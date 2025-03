Liderazgo femenino: seis estrategias para romper el molde sin caer en la sobreexigencia

No pidieron permiso. Tomaron la iniciativa. No esperaron el momento ideal. Aprovecharon cada oportunidad. No se conformaron con ser la excepción. Se convirtieron en la nueva regla. Las mujeres que hoy lideran en organizaciones y empresas no solo ocupan cargos de poder, sino que están transformando las reglas del juego. No llegaron hasta aquí para adaptarse, sino para cuestionar, reconstruir y desafiar estructuras que, por siglos, estuvieron diseñadas para dejarlas afuera.