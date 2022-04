Impuestos: cómo impactará el revalúo inmobiliario en tu bolsillo

En la Ciudad de Buenos Aires, el Código Fiscal establece que la base imponible del impuesto inmobiliario es la valuación fiscal homogénea no puede ser superior al 20% del valor de mercado del inmueble

Esta medida, totalmente arbitraria y discriminatoria, alcanza únicamente a los inmuebles ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La AFIP adoptó como referencia para este aumento el índice utilizado por el Gobierno Porteño, utilizando como base el valor de la valuación fiscal multiplicado por cuatro.

Si bien puede entenderse querer actualizar la base para achicar la brecha existente entre el valor fiscal y el de mercado, lo cierto es que se cobran dos impuestos por una misma propiedad: el “impuesto inmobiliario y el Impuesto a los Bienes Personales”.

Las residencias utilizadas para vivienda se encuentran exentas de este tributo, no obstante, cuando el valor del inmueble declarado como vivienda supera los 30 millones de pesos, debe pagarse el impuesto a los Bienes Personales con una alícuota progresiva y distorsiva

Al utilizar como base el valor fiscal multiplicado por cuatro, se va a alcanzar más rápido el mínimo exento de Bienes Personales, afectando la seguridad jurídica y perjudicando mayoritariamente a la clase media, que parece ser el blanco más frecuente en las políticas del gobierno.

Cuánto se paga por bienes personales:

Una persona que cuenta con su casa habitación, lugar donde vive (con un precio fiscal de $19.642.099 según el nuevo revalúo fiscal), dos departamentos mas Bienes del Hogar Gravados en la declaración de Bienes Personales abona hoy un total de $ 3.612.700.

Por no superar el mínimo no imponible de Bienes Personales ($6.000.000) hoy no está sujeto a pagar el impuesto.

Esta medida, alcanza a aproximadamente 250 mil citadinos y más de 7000 propiedades.

El piso de 6 millones de pesos a un dólar solidario de $187 equivale a u$s 32.085, mientras que el valor promedio de un departamento de dos ambientes es de u$s 125.000.-

Esto es una trampa que quiebra la seguridad jurídica. El bolsillo de la gente ya no da más, deben entender, la clase clase política gobernante y dejar de tomar decisiones arbitrarias.

La oficialización de esta arbitraria medida que desalienta la inversión y la generación de empleo tendrá desagote en los pasillos de la CSJN que tendrá en manos la facultad de declarar inconstitucional esta nuevo intento de destrucción de la clase media porteña, de las inversiones privadas y de los que intentamos inculcar la cultura del trabajo.

Abogado Especialista en Derecho del Trabajo. Presidente de APREEA