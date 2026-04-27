El rol silencioso del ACA en la construcción del presente

El ACA acompañó a Franco Colapinto desde el karting, incorporándolo a una cultura deportiva basada en el orden, las reglas claras y la proyección internacional, mediante el otorgamiento de su licencia internacional FIA desde sus inicios hasta la actualidad.

El Automóvil Club Argentino no tiene una cultura de protagonismo. Trabajamos en silencio. No nos mueve un afán comercial, sino una responsabilidad institucional: cumplir con nuestro Estatuto, promoviendo el deporte y acompañando a los deportistas argentinos, tanto en el país como en el exterior.

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Pero hoy corresponde hacer una excepción a ese perfil bajo.

Lo que hemos viendo ayer también es, en parte sustancial, obra del Club. En silencio, el ACA acompañó a Franco Colapinto desde el karting, incorporándolo a una cultura deportiva basada en el orden, las reglas claras y la proyección internacional, mediante el otorgamiento de su licencia internacional FIA desde sus inicios hasta la actualidad.

Asimismo, el Club colaboró en su desarrollo en la Fórmula 3, la Fórmula 2 y en su llegada a la Fórmula 1.

Creímos en él. Y seguimos creyendo.

Es un motivo de orgullo ver que ese trabajo sostenido en el tiempo hoy convoca a miles de personas en la ciudad. El mérito principal es de Franco, sin duda. Pero las instituciones también construyen estos logros.

El ACA es parte de esta historia.

Sin ese recorrido, sin ese acompañamiento y sin esa decisión institucional, ayer hubiera sido un domingo más.

Y no lo fue.

Presidente del ACA