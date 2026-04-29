Litio y poder global: el Norte que puede cambiar la historia argentina

El NOA concentra una oportunidad histórica con el litio, pero el desafío es transformarlo en desarrollo, industria y poder tecnológico para la Argentina.

El litio posiciona al NOA como una región clave en la nueva revolución tecnológica.

En la nueva revolución industrial del siglo XXI, el NOA es un protagonista clave para el sostenimiento de las nuevas tecnologías: el territorio donde el litio asume un rol central como puente entre nuestra riqueza natural y la revolución digital.

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Esta oportunidad exige algo más que entusiasmo: exige decisión política . Porque lo que está en juego no es solo un recurso, sino si la Argentina vuelve a llegar tarde a su propio desarrollo .

Pero este protagonismo no es un cheque en blanco. La verdadera pregunta soberana no es cuánto mineral yace bajo nuestros salares, sino qué capacidades nacionales habremos construido cuando el mundo deje de pedirlo.

El litio es una materia prima de transición , un puente tecnológico, no un destino. Si no acordamos hoy las bases estratégicas de su explotación , corremos el riesgo de repetir la historia: riqueza que se va, desarrollo que nunca llega .

El NOA no puede ser una ruta de paso . La riqueza que atraviesa nuestra geografía debe transformarse en cadenas de valor que arraiguen en el territorio : industrialización del carbonato de litio, desarrollo de proveedores locales, formación técnica especializada y atracción de inversión en manufactura de alto valor agregado.

La diferencia entre un país que exporta mineral y uno que exporta tecnología se construye ahora, mientras la demanda global nos da poder de negociación.

litio-va El desafío no es solo extraer recursos, sino generar valor agregado en el país.

La nueva realidad tecnológica: IA y energía

Solemos asociar el litio exclusivamente a los autos eléctricos, pero la Inteligencia Artificial ha cambiado la ecuación.

La IA requiere una capacidad de cómputo masiva que solo los grandes centros de datos pueden proveer, y estos necesitan sistemas de almacenamiento de energía de escala industrial para ser estables.

El litio es hoy el material que sostiene esa densidad energética. No estamos exportando solo insumos: estamos exportando la estabilidad que sostiene la economía del conocimiento global. Si no entendemos este cambio, no solo vamos a llegar tarde: vamos a quedar afuera.

Un motor económico en expansión

Los datos ya no permiten distracciones. El sector minero argentino cerró 2025 con exportaciones récord, donde el complejo litio creció un 42,2% interanual. Argentina ya es el cuarto productor mundial, y se proyecta que para 2027 las ventas al exterior superen los 4.000 millones de dólares.

Este impacto tiene rostro humano en el NOA: la minería genera más de 50.000 empleos directos e indirectos, con el 61% de los nuevos puestos concentrados en la región. Detrás de cada operario hay una red de PyMEs proveedoras locales que alcanzan estándares globales y dinamizan la economía del norte argentino.

mineria rigi El debate de fondo: exportar recursos o construir tecnología. Depositphotos

Una agenda para no perder la oportunidad

Pero sin reglas claras, planificación y una mirada federal, este impulso puede diluirse. Por eso, desde el Norte se plantea una agenda concreta:

El Paso de Jama como nodo tecnológico : transformarlo en una zona franca de alta montaña, no solo como paso logístico hacia el Pacífico, sino como un hub de servicios, certificación y gestión energética .

: transformarlo en una zona franca de alta montaña, no solo como paso logístico hacia el Pacífico, sino como un . Integración regional : Argentina, Chile y Bolivia deben avanzar en estándares comunes . En la era de la IA, la trazabilidad es poder .

: Argentina, Chile y Bolivia deben avanzar en . En la era de la IA, la . Fondo de futuro: crear un fondo soberano, blindado por ley, que destine recursos a educación técnica, ciencia e infraestructura estratégica.

El litio no puede quedar atrapado en la coyuntura: requiere una visión de largo plazo.

Un pacto que mire más allá

La oportunidad del litio es finita, pero el conocimiento que generemos puede ser permanente. La madurez política se medirá en la capacidad de acordar hoy una estrategia que se sostenga en el tiempo.

El litio puede ser el punto de partida del desarrollo argentino o una nueva frustración.

La diferencia no está en el recurso: está en la decisión política.

Senadora Nacional por la Provincia de Jujuy. Presidenta del Bloque Convicción Federal. Vicepresidenta del Senado de la Nación