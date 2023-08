Las franquicias buscan expandirse fuera del país: ¿cómo iniciar ese camino?

El sueño de cualquier marca siempre es pisar suelo internacional, en muchos casos todavía no están preparados ni siquiera para crecer localmente, pero en la primera reunión te hablan de Miami, España, Paraguay, etc. No está mal, tener el sueño y visualizarlo es buenísimo, pero es fundamental tener claro que para concretarlo con éxito primero hay que hacer un proceso de preparación serio.