11 de mayo 2026 - 09:20

Prelista de la Selección argentina: todos los convocados y quiénes quedaron afuera del Mundial 2026

plantel seleccion

Mundial 2026: la prelista completa de convocados de la Selección argentina

  • EMILIANO MARTÍNEZ - Aston Villa
  • GERÓNIMO RULLI - Olympique de Marsella
  • JUAN MUSSO - Atlético de Madrid
  • WALTER BENÍTEZ - Crystal Palace FC
  • FACUNDO CAMBESES - Racing Club
  • SANTIAGO BELTRAN - River Plate
  • AGUSTÍN GIAY - Palmeiras
  • GONZALO MONTIEL - River Plate
  • NAHUEL MOLINA - Atlético de Madrid
  • NICOLÁS CAPALDO - Hamburgo SV
  • KEVIN MAC ALLISTER - Union Saint Gilloise
  • LUCAS MARTINEZ QUARTA - River Plate
  • MARCOS SENESI - Bournemounth
  • LISANDRO MARTÍNEZ - Manchester United
  • NICOLÁS OTAMENDI - SL Benfica
  • GERMÁN PEZZELLA - River Plate
  • LEONARDO BALERDI - Olympique de Marsella
  • CRISTIAN ROMERO - Tottenhman Hotspur
  • LAUTARO DI LOLLO - Boca Juniors
  • ZAID ROMERO - Getafe CF
  • FACUNDO MEDINA - Olympique de Marsella
  • MARCOS ACUÑA - River Plate
  • NICOLÁS TAGLIAFICO - Olympique de Lyon
  • GABRIEL ROJAS - Racing Club
  • MÁXIMO PERRONE - Calcio Como 1907
  • LEANDRO PAREDES - Boca Juniors
  • GUIDO RODRÍGUEZ - Valencia CF
  • ANÍBAL MORENO - River Plate
  • MILTON DELGADO - Boca Juniors
  • ALAN VARELA - FC Porto
  • EZEQUIEL FERNÁNDEZ - Bayer Leverkusen
  • RODRIGO DE PAUL - Inter de Miami
  • EXEQUIEL PALACIOS - Bayer Leverkusen
  • ENZO FERNÁNDEZ - Chelsea
  • ALEXIS MAC ALLISTER - Liverpool
  • GIOVANI LO CELSO - Real Betis Balompié
  • NICOLÁS DOMÍNGUEZ - Nottingham Forest
  • EMILIANO BUENDIA - Aston Villa
  • VALENTÍN BARCO - Racing Club de Estrasburgo
  • LIONEL MESSI - Inter de Miami
  • NICOLÁS PAZ - Calcio Como 1907
  • FRANCO MASTANTUONO - Real Madrid
  • THIAGO ALMADA - Atlético de Madrid
  • TOMÁS ARANDA - Boca Juniors
  • NICOLÁS GONZÁLEZ - Atlético de Madrid
  • ALEJANDRO GARNACHO - Chelsea
  • GIULIANO SIMEONE - Atlético de Madrid
  • MATÍAS SOULÉ - AS Roma
  • CLAUDIO ECHEVERRI - Girona Fútbol Club
  • GIANLUCA PRESTIANNI - SL Benfica
  • SANTIAGO CASTRO - Bologna FC
  • LAUTARO MARTÍNEZ - Internazionale de Milán
  • JOSÉ MANUEL LÓPEZ - Palmeiras
  • JULIÁN ÁLVAREZ - Atlético de Madrid
  • MATEO PELLEGRINO - Parma Calcio

