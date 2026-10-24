Dónde comer platos clásicos con un giro gourmet en Palermo + Agregar ámbito en









En la histórica Casa Carabassa, donde hoy funciona el Museo Evita, Restaurant Museo Evita combina cocina argentina con influencias mediterráneas, pastas de elaboración propia y pastelería artesanal. Un recorrido gastronómico en un edificio patrimonial de Palermo con patio arbolado.

El patio del restaurant Museo Evita durante la noche.

En el barrio de Palermo, a pocos pasos del Jardín Botánico y Ecoparque, la gastronomía convive con la historia argentina. Restaurant Museo Evita funciona en la Casa Carabassa, una construcción de 1923 diseñada por el arquitecto Estanislao Pirovano. Hoy, además de albergar al museo dedicado a Eva Perón, la casona tiene un espacio gastronómico con recetas caseras de platos de inspiración argentina y mediterránea. En un entorno con detalles de época y un patio con vegetación, la carta recorre desayunos, almuerzos, meriendas y cenas.

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El Salón de Museo Evita por dentro. Entre los platos salados está la milanesa de bife de chorizo con spaghetti cacio e pepe, que reúne un clásico argentino con una preparación de pasta italiana, y el risotto de hongos. Las pastas caseras se elaboran en el propio restaurante y una de las insignias es la lasagna de cordero patagónico, en sintonía con la mirada regional de la cocina. Otra opción son los sorrentinos de hongos, que llegan con crema, pesto de espinaca y garrapiñada de girasol o los ravioles de calabaza con crema de queso azul y ciboulette. Son platos que permiten descubrir el trabajo artesanal de la pasta y el protagonismo de sus salsas y acompañamientos.

Las pastas caseras en Museo Evita. La pastelería artesanal está presente en desayunos, meriendas y en el cierre de las comidas principales. Entre las opciones dulces, aparecen los alfajores de nuez, los de chocolate estilo marplatense, los de almendra y los de moka, para acompañar un café o una infusión. También se destaca la torta vasca con salsa de frutos rojos como protagonista de la pausa de la tarde.

El té para dos en Museo Evita. Con su combinación de cocina casera, pastas de elaboración propia y propuestas dulces, Restaurant Museo Evita permite organizar una visita en distintos momentos del día. Una opción para quienes buscan dónde comer en Palermo y, al mismo tiempo, conocer una casona ligada a una parte de la historia de Buenos Aires.

Restaurant Museo Evita, un lugar para disfrutar en familia. Dirección: Juan María Gutiérrez 3926, Palermo.

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