Los puntos clave del paquete fiscal que impulsa el Gobierno

Dentro de la creación se encuentra el IMPUESTO A LOS INGRESOS PERSONALES que no es otra cosa que el regreso de las retenciones de salarios de la 4ta categoría de Ganancias, que fue eliminada por Ley sancionada el 29 de septiembre del año pasado y efectiva desde el 1º de enero 2024 por el cual solo sufren retenciones del IMPUESTO CEDULAR A LOS ALTOS INGRESOS quienes cobran desde el Mínimo No Imponible (MNI) de 15 Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM) equivalente a $ 2.340.000 en bruto. Con el nuevo impuesto el MNI se reduce a $ 1.800.000 EN BRUTO para solteros y $ 2.200.000 familia con 2 hijos eliminando a su vez todas las exenciones laborales como horas extras, guardias, aguinaldos y otras más.

Luego se impone un blanqueo por el cual aquellos que exterioricen hasta U$S 100 mil no pagarán nada de nada y luego solo el 0.50% de bienes personales, pero quienes exterioricen importes mayores y los dejen en las cuentas bancarias hasta el 31/12/2025 incorporándose a fideicomiso de construcción tampoco pagarán anda. En caso que quieran movilizarlo pagarán 5% hasta los U$S 200 mil y luego 10 y 15% de impuesto.