Los salarios no se recuperan y la economía tampoco

image.png

Primero que si uno toma el mes de variación salarial contra mes de variación de precios se deja de lado la devaluación de agosto de 2023 y diciembre de 2023. Por eso se toman las variaciones interanuales. Utilizando los datos de IPC y Salarios del INDEC se alcanza a demostrar el error en el que incurrió el análisis del economista “casi premio nobel”. Por lo tanto, tampoco se tomaría el acumulado de precios y salarios porque no toma en cuenta la devaluación de diciembre de 2023. Por todo lo anterior, según el informe del instituto de estudios para el desarrollo productivo y la innovación (IDEPI-UNPAZ) sobre “salarios e inflación” el resultado fue que los salarios siguen perdiendo ante la inflación, los salarios privados registrados del sector privado perdieron el casi -12%, el salario público un casi -70% y el privado no registrado un -52% en el mes de agosto (ago24 vs ago23). No hay recuperación de salarios reales, sino que seguimos con el octavo mes consecutivo de ajuste del salario real. Esto en medio de una recesión, caída de la producción y el empleo registrado.