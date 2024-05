Javier Milei y Luis Caputo, inexcusables para la clase media

Es necesario comprender que, en determinados niveles sociales, las finanzas personales no consisten en la privación constante , sino en el equilibrio entre: ahorrar, invertir y disfrutar . Estas tres cuestiones, son partes esenciales de una vida plena para la clase media .

Los hogares de ingresos medios son muy conscientes del equilibrio entre el dinero que se obtiene y el que se desembolsa, para no acabar con ahogos. Para lograrlo y mantenerlo, maneja la economía propia mediante planeación. Si llega un despido que esfuma los ingresos, si el sueldo evoluciona por debajo de la inflación y/o, si los gastos fijos se le disparan, entra en apremios. Ahora bien, así como los déficits primarios y financieros del Estado suceden cuando los egresos superan a los ingresos, en la casa también sucede, dicen los expertos en televisión. La diferencia es que, en el último caso, no se pueden atender los compromisos de pago, ya que una casa no puede emitir dinero como el BCRA, colocar bonos o títulos en el mercado voluntario como el Tesoro, ni recurrir al FMI para que venga a su rescate.