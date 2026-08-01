Indonesia, una nueva frontera para la carne argentina: la lección de Brasil

La apertura sanitaria para la carne bovina y la reapertura de los lácteos coinciden con el 70° aniversario de las relaciones diplomáticas. El protocolo es un avance, pero convertirlo en exportaciones sostenidas exigirá más productividad, financiamiento, certificación halal, plantas habilitadas y diplomacia comercial.

Con unos 283 millones de habitantes, Indonesia es la principal economía del sudeste asiático y considera la disponibilidad de alimentos una cuestión estratégica.

La apertura del mercado indonesio para la carne bovina argentina y la reapertura para los productos lácteos constituyen una de las novedades comerciales más significativas del año para la agroindustria nacional. El acuerdo entre el SENASA y la Dirección General de Servicios de Ganadería y Sanidad Animal de Indonesia establece los certificados y requisitos sanitarios que deberán cumplir los establecimientos argentinos. Es una condición indispensable, aunque todavía no suficiente, para que comiencen los embarques.

El anuncio adquiere una dimensión adicional porque se produjo en el año del 70° aniversario de las relaciones diplomáticas, establecidas el 30 de julio de 1956. La coincidencia permite interpretar la decisión como algo más que una habilitación técnica: es una oportunidad para que una relación bilateral históricamente cordial gane densidad económica y se proyecte hacia la seguridad alimentaria, la inversión y la cooperación productiva.

Indonesia importó en 2025 carne bovina fresca y congelada por alrededor de US$884 millones. En lácteos, sus compras externas alcanzaron aproximadamente US$1.597 millones. En conjunto, ambas categorías representaron US$2.481 millones. La cifra describe el tamaño de las importaciones indonesias, no una estimación de ventas argentinas potenciales: la porción efectivamente accesible dependerá de cuotas, plantas habilitadas, precios, productos, canales de importación y capacidad de abastecimiento.

Indonesia no es simplemente un mercado grande. Con unos 283 millones de habitantes, es la principal economía del sudeste asiático y considera la disponibilidad de alimentos una cuestión estratégica. En ese marco, el Estado interviene en las licencias, las cuotas, los precios de referencia y los canales de importación. La competencia entre proveedores, por lo tanto, no se resuelve sólo en la tranquera o en el frigorífico: también se juega en la relación entre gobiernos, agencias sanitarias, certificadoras, empresas estatales e importadores.

Un informe del Ministerio de Agricultura de Brasil muestra la importancia de esa dimensión institucional. En enero de 2026, Indonesia concentró cerca del 84% de una cuota estimada en 297.000 toneladas de carne bovina y de búfalo en dos compañías estatales: PT Berdikari y PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Para un exportador, conocer quién puede comprar, bajo qué autorización y con qué calendario resulta tan importante como ofrecer un precio competitivo.

Ese fue precisamente el eje de mi artículo publicado en The Jakarta Post: el acceso a Indonesia está atravesado por el régimen halal, la regulación sanitaria y la arquitectura estatal de las importaciones. La apertura actual valida la oportunidad identificada entonces, pero también confirma que la habilitación formal es apenas el primer tramo del proceso.

Brasil: seis años de ventaja y una estrategia sostenida

Brasil ofrece la comparación más útil. El mercado indonesio se abrió para la carne bovina brasileña en 2019. Para mayo de 2026, Brasil contaba con 52 establecimientos habilitados y se había consolidado como el tercer proveedor de Indonesia, detrás de India y Australia. Según Agrostat, durante 2025 exportó 43.500 toneladas por US$154,5 millones.

Esos resultados no surgieron de una ventaja natural aislada. Brasil combinó escala productiva, capacidad frigorífica, certificación halal, ampliación de protocolos, presencia empresarial y una diplomacia comercial persistente. La visita presidencial a Yakarta a fines de 2025, con la seguridad alimentaria en la agenda, reforzó una relación que ya estaba construida entre exportadores brasileños y empresas estatales indonesias.

Los analistas Mauricio Nogueira, de Athenagro, y Guilherme Jank, de Datagro, vinculan el salto brasileño con mejoras estructurales: menor edad de faena, genética, inseminación, mayor participación de los feedlots y el uso de subproductos de la industria del etanol de maíz en la alimentación. La enseñanza no es que Argentina deba copiar un modelo diferente en escala y territorio, sino que la competitividad exportadora se construye con productividad, continuidad y política comercial.

La escala productiva detrás de la apertura

Argentina cuenta con experiencia exportadora: en 2025 vendió carne bovina por US$3.889 millones y 714.353 toneladas, mientras que las exportaciones lácteas alcanzaron US$1.474 millones y 389.458 toneladas. La apertura de Indonesia, sin embargo, exige generar una oferta adicional y regular, capaz de abastecer nuevos mercados sin tensionar el consumo interno ni deteriorar el rodeo. El desafío es producir más, no simplemente redistribuir el volumen existente.

Una de las principales restricciones estructurales del sector es la productividad del rodeo. El informe semestral publicado en marzo de 2026 por la oficina del Departamento de Agricultura de Estados Unidos proyecta para este año una producción de 3,08 millones de toneladas equivalente res con hueso, unas 65.000 toneladas menos que su estimación para 2025, pese a la mejora esperada en el peso promedio de faena. El dato refleja las dificultades de la ganadería argentina para expandir sostenidamente su oferta, en un contexto caracterizado por bajos índices reproductivos, menores porcentajes de destete y una tasa de extracción inferior a la observada en otros grandes países productores. Por eso, aprovechar nuevos mercados como Indonesia requerirá no sólo habilitaciones sanitarias y promoción comercial, sino también inversiones en genética, sanidad, alimentación, recría, infraestructura y financiamiento de largo plazo.

La producción anual de terneros permanece entre 14,5 y 15 millones de cabezas, mientras que la eficiencia reproductiva y los pesos de faena todavía restringen la expansión exportadora. Aunque en mayo de 2026 el peso promedio de la res alcanzó un récord de 240 kilos, también se necesitan más terneros, menores pérdidas y mejores sistemas de recría y terminación.

Como señala Mauricio Álvarez, coordinador del Programa Nacional de Carnes y Fibras Animales del INTA, establecimientos con rodeos similares pueden alcanzar resultados muy distintos según el porcentaje de destete, la alimentación, la genética, el manejo reproductivo y la adopción tecnológica. Expandir la frontera productiva no implica necesariamente incorporar nuevas tierras, sino producir más kilos por vaca y por hectárea mediante planificación forrajera, sanidad, manejo del agua y decisiones basadas en datos. Para exportar a Indonesia, estas mejoras deberán traducirse además en regularidad, trazabilidad y lotes homogéneos que cumplan los requisitos sanitarios y halal.

El financiamiento y la previsibilidad completan la ecuación. La línea del BICE expresada en kilos de novillo permite financiar vientres, pasturas y tecnologías con plazos acordes al ciclo ganadero. Sin embargo, también se necesitan crédito de largo plazo, reglas estables, infraestructura y modernización frigorífica. La apertura indonesia tendrá un efecto estructural si impulsa nuevas inversiones y mayor producción; si sólo redirige carne disponible, su impacto será limitado.

Del certificado sanitario al primer embarque

La agenda inmediata es operativa. Será necesario habilitar establecimientos argentinos, acordar y reconocer los mecanismos de certificación halal, identificar importadores autorizados, precisar los productos incluidos y garantizar trazabilidad, segregación y cadena de frío. En Indonesia, halal no es una etiqueta que se incorpora al final: atraviesa la faena, la supervisión, la documentación, el almacenamiento y la logística.

También hace falta una estrategia de producto. La carne de búfalo india compite en segmentos de bajo precio; Australia posee proximidad, ganado en pie y vínculos históricos; Brasil ya cuenta con escala y canales comerciales. Argentina puede desarrollar un posicionamiento combinado: carne congelada competitiva, cortes de calidad para hotelería y gastronomía, menudencias y productos adaptados a la demanda local. Para ello se necesitan continuidad de oferta y conocimiento fino del mercado, no embarques ocasionales.

La distancia logística obliga a trabajar sobre consolidación de cargas, costos portuarios, frecuencias marítimas, seguros y tiempos de tránsito. Una apertura sanitaria puede perder valor si el producto llega tarde, en volúmenes insuficientes o con un costo que borra la ventaja de origen. La promoción comercial debe comenzar antes del primer contenedor, mediante misiones empresariales, rondas con compradores y coordinación entre la Cancillería, Agricultura, SENASA, frigoríficos y entidades sectoriales.

Los lácteos amplían la oportunidad

La reapertura de los lácteos merece una estrategia específica. Indonesia importó en 2025 alrededor de US$1.597 millones en estos productos, con leche y nata por US$939 millones. Argentina tiene escala en leche en polvo, suero, quesos e ingredientes industriales, pero compite con proveedores consolidados como Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos y Bélgica. El acceso dependerá de precios, regularidad, especificaciones industriales, certificación y acuerdos con procesadores y distribuidores locales.

La complementariedad puede ir más allá de la venta de alimentos. Existen espacios para cooperación en genética, nutrición animal, tecnología lechera, sanidad, trazabilidad y formación técnica. Esa agenda ayudaría a presentar a Argentina no sólo como vendedor coyuntural, sino como socio de largo plazo para la seguridad alimentaria indonesia.

Setenta años y una oportunidad concreta

En geoeconomía, la apertura de un mercado no equivale a su conquista. Los protocolos crean posibilidades; la producción, las empresas y la diplomacia las convierten en comercio. Brasil demuestra que llegar antes importa, pero también que la presencia se consolida acumulando habilitaciones, relaciones institucionales y capacidad de respuesta.

Para Argentina, la noticia es valiosa porque combina diversificación exportadora, vínculo con el sudeste asiático y una demanda compatible con sus ventajas agroindustriales. El siguiente paso consiste en evitar que la apertura quede como un anuncio. Si el país resuelve los cuellos de botella productivos, financieros, sanitarios y logísticos, Indonesia puede transformarse en una nueva frontera comercial.

A setenta años del establecimiento de las relaciones diplomáticas, el mejor aniversario no será solamente una conmemoración. Será posible lograr que el primer embarque dé lugar al segundo, y que una habilitación sanitaria se convierta en una relación económica sostenida.

UCEMA, Analista internacional.