la devaluación”).

“Desde el punto de vista estructural, el acuerdo nos permite garantizar la continuidad de los programas sociales… El elemento esencial para ello es el compromiso de mantener todos los años del programa un aumento del gasto en términos reales.” (N. del R.: todo lo contrario de la tradicional receta estándar del FMI. No hay reformas previsional, ni laboral).

“la firma y aprobación de este Programa de ningún modo significa que se desistan las acciones judiciales iniciadas en la REPÚBLICA ARGENTINA con relación al programa del año 2018, las que se mantendrán vigentes, y a las que se les dará continuidad e impulso.” (N. del R.: fin del cerco mediático judicial adyacente que sostiene la omisión de negligencia y rehúye las responsabilidades emergentes de las acciones administrativas).

“Se prevé que el PIB crezca 3½% - 4½% en 2022 y converja a un crecimiento potencial en torno a 1¾% - 2¼% a mediano plazo.” (N. del R.: se fijaron objetivos modestos, de factible cumplimiento).

“…procuraremos reducir la inflación en un rango de 38% - 48% para fines de 2022 y en 5 puntos porcentuales adicionales por año hasta fines de 2024. (N. del R.: bajar la inflación con crecimiento es una situación inversa a la malograda por el gobierno de Cambiemos, que disparo al doble la inflación, mientras el PBI y el PBI per cápita caían estrepitosamente).

“En el ámbito de la administración tributaria, la AFIP ha elaborado un plan estratégico para 2021-25 con el fin de abordar los altos niveles de incumplimiento…El producto de estas reformas administrativas podría ascender a 1% del PIB a mediano plazo, y podría empezar a rendir fruto el próximo año (0,3% del PIB, descontada la coparticipación). (N. del R.: un aporte extra y novedoso que tiene que ver con la eficiencia de la recaudación-de la cual nadie puede quejarse, porque reduce las necesidades de aumentar la presión tributaria, de la cual sin datos, conferencian quienes desconocen los niveles de influencia contributiva en los países desarrollados).

“Tenemos previsto seguir incrementando la inversión en infraestructura a más de 2% del PIB en 2022 (de un promedio de 1% del PIB en 2018-20)”… vivienda y sanidad en las zonas urbanas más pobres, y en reforzar la infraestructura vial, energética, digital y logística del país. Además, se protegerá y ampliará el gasto en ciencia y tecnología a fin de promover la innovación. (N. del R.: esto significa nada más y nada menos que más que duplicar la tasa de inversión).

Hemos asegurado financiamiento neto para los primeros 12 meses del acuerdo… (US$ 2.600 millones)…Banco Mundial (US$ 792 millones)…BID (US$ 959 millones), la Corporación Andina de Fomento (US$ 55 millones), FONPLATA (US$ 74 millones), BCIE (US$ 58 millones)…China (US$ 455 millones), y otros bancos bilaterales…negociando con el Club de Paris para llegar a un acuerdo para un calendario de pagos de nuestras obligaciones. (N. del R.: Hay un cambio de actores financieros, desde los codiciosos JPMorgan y BlackRock que trajo Cambiemos)

“Argentina recibió el mayor préstamo de la historia del FMI…el préstamo otorgado a Argentina representaba el 47,6% de la cartera del FMI.” (N. del R.: implica un grado de incoherencia patológica, después 13 años de separación, una exposición de inmediatez novelesca. Ningún banco ni cliente en la historia se atrevió a tanto).

“El FMI realizó la “Evaluación Post-Programa” (Evaluación) del acuerdo Stand-By del 2018-2019… limitaban el margen de maniobra, tornando problemáticas las políticas de estabilización “tradicionales”.) (N. del R.: Esto es histórico, el FMI reconoció por primera vez, que era imposible aceptar su receta. Argentina resistió, y el FMI aceptó que un plan de ajuste no es la solución)

“…los equipos técnicos del organismo responsable de diseñar y monitorear el programa de 2018 recomendaron la adopción de medidas para frenar la salida de capitales, pero se enfrentaron con la resistencia de las autoridades de la anterior gestión…” (N. del R.: El FMI da testimonio que las autoridades argentinas manipularon las reservas de un modo dudoso. Recuerde la solicitud de despido de Caputo, de Lagarde a Macri y, la velocidad en que se lo expulsó).

“…la firma y aprobación del programa de ningún modo implican que se desistan las acciones judiciales…” (N. del R.: El acuerdo establece que no se dan de baja las causas que investigan a Macri, Dujovne, Caputo, Sturzenegger y Sandleris)

RUSIA UNA MUESTRA

A pesar que la guerra entre Rusia y Ucrania tiene connotaciones geopolíticas y políticas, las sanciones son económicas y financieras. Esto nos muestra un retrato de lo que significaría declarar beligerancia hacia “la OTAN financiera”. La bella épica del discurso y la defensa de los interese nacionales del Gobierno de Venezuela, tiene como contrapartida, un pueblo sufriente, sin perspectivas desde hace muchos años, acumulando millones de ciudadanos migrando hacia otras latitudes. La única verdad es la realidad (Perón).

-¿Tiene el pueblo argentino la capacidad de soportar el dolor de los pueblos venezolano y ruso que sostienen la lucha establecida por sus gobernantes?- No lo sabemos.

“La economía de Rusia está experimentando serios golpes”, reconoció el Kremlin. EEUU y sus aliados están infligiendo dolor, con poderosas sanciones económicas: apartando a los bancos más grandes de Rusia del sistema financiero internacional, impidiendo que el Banco Central de Rusia defienda el rublo. Corporaciones como Apple, Disney, FedEx, UPS, Shell y BP han cercenado negocios con Rusia. La FIFA ha suspendido al país de la Copa del Mundo. Anders Åslund, es un economista sueco que dice que el estrés creciente sobre la economía de Rusia, es evidencia del poder de las sanciones occidentales. Parte de la dinámica que gobierna el momento, dice, es que “el presidente ruso y sus aliados adinerados no se preocupan mucho más por el sufrimiento o la experiencia de la mayoría de los rusos” que por los ucranianos (las negritas y comillas son del R.)

Recuerde que cuando la URSS entra a la segunda guerra mundial, era socialista. Luego la caída de la URSS se realizó sin que se oponga un solo disparo de arma de fuego, “porque el anti comunismo era de masas” (Epelbaum, 1989). Nadie defendió la revolución, y hoy, la clase media está alterada.

Los mandatarios de EEUU y Rusia se saludan durante la cumbre en Helsinki.

Un informe para el Atlantic Council sobre el impacto de las sanciones occidentales en Rusia desde 2014, calcula que le cuestan a Rusia alrededor del 2.5% de su PBI cada año. El ingreso real cayó un 11% entre 2014-2020. Ahora Rusia tiene bloqueada una parte de las reservas. Hubo corrida de depósitos y personas sacando efectivo en los cajeros. Los ciudadanos rusos ya no pueden viajar por la guerra, por el tipo de cambio, y por la imposibilidad de obtener visas. El rublo se devaluó 30% en la semana frente al dólar, y es probable que caiga más.

ARGENTINA VIVE DENTRO DEL PLANETA

El crecimiento de la economía mundial se venía desacelerando y este conflicto lo agravará. Con mayores precios de la energía y los alimentos, la inflación global permanecerá elevada, impulsando la existente en la Argentina. Hay presión para que los bancos centrales endurezcan su política monetaria. El G7 mostro ya demostró lo que le hace a un país. Imagínese una sanción a un país desarmado, desprevenido, indefenso y vulnerable en todo sentido.

Es difícil hacer lo imposible; significa mucho más que decir “no”. Aun el entusiasmo popular inicial, pronto se diluye en la desesperación si no hay un plan concreto. Ya vimos en las elecciones de medio término que la gente es contradictoria, capaz de grandes actos de solidaridad, pero también apta para extraviarse estimulada por la demagogia del pos fascismo. Votar sí, no significa capitular, sino esperar el momentum del regreso de la historia reciente, cuando se pueda dar paso a otro autentico suceso político y económico. Por favor no hagan que parezca que el verdadero objetivo no consiste en perseguir la meta soberana, sino en ampliar los problemas para remedar la razón de la existencia de quienes propician la abstención.

Profesor de Posgrado UBA y Maestrías en universidades privadas. Máster en Política Económica Internacional, Doctor en Ciencia Política, autor de 6 libros. @PabloTigani