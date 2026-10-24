En la previa al Presupuesto 2027, Córdoba llama la atención en Diputados con posiciones autónomas

Gutiérrez, Schiaretti, García Aresca, Basualdo y Torres, cinco de los seis representantes del cordobesismo en Diputados.

Abstenciones en leyes clave y rechazos en una aprobación casi unánime: con posiciones que los diferenciaron del resto de los bloques -incluso el que integran-, los seis diputados que representan al oficialismo de Córdoba llamaron la atención en el tablero de votaciones de la última sesión. Sus posturas no tienen una explicación unívoca e hicieron notar la capacidad del cordobesismo para balancear resultados en debates apretados, un activo fundamental en la negociación que se abre por el Presupuesto 2027. “ No salen de la lógica del discurso contra el Gobierno", calificó una autoridad libertaria antes de la convocatoria, aunque después colaboraron a sus intenciones.

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En la sesión del pasado miércoles, con un balance positivo para La Libertad Avanza, los cordobeses definieron votaciones con sus abstenciones. Cuando se tuvo que votar la ley de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, el resultado fue 124 a 119 y cinco de ellos decidieron no posicionarse, con la adhesión a su neutralidad del larretista porteño González. Si los seis se oponían, se caía el proyecto, que ahora irá al Senado. Allí, Juan Brugge se diferenció y rechazó junto a la oposición. “Lo único estratégico que había que reposicionar, y que fue la derrota del Gobierno nacional, fue la anterior ley de Tierras. Eso fue lo que votamos”, explicó a este medio Carlos Gutiérrez, en referencia a la votación posterior por capítulos, en donde acompañaron el blindaje de la ley 26.737.

La otra abstención fundamental la dieron en el debate por morosidad. Esta vez la votación fue 121 a 117 a favor de la propuesta del oficialismo, que consistió en devolver la discusión a comisiones. En ese momento, el cordobesismo aportó cinco votos a la neutralidad y uno a la postura libertaria, el de Juan Brugge. “Ninguno de los dos dictámenes tenían los votos suficientes, ni La Libertad Avanza ni el kirchnerismo. Frente a esta situación, yo personalmente sugerí tomar esa decisión al bloque, porque si salían negativos los dos el tema se caía y no podía ser tratado hasta el año siguiente”, explicó precisamente Brugge a Ámbito.

“Llaryora le facilitó a Milei patear de manera indefinida la definición de una ley que permita aliviar el endeudamiento a las familias, justo en el tema más sensible para el bolsillo del Gobierno nacional”, analizaron desde un sector del peronismo cordobés, y reclamaron que su proyecto contaba con aportes de legisladores de Provincias Unidas, un espacio fragmentado desde su génesis en donde conviven oficialistas (Capozzi, Núñez) y opositores (Juliano, Paulón). Brugge lo desmiente y asegura que existe “un compromiso fuerte de la Libertad Avanza de tratar los temas la semana que viene en la comisión, para lograr consensuar un proyecto o un dictamen que pueda ser votado”.

Existen cada vez mayores disonancias dentro del bloque de Provincias Unidas. Mariano Fuchila En las convocatorias, el oficialismo nacional impuso su dictamen para garantizar información financiera y la posibilidad del arrepentimiento, mientras que la oposición solicitó refinanciamiento, límites de tasas y condonación de los intereses punitorios. La iniciativa que busca introducir Córdoba, y que no tuvo presentación en ningún plenario, fue bajar el encaje bancario del 45% al 25%, para destinar ese capital a refinanciar la deuda de los clientes morosos. El otro dictamen conocido fue de Argentina Federal, cuyos miembros se dividieron entre apoyos, rechazos y ausencias a la postura del Gobierno: también cuentan con votos (en este caso 10) para definir leyes.

Discapacidad y Presupuesto 2027 Aunque no modificó el destino final del proyecto, llamó la atención también el rechazo del peronismo cordobés en la votación por mayores fondos para discapacidad, que finalizó 237 a favor contra 9 en contra. La particularidad es que a las negativas de los allegados a Martín Llaryora se les sumaron la kirchnerista Gabriela Estevez y la justicialista Natalia De la Sota, más la mendocina Lourdes Arrieta. La explicación fue un contacto de la mesa de discapacidad provincial, asamblea de trabajadores, transportistas y cámaras del organismo, con desconfianza a la iniciativa impulsada por el Ejecutivo nacional. “El arreglo entre el kirchnerismo y La Libertad Avanza fue entre gallos y medianoche. Ahí se maduró y fue el último minuto en donde hubo esa suerte de acuerdo, en el que a nosotros no se nos hizo parte en ningún momento porque vinieron ya con el acuerdo cerrado”, argumentó Brugge. “Esto le permite al Gobierno nacional mentirle al papa León XIV sobre que el país tiene una supuesta ley de discapacidad modelo”, agregó otra de las personas que rechazó el proyecto. El reto legislativo ahora es revisar la aprobación del Presupuesto 2027, que entre sus artículos 36 y 41 tiene apartados que contradicen lo sancionado. "Somos los responsables de que lo que hoy aprobemos tenga su correlato en el Presupuesto", planteó la también cordobesa -pero libertaria- Laura Rodríguez Machado. Ese será el gran objetivo de Martín Llaryora y en donde quiere introducir garantías de obras públicas y fondos previsionales para su distrito. Para eso, y luego de demostrar cómo puede destrabar votaciones, se guarda la carta de acompañar la suspensión de las PASO: en su último encuentro con Maximiliano Pullaro y Rogelio Frigerio, insinuó por primera vez adherir al plan violeta.