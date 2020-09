La polémica sobre el título de la encíclica "Hermanos todos"

Permítame comenzar por un ejemplo ilustrativo. Cuando, en español, decimos que “el Buen Pastor guía a sus ovejas” no nos referimos con esta metáfora sólo a las personas de sexo femenino porque si no, deberíamos decir: “el Buen Pastor guía a sus ovejas y a sus carneros” y para no excluir a las y los jóvenes, deberíamos agregar “y a sus corderas y corderos”. Obviamente, en vez de usar 4 términos, decimos simplemente “el Buen Pastor guía a sus ovejas” y comprendemos a todas las personas de esa grey. Algo análogo sucede con el título elegido por el Papa Francisco, “Hermanos todos”: no está referido al género masculino exclusivamente, sino que comprende a todos los hermanos y a todas las hermanas.