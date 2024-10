Las universidades innovan y aportan al desarrollo de videojuegos

La depresión económica es producto del ajuste fiscal, ajuste de tarifas y devaluación, esto hay que comprenderlo en el marco de políticas económicas implementadas por el gobierno ¿Resolvió los problemas anteriores? No, agravó la crisis económica, productiva y social. El dato de pobreza marca el impacto de las medidas de la coalición de gobierno. En el primer semestre en Argentina hay 53% de pobres y 18% de indigencia.

El ajuste fiscal se concretó en la obra pública. Caída de la actividad, despidos y baja de salarios. En el primer semestre se destruyeron más de 54.000 puestos de trabajo en el sector privado de la construcción. No es solo la paralización de la obra pública sino la depresión económica de los sectores económicos que no ven una reactivación que haga recuperar todo lo sacrificado.

En segundo término, fue el ajuste presupuestario de las universidades, desactualizaron la parte del sueldo de docentes y no docentes y actualizaron la parte de funcionamiento que es el 8% del presupuesto universitario. En la agencia de I+D+i no ejecutaron el 85% del financiamiento para la promoción de la ciencia y tecnología. El ajuste también se entiende por la desfinanciación de becas como: Becas estímulos a las vocaciones científicas - CIN y Salud Investiga. Complementando esta situación el ajuste tarifario está impactando en los hogares e industrias: aumentos en la boleta de luz de $150.000, en los primeros, y casi $700.000 en el caso de los negocios e industrias.

Hay que considerar que estamos hablando de familias, que algunos de sus miembros tratan de formarse en la universidad para obtener un título y aspirar a un mejor desarrollo profesional. Sobre esas familias está impactando la política económica, sobre esa segunda casa que para muchos es la universidad. La escalera que permite una movilidad social. Por ello, nos propusimos entrevistar al director de la Licenciatura en Producción y Desarrollo de Videojuegos: Tec. Bernardo Mallaina del Departamento de Economía, Producción e Innovación Tecnológica de la Universidad Nacional de José C. Paz es una de las universidades del bicentenario para que nos cuente cómo los estudiantes y docentes generan aportes a la comunidad argentina.

Bernardo en el mundo ¿Qué relevancia tienen los videojuegos?

En principio los videojuegos son hoy la industria cultural más redituable económicamente, el medio está hoy en pleno apogeo y que su alcance cada vez sea mayor en todas las edades (no solo los jugadores son más jóvenes, sino que los adultos que empiezan a entrar a la tercer edad sostienen la actividad) y culturas no hace más que exacerbar aún más la relevancia que tiene. Para la Argentina la actividad no solo se alinea con el perfil de sus profesionales (que suelen destacar en las industrias creativas) sino que también, como varios de los sectores de la economía del conocimiento, se potencia con la capacidad de trabajo remoto y exportación de servicios.

¿Por qué una universidad en este caso desarrolla una carrera de Videojuegos?

El videojuego es, en principio, un medio, y como tal por él circulan desde aspectos culturales hasta ideológicos. Inicio de esta forma porque recae sobre el videojuego una percepción tan centralizada en el entretenimiento despreocupado que pasamos por alto el potencial, importancia e impacto que realmente tiene. Con eso aclarado, y considerando que el nivel de alcance tanto en términos económicos como de audiencia, creo que queda claro porqué la universidad, pública por sobre todo, tiene que abordar el medio de los videojuegos, especialmente con una propuesta que iguale el nivel de importancia que acabamos de destacar como es una licenciatura. Es estratégico en los países desarrollados para los sectores productivos y en la formación de soluciones en distintos campos de la ciencia. Porque no es solo programar o ser desarrollador sino también realizar investigación en el marco de las ciencias, tecnología y artes.

Si bien hay otras universidades que tienen esta carrera de videojuegos, en el caso de la Universidad Nacional de José C. Paz ¿Por qué se anotan los estudiantes?

En principio los estudiantes se acercan a la carrera por interés en el medio, en su mayoría son jugadores/as que por su actividad tienen curiosidad por el proceso de desarrollo de videojuegos. Eventualmente, la experiencia de empezar a formarse como desarrollador les abre la complejidad del medio de la misma forma que podemos imaginar cuando decimos que, por ejemplo, “Mirar muchas películas no te hace cineasta”, jugar videojuegos no te hace desarrollador, pero ayuda a entrar en el tema. La carrera de videojuegos en la UNPAZ, tiene casi un década explorando este aspecto profundo de los videojuegos, buscando los pasos, por intermedio de la investigación, poder articular con las áreas de salud y educación. Con una propuesta de perfil que tiene bases sólidas en todo el proceso de desarrollo de videojuegos.

Los videojuegos ¿Fomentan más la formación colectiva o individual?

Las gamejam, uno de los formatos más populares de práctica/entrenamiento en la industria de los videojuegos, no solo incentiva la exploración creativa y el aprendizaje de nuevas técnicas y roles, sino que en su trabajo de improvisación de proyectos invita a la participación en equipos interdisciplinarios, por lo cual se trata de una actividad con mucho foco en lo colectivo. En la UNPAZ tenemos técnicos recibidos y aún estamos a la espera de los primeros licenciados, ya que la titulación de grado es reciente, hace casi dos años.

Un ejemplo del trabajo colectivo. Es en el contexto de las gamejam que un estudiante de unpaz junto a estudiantes de otras universidades crearon un videojuego sobre la importancia de defender la universidad pública “UNIDEFENSE”. En la UNPAZ hace más de seis años se realizan estos eventos para fomentar el trabajo en equipo.

A tu manera y como especialista ¿Cuáles son los potenciales de tener una carrera de videojuegos en la UNPAZ?

Una carrera de estas características en la UNPAZ, como universidad pública, es importante para que haya un abordaje amplio del medio y se propicie no sólo la multiplicidad de actores en la industria sino también para que se desarrolle campo profundo y de investigación en la materia. No solo es programar como decíamos antes, sino también desarrollar la ciencia y tecnología por eso trabajamos con los equipos docentes y estudiantes en proyectos como “Capacidades de desarrollo de tecnología propia y de proyectos innovadores aplicados a otros sectores industriales y al sector público en las empresas de desarrollo de videojuegos”, coordinado por una docente y un grupo de estudiantes. La universidad hace muchos esfuerzos desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología y los institutos de investigación. También durante mucho tiempo esta carrera estuvo centralizada en CABA y bajo gestión privada, la posibilidad de que se de en las universidades del bicentenario permite el acceso a otras opciones de carrera y ampliar la formación y desarrollo profesional en el conurbano.

¿Cómo contribuye al sector productivo?

Los videojuegos, más allá de su conocida faceta en la industria del entretenimiento y su potencial ahí, implica un potencial también en la aplicación de diseño lúdico a actividades variadas del sistema productivo, como ser aportes en la formación de personal, entrenamiento en tareas de riesgo o inmersión de público en identidad de marca, solo por nombrar algunos casos.

Al ser una actividad multidisciplinar, varias de las disciplinas que se desarrollan, permiten su aplicabilidad a otros campos, como por ejemplo “programación”.

Economista UBA. IDEPI-UNPAZ