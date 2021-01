Hay que invertir y eliminar el "tabú" de hablar de dinero

Existe un consenso social respecto de que Argentina está transitando una situación profundamente sensible en buena parte de sus variables económicas, políticas y sociales. Para identificar esto no debemos de hacer un trabajo exhaustivo, basta con observar a grandes rasgos los datos de actividad económica (caídas duplicando el promedio) o de crecimiento (PBI per cápita cayendo desde 2011) la grieta política, la calidad de nuestros funcionarios o los datos de pobreza (50% de la población y 60% en el público juvenil).