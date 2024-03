Inmobiliario rural y cooperativas: desorganización y ajuste fiscal

No es la primera ni la última vez que el movimiento cooperativo se ve atacado fuertemente por los gobiernos liberales y conservadores , lo que no entienden los funcionarios que este país lo forjaron las cooperativas desde la Argentina profunda.

Según la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), “las cooperativas son empresas centradas en las personas gestionadas de manera democrática e igualitaria, basadas en valores y su objetivo no es solamente crear riqueza (sic)”. Estas premisas chocan directamente contra los principios que plantea como bandera “ el individualismo, el emprendedor, el yo me la gane, con la mía”, d onde solamente es eficiente una empresa que busca sacar la máxima riqueza de su actividad. Las cooperativas en cambio surgen con el fin de satisfacer necesidades comunes para un grupo de personas, llenando así los vacíos que deja el sistema por no ser redituables.

Para entender la magnitud de la influencia de las cooperativas, cabe mencionar que el 12% de la población mundial está asociada a alguna de los 3 millones de cooperativas que hay a nivel mundial. Solo en Argentina, cuentan con más de 300.000 trabajadores y comercializan productos y/o servicios a más de 20 millones de asociados y usuarios.

En el Informe de Monitoreo del Programa Anual del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) publicado en marzo de 2023 informaba que el 79% de las cooperativas son Cooperativas de Trabajo, mientras que un 6% proveen servicios públicos; las viviendas y construcción un 4,4% y las agropecuarias un 4,2%. A nivel nacional del total de entidades, casi 56,7% se ubican en la región centro, siendo Buenos Aires la que reúne la mayor cantidad de entidades y segundo lugar ciudad de buenos aires.

La explicación de la magnitud que ganó la economía social se basa en lo que informa la ACI: Las cooperativas están centradas en la provisión del servicio, por lo que al no buscar maximizar sus ganancias permiten precios más asequibles para el resto de la población. El gran crecimiento en el número de cooperativas entonces se explica al entender la emergencia económica que atraviesa el país y la necesidad de las personas de asociarse para satisfacer necesidades, que las empresas capitalistas tradicionales no ven rentable satisfacer.

Muchas de estas cooperativas son fundadas y gestionadas por las propias personas que necesitan de la provisión del servicio, que necesitaban un trabajo dado que el mercado laboral hoy excluye a quienes no rematan su mano de obra a precios mínimos y pueden no tener conocimiento sobre los requisitos de presentación de documentación que requiere el estado.

En tal sentido, se podría pensar que el hecho de una demora en la presentación de un balance no parece motivo suficiente para suspender la actividad de una empresa, fundamentalmente considerando que no sucede para las empresas no cooperativas (inclusive permitiendo continuar operando a empresas que violan normas del BCRA). También es necesario resaltar que el cooperativismo es un movimiento, por lo que el hecho de que las cooperativas compartan asociadxs no debería ser un hecho sorpresivo.

Las personas que se sienten parte del movimiento cooperativo en general tienden a asociarse con otras cooperativas, siguiendo los principios cooperativos internacionales de asociación entre cooperativas (y entre cooperativistas). De esa forma se sostiene el sentido de comunidad, el lazo solidario entre las personas, que Adam Smith, versión cooperativista, desarrolla con “el mecanismo de la simpatía” en Teoría de los Sentimientos Morales.

¿Impuestazo?

Corría el año 2018, la leona comandaba la Provincia de Buenos Aires, “el periodo 2016-2019 se caracterizó por un importante ajuste en las áreas sociales, en un contexto de crisis económica durante los dos últimos años de este. Asimismo, buena parte del ajuste se destinó al pago de la deuda pública, la cual lejos de potenciar la gestión, terminó limitando el margen de acción del gobierno”, nos da una idea de que no importa la especie, lo relevante sigue siendo la política económica ejecutada: crecimiento económico con o sin dinero inclusivo o exclusivísimo.

Lo particular del año 2018 es que, ante esa falta de recursos, dada las políticas nacionales que condicionaron económicamente a la provincia de Buenos Aires, obtuvo ese financiamiento vía impuesto inmobiliario, fue así como a partir del 1 de enero de 2019 se incrementó en un 38%, tanto para el urbano como el rural.

Durante ese año, el incremento del impuesto fue de 56%. "Con este aumento, el 76% del inmobiliario urbano pagará un alza promedio de $63 por mes con un techo de $99". En el caso de los inmuebles rurales lo que pasó fue que "seguirá eximiendo a los pequeños productores hasta 50 hectáreas y se actualizará el nivel de facturación para que sea hasta $ 4,8 millones".

El ministro Sarquís, segundo de Lacunza en la Provincia de Buenos Aires puso un ejemplo para el caso rural: “de 63 a 99 pesos por mes (por hectárea)". De lo cual surge un interrogante ¿Es lo mismo pagar un aumento de impuestos por un departamento o casa que por una hectárea? ¿Cuántas casas entran en una hectárea? Una hectárea (100mx100m) equivalente a un campo de fútbol, la de Estudiantes de Buenos Aires, en Caseros. Lo que nos lleva a que el tratamiento debería ser diferencial como actualmente propone ARBA y no como lo realizó la Leona haciendo pagar el mayor costo a los edificados (ver tabla) .

El león quiere subir el impuesto a las ganancias ¿Diferencias de Política Económica entre el PRO y LLA? Ninguna, subir impuesto a la mayoría de la gente y menores impuestos para los sectores minoritarios, es un debate que se salda con los números de quienes son los que van a pagar y quienes no.

Para ello, hemos reconstruido el impuesto inmobiliario rural de dos provincias de la región centro: Entre Ríos y Buenos Aires. Como decía Arturo Jauretche hay grandes zonceras, y económicas también, analicemos: La presión impositiva (Recaudación/PBI). Durante el periodo 2016-2019, pasó de 30,7% a 28,5% del PIB ¿resultado? cambio de gobierno; periodo 2020-2023, pasó de 29,7% a 27,9% del PIB ¿Bajar la presión impositiva tuvo resultados sociales óptimos? No, y podemos corroborar con los datos de pobreza (2023) en ambos periodos. Tal vez el problema esté en la distribución, discutir impuestos diferenciales como se hizo en algún momento del periodo 2020-2023.

Pero vayamos a la provincia de Buenos Aires y Entre Ríos en el cuadro construido por el IDEPI-UNPAZ tomando la recaudación de cada provincia para el periodo 2015-2023 se observa:

E l inmobiliario rural representa del total del inmobiliario el 57,3% en 2015 y el 41,5% para 2023 en Entre Ríos. En Buenos Aires, para el mismo periodo, representó el 32,7% y bajó a 28,4%. La recaudación por este impuesto subió en esos años, pero se mantuvo constante y creciente la participación de Edificado y baldío, este último principalmente.

en 2015 y el 41,5% para 2023 en Entre Ríos. En Buenos Aires, para el mismo periodo, representó el 32,7% y bajó a 28,4%. La recaudación por este impuesto subió en esos años, pero se mantuvo constante y creciente la participación de Edificado y baldío, este último principalmente. El inmobiliario total representa de la recaudación casi el 19% en 2015, para el año 2023 fue de 8,9%; en la provincia de Buenos Aires, en el mismo periodo, fue de 5,7% y bajó a 5,3% en participación. Pero tuvo picos en 2018/2019 y 2020 (pandemia).

para el año 2023 fue de 8,9%; en la provincia de Buenos Aires, en el mismo periodo, fue de 5,7% y bajó a 5,3% en participación. Pero tuvo picos en 2018/2019 y 2020 (pandemia). Si tomamos solamente el inmobiliario rural sobre el total de la recaudación provincial, en Entre Ríos se pasó de 0,11% en 2015 al 0,04% en 2023; mismo periodo para la provincia de Buenos Aires se pasó de 1,9% a 1,5%; los picos de mayor recaudación estuvieron en 2018/2019 y 2020 (pandemia) y luego fue descendiendo en participación.

Entonces, de cada 100 pesos, durante 2023, que recaudo la provincia de Entre Ríos, el inmobiliario rural aportó menos de 1 peso, mientras que los que pagaron el inmobiliario urbano/suburbano contribuyeron con 5,2 pesos. En el caso de la provincia de Buenos Aires de cada 100 pesos que recaudó, el inmobiliario rural contribuyó con 1,5 pesos, mientras que el edificado contribuyó en promedio con 4 pesos y el baldío con 3,3 pesos con un fuerte incremento en recaudación a partir de 2021. En la otra punta están los Ingresos Brutos en ambas provincias, que es el principal impuesto.

Pero la recaudación del inmobiliario es equivalente a lo que se recaudó por el impuesto automotor y no todos tienen un solo auto, a veces. Para aclarar que no hay impuestazo en la provincia de buenos aires, como dice Girard (ARBA) “el 99,3% de las partidas rurales el incremento no superará el 200%. Y casi el 73% de ellas pagarán, como máximo, $21.000 por mes”, equivalente a una promo familiar pizza (2), empanadas (6) y gaseosas (2).

El 73% de las partidas pagará entre 140% y 180% de aumento, por debajo de la inflación de 2023 fue de 211% y en los primeros meses de este 2024: la inflación de enero fue de 254% y febrero de 276% ¿Bajará? No parece, sino sostenerse en niveles superiores a los 200%, salvo que otras variables nos lleven a una depresión económica. Pero el 26% de las partidas a penas pagará un 200%.

En Entre Ríos estudia aumentar un 150% y 160% con un máximo de 190%, hay descuento del 25% por pago total, en Buenos Aires hay bonificaciones del 10% por sistema de pago de débito automático o adhieran por primera vez. Un detalle, el 28/12/23 la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires aprobó por amplia mayoría la Ley Impositiva 2024 (N°15479) una sana práctica en vez de usar DNU.

En conclusión, las medidas de ajuste fiscal continúan y tienen como principal hecho primero desfinanciar a las provincias que tratan de obtener de forma diferencial recursos para la gestión y terminar obras que la Nación dejó paralizada. Por otro lado, dicho ajuste impacta territorialmente y desorganiza a otras formas de organización como las cooperativas, el objetivo final es el recorte de las transferencias que realiza el Ministerio de Capital Humano hacia las cooperativas para continuar con la miseria planificada.