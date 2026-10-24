Los héroes desconocidos de Malvinas: un homenaje a la Marina Mercante

Casi 50 buques mercantes participaron de la Guerra de Malvinas en tareas de transporte, abastecimiento e inteligencia. Las historias del Isla de los Estados, el Formosa y el Río Carcarañá reconstruyen el papel de sus tripulaciones y el legado de los marinos mercantes que arriesgaron sus vidas durante el conflicto.

El conflicto de 1982 por las Islas Malvinas esconde muchas historias. Una de ellas cuenta cómo fue la participación de la Marina Mercante Argentina en la guerra. Es la historia de muchos héroes anónimos que no sabemos hasta ahora cuánto bien hicieron por todos nosotros.

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Durante la guerra, buques de la Marina Mercante prestaron servicios de transporte, no solo de soldados, sino de material bélico a las islas. Casi cincuenta barcos mercantes estuvieron allí.

Trataré de no ser injusto en dejar afuera a algún buque que valientemente haya participado del conflicto, pero lo cierto es que deseo dedicar estas líneas a los intrépidos tripulantes de los buques Isla de los Estados, perteneciente a la Armada Argentina, Formosa y Río Carcarañá, de la ex ELMA.

Gran cantidad de barcos participaron en tareas de inteligencia, como los buques Río de la Plata, Misiones, Chubut, Glaciar Ameghino, Río Esquel, Río Limay, Tucumán y Chubut, entre otros. También para tareas de abastecimiento de combustibles, como los buques cisterna de YPF Ceibo, Yaham y Santa Cruz. Asimismo, hubo embarcaciones para transporte a las islas, como el buque militar Isla de los Estados, el buque mercante Formosa y el Río Carcarañá.

De origen militar, el ARA Isla de los Estados atracó en Malvinas el 2 de abril de 1982. Dentro de sus misiones más importantes, encontramos la de siembra de minas marinas en las proximidades de Puerto Argentino.

El buque fue cañoneado el 10 de mayo en el estrecho de San Carlos por la fragata HMS Alacrity, causando su hundimiento. Solo quedaron dos sobrevivientes al ataque. Quince marinos mercantes perdieron su vida allí. Tres de la Armada Argentina, dos del Ejército Argentino, uno de la Fuerza Aérea y uno de la Prefectura Naval. Gratitud a todos ellos.

Los buques mercantes dejaron su huella en Malvinas. Hay demasiadas historias desconocidas. Muchas más de las que puedan ser contadas en estas pocas líneas sobre estos verdaderos héroes anónimos.

Marinos mercantes, devenidos rápidamente en marinos prácticamente militares al servicio de la nación, cuyo actuar merece ser realzado.

Curiosa es la historia del buque Formosa. Arribado el 13 de abril a las islas y sobrevolado por aviones británicos mientras se encontraba fondeado el 1º de mayo, esto motivó su retiro al continente y en este trayecto fue atacado por aviones con metralla y bombas.

Al verificar la tripulación el daño a la embarcación, los valientes marinos se encontraron con un curioso hallazgo. ¡Una bomba sin explotar en la bodega! Si a eso le sumamos los movimientos de rolido y de bamboleo propios de la navegación, acrecentados por el mar del sur, el combo era letal.

Afortunadamente, el buque Formosa arribo a Tierra del Fuego para verificar deterioros al casco. Verificados los daños, el hallazgo curioso radicó en que la bomba en la bodega era propia, es decir, el famoso fuego amigo.

Los tripulantes de esta embarcación recordarán hasta hoy los momentos de tensión de la navegación con la bomba adentro. Afortunadamente pueden recordarlo y nosotros también recordarlos y brindarles homenaje.

El buque Formosa siguió enarbolando la bandera nacional hasta su venta en el proceso de privatización de la Ex ELMA.

Según los registros, el Formosa navegó hasta el año 2004 bajo distintas banderas, hasta que fue retirado de servicio y desguazado. Pero su rica historia subsiste en la memoria de sus marinos.

La historia del Río Carcarañá es distinta. El buque yace en los mares de las islas. Sin víctimas fatales, el Río Carcarañá terminó el 10 de mayo con sus operaciones de descarga en las islas, operando en paralelo con el hundido buque Isla de los Estados.

La embarcación navegó hasta fondear en Bahía Rey, donde el 16 de mayo fue atacado por aviones Sea Harrier. Con daños en la cabina, chimenea, camarotes y sala de máquinas, fue ordenado su abandono ante inminentes nuevos ataques.

Sin heridos ni víctimas fatales, sus audaces tripulantes abandonaron la embarcación y abrazaron el frío de los mares del sur.

El buque se hundió días después, quedando sus restos en el estrecho de San Carlos. Hoy el barco es recordado con gran afecto por los marinos mercantes. Su legado permanece en el fondo de las aguas de las islas.

Años después, en 1988, la empresa naviera ELMA, mandó a construir dos buques portacontenedores en honor a los valientes marinos que participaron del conflicto armado. Los buques gemelos Isla Soledad y el Isla Gran Malvina, enarbolaron la bandera argentina hasta 1997 y 1998 respectivamente, cuando fueron vendidos en el proceso de privatización de la empresa de la Marina Mercante Nacional.

Más allá de las políticas de Estado que extinguieron la empresa naviera del país, las historias de los marinos mercantes, devenidos en auténticos guerreros, subsisten y merecen ser contadas una y otra vez, hasta grabárnoslas en la memoria, para siempre.

Por Santiago Juan Manuel Herrera, doctor en Derecho Administrativo por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Derecho Administrativo por la Universidad Austral, especialista en transporte y puertos.