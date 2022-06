Cómo armar una nueva cartera de inversiones en pesos y cuándo rendirá el dólar linked

Si el gobierno reperfilara la deuda, automáticamente el dólar blue se dispararía a valores siderales. El 120% de brecha que tuvimos unos meses atrás sería el piso. Tendríamos una brecha muchísimo más alta, con lo cual la economía quedaría virtualmente frenada y entraríamos en una recesión.

En paralelo, en ese escenario nadie financiaría el gasto público. Estarían desiertas las licitaciones que hace el gobierno. Y en ese contexto estaría obligado a emitir sin pausa. En esa situación, el resultado sería que a la inflación que ocasionaría una suba exorbitante del dólar blue habría que sumarle la inflación que crearía el propio Banco Central por una emisión enorme de pesos para financiar al fisco. Entonces, vemos chances realmente bajas de que entre el default. Podemos evaluar si el gobierno operativamente es bueno o malo. Pero no come vidrio. Y esto lo sabe.

En el momento en que ocurrió el reperfilamiento pasado, era otro el contexto. Contábamos con ingreso de divisas, teníamos el respaldo del FMI, y teníamos desembolsos. Pero hoy no contamos con todos estos elementos. Entonces, vemos extremadamente difícil que el gobierno caiga en default de la deuda en pesos. Dentro es este contexto, el escenario de inversiones igualmente es volátil. No es que esté exento de riesgos porque el mercado hoy se debate entre ser comprador o ser vendedor. Con las intervenciones que hizo el Banco Central comprando Boncer y Lecer el jueves y viernes de la semana pasada, quedó claro que no quiere defaultear, no quiere reperfilar. Pero se tiene que terminar de convencer el mercado.

banco central.jpg

Creemos que en la medida que el gobierno empiece a pagar tasa o premio sobre el CER en las próximas licitaciones, se va a empezar a dar cuenta de estas cuestiones y comenzará a comprar bonos cortos. No creemos que vaya a comprar bonos que venzan más allá del primer trimestre de 2023, o sea, antes de que empiece la contienda electoral en serio. Y ahí hay mucho para ganar. Porque hoy se puede armar una cartera con una duration de 4 ó 5 meses como máximo con CER+5, algo muy interesante. Si a eso le agregamos que estamos comprando bonos cortos con paridades bajas, el repunte de la cartera, la recuperación de lo perdido, lo tendríamos rápidamente, justamente, porque estamos hablando de bonos de corto aliento y van a empezar a asemejar sus cotizaciones a la par.

Dentro de ese contexto las inversiones en pesos, sabiendo que podemos tener unos 30 primeros días de volatilidad y unos segundos 30 días de recuperación, la vemos viable. Pero nunca con colocaciones que excedan el primer trimestre de 2023. Obviamente, también vemos que el dólar MEP podría seguir incrementando. Por eso, en el Fondo que nosotros asesoramos (AdCap Wise Capital Growth) estamos incrementado la posición en MEP de una manera acelerada. Y es factible que también el dólar linked empiece a darnos mayores satisfacciones. Quizás no ahora pero sí a partir de agosto/septiembre qué es cuando empiezan a mermar los ingresos de dólares por la cosecha.

Presidente de Wise Capital.